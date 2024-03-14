Материалы с тегом «РСЗО»
Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью
Российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили 14 марта в Минобороны. В ведомстве проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением...
14 марта 2024
На Украине вину за поражение HIMARS Россией возложили на разведку
Российские войска уничтожили ракетный комплекс HIMARS поскольку система радиоэлектронной борьбы ВСУ не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» киевский политик Игорь Лапин. «HIMARS вышел на позицию, какого-то чёрта стоял там около получаса. Это дало...
новость часа
11 марта 2024
В ролике Минобороны заметили новейшую РСЗО «Возрождение»
Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение» заметили в ролике Министерства обороны о визите главы ведомства Сергея Шойгу на предприятия ВПК в Тульской области, размещённом 28 февраля в Telegram-канале Минобороны. РСЗО «Возрождение» — двухкалиберная система, которая способна...
28 февраля 2024
Шойгу потребовал от производителей РСЗО и боеприпасов ускорить поставки
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале по итогам совещания Шойгу с руководителями...
28 февраля 2024
МО: артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поразили живую силу ВСУ в опорном пункте на запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. «В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены...
27 февраля 2024
Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают Донецк со стороны Угледара
У украинских войск после потери Авдеевки осталась возможность обстреливать Донецк со стороны Угледара. Кроме того, они совершают точечные обстрелы Донецка из РСЗО HIMARS, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». С учётом освобождения Авдеевки и ряда других населённых пунктов...
26 февраля 2024
ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины вечером 25 февраля выпустили по Донецку восемь ракет из реактивной системы залпового огня, сообщил СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка...
25 февраля 2024
ВСУ выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска выпустили 20 ракет из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в своём в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ...
20 февраля 2024
По Белгороду из РСЗО Vampire ударили радикалы-нацисты из «Кракена»
Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, удар из которой был накануне нанесён по Белгороду, состоял из радикалов националистического украинского подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 16 февраля ТАСС в силовых структурах...
16 февраля 2024
Российские военные уничтожили расчёт РСЗО, стрелявший по Белгороду
Российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, который наносил удары по Белгороду. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале. По словам уроженца Белгородской области Поддубного, украинские военные перемещали...
16 февраля 2024
Обстрел Белгорода 15 февраля. Что известно
В результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек, включая ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе...
15 февраля 2024
Американский блогер опубликовал кадры повреждённых на Украине РСЗО HIMARS
В Сети появились кадры повреждённых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые отправили из Украины в США на ремонт. Их опубликовал в социальной сети Х американский блогер Keystone Intel в социальной сети Х. На опубликованной на фото технике видны отверстия, вероятно, от осколков...
новость часа
12 февраля 2024
Следователи сообщили, чем ВСУ обстреляли пекарню в луганском Лисичанске
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне Лисичанска, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 3 февраля военные следователи газете «Известия». «Обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) производился, предположительно...
3 февраля 2024
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM, сообщил 30 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны...
30 января 2024
Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщила 29 января пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале. «Около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку...
29 января 2024
Расчёты РСЗО «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Артёмовском
Расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в Министерстве обороны России. «Расчёты РСЗО...
29 января 2024
Российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО Vampire ВСУ под Белгородом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России вечером 25 января сбили над территорией Белгородской области два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по...
новость часа
25 января 2024
Минобороны показало работу расчётов РСЗО «Град» на купянском направлении
Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые позиции и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщила 18 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Посылка отправлена», — сказано в подписи к видеозаписи, опубликованной в...
новость часа
18 января 2024
Под Купянском РСЗО «Град» уничтожили укреплённые позиции и пехоту ВСУ
Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России успешно уничтожили укреплённые позиции и пехоту противника на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские военные ударили по противнику в ночное время. Их целью...
12 января 2024
В Белгородской области сбили беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган»
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», выпущенный ВСУ, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России...
новость часа
9 января 2024