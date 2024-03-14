Материалы с тегом «Российская Премьер-лига (РПЛ)»
«Зенит» победил «Динамо» в матче Кубка России со счётом 2:0
Петербургский «Зенит» 13 марта на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Встреча участников «золотой гонки» завершилась со счётом 2:0 — петербуржцы вышли в ½ финала «пути РПЛ», москвичи продолжат борьбу в «пути регионов»...
14 марта 2024
Ивич после увольнения из «Краснодара» обратился к болельщикам
Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения обратился к болельщикам команды. об этом 13 марта сообщил портал «РБ Спорт». «Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич. «Краснодар»...
13 марта 2024
Футболист «Факела» Мендель сломал ногу в матче со «Спартаком»
Полузащитник воронежского футбольного клуба «Факела» Андрей Мендель получил перелом в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба команды. «В воскресном матче со «Спартаком» Андрей Мендель получил травму — перелом пятой плюсневой...
12 марта 2024
Зарема Салихова раскритиковала возможное назначение Черчесова в «Спартак»
Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером «красно-белых». Об этом 11 марта сообщил портал Metaratings. «Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся...
11 марта 2024
«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке. Сообщение опубликовано 11 марта в Telegram-канале команды. «Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам ещё один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришёл на стадион и...
11 марта 2024
Источник сообщил об увольнении Абаскаля из «Спартака»
Отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» является решённым делом. Об этом 11 марта сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале со ссылкой на источник. «Отставка Абаскаля — дело решённое, испанец покидает «Спартак», — говорится в сообщении...
11 марта 2024
«Локомотив» не смог обыграть аутсайдера РПЛ «Сочи»
Футбольный клуб «Локомотив» не удержал победу в матче с последней командой чемпионата. На своём поле «железнодорожники» сыграли вничью с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью — 2:2. Счёт открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов уже на второй минуте, поразив...
10 марта 2024
«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла 9 марта на стадионе «Екатеринбург Арена». Хозяева не смогли забить ни одного мяча в течении основного времени. Ворота распечатал на 38-й...
9 марта 2024
Дубль Роши помог ЦСКА победить «Крылья Советов» в матче РПЛ
Защитник московского клуба ЦСКА Виллиан Роша оформил дубль в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов». Игра проходила на поле самарского стадиона «Солидарность Арена» и закончилась победой гостей со счётом 0:2. Роша забил мячи на 3-й и 49-й минутах, оформив...
8 марта 2024
Аршавин выразил уверенность в возвращении российских клубов в еврокубки
Российские футбольные клубы вернутся в международные турниры под эгидой УЕФА после окончания специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в беседе с «РБ Спорт» 6 марта. «Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО...
7 марта 2024
«Динамо» обыграло «Локомотив» в столичном дерби
В матче Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся 3 марта на «ВТБ Арене», московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив». Счёт в матче был открыт на 12-й минуте. После прохода Хорхе Карраскаль отдал передачу на Бителло, который точно пробил в дальний угол. После перерыва «Динамо» сумело...
3 марта 2024
«Пари НН» и «Факел» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1. На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов. Футболисты «Пари НН» смогли...
3 марта 2024
Семак прокомментировал ничью в матче «Зенита» со «Спартаком»
Санкт-петербургскому «Зениту» для победы над «Спартаком» не хватило остроты в атаке. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак. «Нам для победы не хватило остроты в атаке. А те моменты, которые были, — мы не смогли их использовать», — приводит слова Семака «Чемпионат». Он отметил, что игра...
3 марта 2024
Игра «Зенита» и «Спартака» завершилась вничью в матче 19-го тура РПЛ
Встреча московского «Спартака» и петербургского «Зенита» не позволила определить победителя в матче центрального тура чемпионата России по футболу. Проходившая 2 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге игра закончилась со счётом 0:0. На стадионе присутствовали более 57 тысяч...
2 марта 2024
Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с санкт-петербургским «Зенитом» на базе команды в Москве. Об этом 2 марта сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов. «Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — приводит...
2 марта 2024
ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Оренбургом»
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. На 81-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после передачи форварда Антона Заболотного. Футболисты «Оренбурга» смогли отыграться...
2 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае
Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Об этом 1 марта сообщили в полиции Дубая. «Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — приводит ТАСС слова представителя полиции...
1 марта 2024
Аршавин высказался о возможном составе «Зенита» на матч со «Спартаком»
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» может выйти на матч со «Спартаком» с одним русским футболистом в составе. «Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остаётся, — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет...
29 февраля 2024
«Зенит» исключил Фернандеса из заявки из-за регламента РПЛ
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомениторовал исключение защитника Марио Фернандеса из заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ. По его словам, игрок продолжит играть в команде, хоть его и вывели из-заявки. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com». «Вывод Марио Фернандеса...
22 февраля 2024
«Спартак» отклонил предложение о трансфере Мартинса в турецкий клуб
Московский футбольный клуб «Спартак» отклонил предложение о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса в одну из турецких команд. Об этом 18 февраля сообщил «Спорт-Экспресс». По информации издания, «Спартак» получил предложение от одного из турецких клубов о покупке 26-летнего футболиста, но оно...
18 февраля 2024