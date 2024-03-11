Материалы с тегом «РЖД»
В работе сайта РЖД произошёл сбой
Сайт Российских железных дорог (РЖД) работает со сбоями, передаёт 11 марта корреспондент ИА Регнум. «В настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос», — говорится в сообщении при попытке зайти на сайт РЖД. В компании уточнили, что их сайт может быть временно недоступен по техническим...
11 марта 2024
Суд отменил бывшему вице-президенту РЖД Акулову домашний арест
Бывший советник гендиректора РЖД, бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов освобождён из-под домашнего ареста по решению Мещанского районного суда Москвы. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда. Вместо домашнего ареста Акулову назначен запрет...
11 марта 2024
После взрыва на мосту под Самарой частично восстановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск по одному пути восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Как сообщили в РЖД 4 марта, обследование моста позволило сделать вывод о безопасности пропуска поездов. Задержавшиеся из-за инцидента поезда продолжили следование по маршрутам. «РЖД...
4 марта 2024
В РЖД опровергли информацию о возгорании поезда в Пермском крае
Пожар, который произошёл возле посёлка Куеда в Пермском крае, не затронул железнодорожную инфраструктуру, информация, что загорелся грузовой поезд, не соответствует действительности, сообщила компания РЖД. «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов»...
новость часа
8 февраля 2024
Поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае
В посёлке Куеда Пермского края загорелся грузовой поезд после взрыва на газопроводе, горят три цистерны. Об этом стало известно вечером 8 февраля. «Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, ул. Интернациональная», — сообщили ТАСС в оперативных...
8 февраля 2024
Из-за обстрела ВСУ остановили поезд «Белгород — Санкт-Петербург»
Поезд «Белгород — Санкт-Петербург» остановили после обстрела со стороны украинских войск. Об инциденте, произошедшем 8 февраля в селе Гостищево в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В результате прилёта в районе вокзала произошло провисание...
8 февраля 2024
РЖД намерена запретить выгонять животных из электричек
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) распространит запрет выгонять животных без хозяина из поездов, в том числе из электричек, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы, посвящённом правилам перевозок пассажиров с животными. «Правила, которые мы...
7 февраля 2024
В Краснодарском крае восстановили движение поездов по одному из путей
Движение поездов восстановлено по одному из повреждённых из-за схода селя железнодорожных путей на участке Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. Уточняется, что первый поезд №305 сообщением Москва — Сухум пошёл по частично...
7 февраля 2024
Инспектора транспортной безопасности РЖД арестовали по делу о терроризме
Суд в Москве арестовал инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД по обвинению в терроризме, сообщили 5 февраля в Басманном суде Москвы. «Избрать в отношении Романа Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля», — следует из постановления суда. По версии...
5 февраля 2024
Чёрный снег «выпал» в Красноярске
Жители одного из районов Красноярска рассказали в соцсетях, что в одном из районов установился совершенно чёрный снежный покров. Как выяснилось, необычное явление имело вполне обычно объяснение. Снег почернел рядом с котельной из-за угольных выбросов. В администрации города заявили, что из...
1 февраля 2024
Жительница Самары обратилась в полицию из-за травли за смерть кота Твикса
Кондуктор из Самары обратилась в полицию, когда по ошибке стала жертвой сетевой травли после недавней смерти кота Твикса, высаженного из поезда в Кирове. Фото не причастной к этому женщины Татьяны и её личные данные попали в Сеть с утверждением, что это она виновница случившегося. Её семья пыталась...
новость часа
24 января 2024
Стало известно, почему проводница решилась выбросить кота Твикса из поезда
Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург могла решить выбросить кота Твикса из вагона из-за недовольства пассажиров, которые везли трёх «элитных» котов, рассказал источник ИА Регнум. По словам собеседника агентства, в вагоне вместе с Твиксом везли ещё несколько домашних питомцев. Среди...
23 января 2024
Высадившую на мороз кота Твикса проводницу временно отстранили от работы
Высадившую кота Твикса на мороз в Кирове проводницу поезда временно отстранили от работы. Об этом 23 января рассказал заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Иван Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. «В...
новость часа
23 января 2024
В РПЦ прокомментировали инцидент с гибелью выброшенного из поезда кота
Погибшего после высадки из поезда кота Твикса жаль, но требования серьёзно наказать за это проводницу чрезмерны. Об этом зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил 21 января в Telegram-канале. Ранее хозяин кота пообещал...
21 января 2024
В Госдуме сообщили о раскаянии высадившей кота Твикса проводницы
Проводница поезда, которая высадила кота Твикса на мороз в Кирове, раскаивается, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. «Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы...
21 января 2024
Смерть кота Твикса: РЖД меняют правила
После гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз в Кирове, Российские железные дороги (РЖД) изменят правила перевозки животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом сказано в заявлении госкорпорации в Telegram-канале. Вместе с тем РЖД выразила соболезнования...
20 января 2024
В РЖД заявили, что запретят проводникам высаживать животных из поезда
Российские железные дороги (РЖД) внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом госкорпорация сообщила 20 января в Telegram-канале, комментируя гибель кота Твикса, которого 11 января выбросили из поезда на мороз в Кирове. Госкорпорация...
20 января 2024
Волонтёр сообщила, что выброшенный из поезда кот Твикс погиб из-за собак
Кот Твикс, которого выбросили из поезда на мороз в Кирове, погиб из-за собак, сообщила 19 января «Газете.Ru» волонтёр Ольга Кудряшова, занимавшаяся поисками животного. «Да, он погиб сегодня рано утром. От собак. К сожалению, мы не успели», — сказала она. По данным РЕН ТВ, житель Кировской области...
20 января 2024
В Кирове нашли мёртвым кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
Выброшенный из поезда кот Твикс, которого больше недели искали в Кирове, погиб, сообщила волонтёр Ольга Кудряшова 20 января РЕН ТВ. «Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала Кудряшова, принимавшая участие в поисках. В соцсетях волонтёры...
новость часа
20 января 2024
РЖД и ФПК «запутались», кто виноват в потере кота Твикса
История кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Москва выбросила на 30-градусный мороз в Кирове, вызвала широкий резонанс в российских СМИ. Поиски кота продолжаются, а вот РЖД и её «дочка» «Федеральная пассажирская компания» не смогли разобраться даже между собой — виновата...
19 января 2024