Материалы с тегом «Шахтёры»
В районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошёл горный удар
В районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошёл горный удар, шахтёров вывели на поверхность, сообщили 18 февраля на предприятии. «18 февраля в 18:57 (14:57 мск) зарегистрировано геодинамическое явление (толчок). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. На смене было 163...
18 февраля 2024
Пожар на руднике «Николаевский» в Приморье потушили
Пожар на руднике «Николаевский» в Приморском крае потушили, никто не пострадал, сообщили 25 января в МЧС России. «Возгорание ликвидировано на площади около десяти квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Как сообщало ИА Регнум, 25 января в Дальнегорском городском...
25 января 2024
На руднике «Николаевский» в Приморье вспыхнул пожар
На руднике «Николаевский» в Приморском крае вспыхнул пожар, идёт эвакуация горняков, сообщили 25 января в пресс-службе регионального управления МЧС. «По оперативным данным, днём 25 января в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте -275 метров на руднике...
25 января 2024
После гибели горняка при затоплении шахты в Коми возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Коми, сообщили 15 января в пресс-службе регионального главного следственного управления СКР. По данным следствия, 15 января в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление...
15 января 2024
Один горняк погиб при обрушении шахты «Заполярная» в Воркуте
В Воркуте из-за прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты «Заполярная» погиб как минимум один шахтёр. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления МЧС. В ведомстве сообщили, что ЧП произошло утром 15 января в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. Отмечается, что на место...
15 января 2024
Горняк пропал после прорыва грунтовых вод в шахте в Воркуте
В Воркуте произошёл прорыв грунтовых вод и частичное затопление шахты «Заполярная», одного горянка сейчас ищут, сообщила 15 января пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми. «Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600...
15 января 2024
Восемь человек погибли и восемь пропали после аварии на шахте в Китае
В китайской провинции Хэнань после аварии на шахте восемь человек погибли и ещё восемь пропали без вести, сообщила 13 января администрация города Пиндиншань в соцсети WeChat. Авария на шахте компании Pingdingshan Tianan Coal Mining произошла в 20:00 мск 12 января (в час ночи 13 января по местному...
13 января 2024
Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни 12 человек
Авария произошла на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. В результате погибли 12 человек, передаёт 21 декабря Центральное телевидение Китая. ЧП случилось 20 декабря в 15:50 по местному времени (10:50 мск) на угольной шахте Куньюань в городском округе Цзиси, его подробности...
21 декабря 2023
Умер экс-инспектор, осуждённый за гибель людей на шахте «Листвяжная»
Осуждённый на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин умер, сообщил «РИА Новости» знакомый с ситуацией источник. «Умер где-то в конце ноября в больнице», — пояснил он. По версии следствия, Семыкин получил...
5 декабря 2023
Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу
Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу. Об этом сообщили в МВД страны. Нападение произошло 2 декабря примерно в 01:00 (08:00 мск). «Группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции...
3 декабря 2023
Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу
Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу. Об этом сообщили в МВД страны. Нападение произошло 2 декабря примерно в 01:00 (08:00 мск). «Группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции...
3 декабря 2023
Подъёмник рухнул с высоты 200 метров на шахте в ЮАР, погибли 11 человек
Как минимум 11 человек погибли и ещё 75 пострадали в результате падения подъёмника на шахте по добыче платины в ЮАР. Об этом 28 ноября сообщила газета The Citizen. Трагедия произошла на шахте в Рюстенбурге вечером 27 ноября при подъёме закончившей работы смены. Всех пострадавших госпитализировали в...
28 ноября 2023
На Украине женщин впервые допустили к подземным работам в шахтах
Правительство Украины отменило запрет для женщин на подземные работы в шахтах из-за нехватки персонала в угольной промышленности. Теперь под землёй трудятся сотни женщин, сообщает 23 ноября Reuters. В компании ДТЭК, которая владеет шахтами и является крупнейшей частной энергокомпанией в стране...
23 ноября 2023
Горняк погиб при обрушении шахты в ЛНР
При обрушении породы в шахте в Луганской Народной Республике погиб шахтёр. Об этом 17 ноября сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. Уточняется, что сообщение об обрушении в восточном откаточном штреке на шахте в Свердловске поступило 16 ноября, авария застигла под землёй одного...
17 ноября 2023
СК возбудил дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
В Забайкальском крае после обрушения горной породы в шахте в Балейском районе, где погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Дело расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности...
17 ноября 2023
На руднике в Забайкалье извлекли из-под завалов тела обоих работников
Спасатели обнаружили и подняли тело второго работника рудника после обрушения в Балейском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», — отметили в ведомстве. Ранее появилась информация...
новость часа
17 ноября 2023
После обрушения на руднике в Забайкалье обнаружили тело одного человека
Спасатели подняли на поверхность тело одного человека из-под завалов в Забайкальском крае, где на руднике произошло обрушение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что под...
новость часа
17 ноября 2023
В Забайкалье произошло обрушение на руднике
Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Балейском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону. «На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», — уточнили...
новость часа
17 ноября 2023
В Польше разразился скандал из-за эротической фотосессии в шахте
В Люблинском воеводстве Польши назревает скандал из-за необычной фотосессии. В действующей угольной шахте «Богданка» обнажённые модели снялись для календаря. Об этом рассказала газета Wyborcza. «На глубине 960 метров под землёй сделана фотосессия с участием обнажённых моделей. Их фотографии на фоне...
3 ноября 2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 45
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 45. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба местного МЧС. «Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтёра продолжаются», — говорится в сообщении. Отмечается, что поисковые работы затруднены...
29 октября 2023