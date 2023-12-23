Материалы с тегом «Сергей Миронов»
Миронов сообщил министру просвещения о проблеме отмены ёлок в школах
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 23 декабря на съезде партии заявил, что обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. Родители этих учеников, по словам Миронова...
23 декабря 2023
«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах 2024 года
Члены партии «Справедливая Россия — За Правду» на съезде 23 декабря поддержали курс действующего президента страны Владимира Путина и его кандидатуру на выборах 2024 года, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии. Участники съезда в своих выступлениях подчеркнули необходимость сплочения вокруг идей...
23 декабря 2023
В Госдуме анонсировали подготовку новой структуры правительства России
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил 22 декабря в ходе брифинга для парламентских журналистов о подготовке новой структуры правительства РФ. «У меня есть информация, что идёт работа над новой структурой правительства, именно структурой. Я не знаю, что...
23 декабря 2023
Миронов заявил, что Путин пойдёт на выборы президента самовыдвиженцем
Президент России Владимир Путин на предстоящих президентских выборах не станет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца, сообщил 16 декабря «РИА Новости» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Сегодня на собрании оргкомитета и будет...
16 декабря 2023
В Госдуме предложили выдворять из России родных мигрантов-преступников
Родных мигрантов, совершивших преступления, необходимо депортировать из России, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях. «Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна быть. Если такой мигрант...
4 декабря 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
Правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на коммуналку
Российское правительство утвердило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2024–2028 годы для каждого региона. Согласно распоряжению председателя Михаила Мишустина, со второго полугодия 2024-го средний индекс в среднем по России составит 9,8%, а в Москве, к примеру — 11%, в...
14 ноября 2023
Сбербанк рассказал о корректировке нейросети после жалоб депутатов Госдумы
Сбербанк был вынужден изменить работу нейросети Kandinsky 2.1 из-за недовольства работой искусственного интеллекта со стороны депутатов Госдумы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на форуме Finopolis. «У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала...
8 ноября 2023
На форуме «Территория смыслов» политики и молодёжь обсудили будущее страны
На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры фракций Госдумы обсудили с молодыми участниками формирование образа будущего России, рассказали ИА Регнум в Росмолодёжи. Участники встречи обменялись мнениями, в частности, о развитии регионов России, о специальной...
18 августа 2023
Росалкогольрегулирование поддержало идею о внеплановых проверках
Росалкогольрегулирование поддержало идею об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в письме руководителя федеральной службы Игоря Алёшина в адрес Минэкономразвития. После того как в начале...
8 июля 2023
Путину доверяют 80% граждан России, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан РФ, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ). Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62% опрошенных, лидерам фракций КПРФ Геннадию Зюганову и «Справедливая Россия — за...
26 мая 2023
Миронова переизбрали председателем «Справедливой России»
Действующего председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова переизбрали на следующий срок. Об этом стало известно РИА Новости 20 мая. Результат голосования, проведённого на съезде партийцев, объявили на пленарном заседании съезда. Ранее ИА Регнум сообщало, что Миронов...
20 мая 2023
Миронов предложил СРЗП поддержать Путина в случае его участия в выборах
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на XII съезде партии предложил участникам поддержать кандидатуру президента Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году. Миронов обратился к делегатам с предложением выдвинуть кандидатуру Путина на выборах. Он...
20 мая 2023
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% граждан РФ
Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81% граждан страны, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 1,1%, таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 12 мая. «Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,1%. О своём доверии Владимиру Путину заявили 80,9% россиян»...
12 мая 2023