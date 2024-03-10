Материалы с тегом «Роспотребнадзор»
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к новым вирусам и инфекциям
Готовность России к возможному появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что специалисты ведомства работают с представителями других стран с целью оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. В...
10 марта 2024
Выпивший уксус вместо минералки «Джермук» мужчина умер в больнице
Житель Владикавказа скончался после того, как выпил жидкость из бутылки минеркелки «Джемрук». Как оказалось вместо воды там был уксус, сообщил 13 февраля глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своём Telegram-канале. «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода...
13 февраля 2024
Роспотребнадзор приостановил продажу минеральной воды «Джермук»
Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды марки «Джермук» для дальнейшей проверки на безопасность после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данного производителя. Об этом 13 февраля заявили в пресс-службе ведомства. «В связи с поступившей 12...
13 февраля 2024
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» в Россию
В России исключён риск завоза вируса «Аляскапокс», специалисты контролируют ситуацию на границе. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в американском штате Аляска сообщили о смерти пожилого мужчины из-за вируса «Аляскапокс». «Риски завоза и заболевания вирусом...
12 февраля 2024
Роспотребнадзор не нашёл риска для жизни от коронавируса
Коронавирус сейчас не несёт значимого риска для жизни и здоровья людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 февраля, выступая с лекцией на выставке «Россия». «Мы сразу говорили, что он обретёт сезонный характер, он встанет на своё место, он перестанет быть таким злым и агрессивным», —...
9 февраля 2024
В России 20% икры не соответствует потребительским требованиям
Роспотребнадзор объявил о несоответствии 20% икры на российском рынке потребительским требованиям, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при этом ведомстве. В документе приводится информация научно-исследовательского финансового института Минфина РФ. «По...
29 января 2024
Роспотребнадзор опроверг сообщения об объявлении ВОЗ следующей пандемии
Роспотребнадзор провёл консультации с представителями МИД РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и убедился в том, что интерпретации заявлений ВОЗ о якобы имеющей место угрозе новой пандемии неверны, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства. «В связи с данными заявлениями...
18 января 2024
Роспотребнадзор заявил об экономических мотивах в заявлениях о «болезни Х»
Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждают на различных площадках и экономических форумах, при этом громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом 14 января сообщили в Роспотребнадзора, комментируя повестку предстоящего Всемирного экономического форума...
14 января 2024
В Петербурге не выявили превышений вредных веществ в воздухе после пожара
Специалисты не выявили превышений гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщили 13 января в пресс-службе Роспотребнадзора. «В отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха...
13 января 2024
Клуб «Мутабор» закрыли на три месяца после «голой» вечеринки Ивлеевой
Московский клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, приостановит свою деятельность на три месяца. Такое решение 10 января вынес Лефортовский районный суд столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Суд признал заведение виновным в...
10 января 2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
В России не зафиксированы случаи завоза западного энцефалита лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «В России не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая», — говорится в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор контролируют...
5 января 2024
Эпидемиолог спрогнозировал подъём заболеваемости ОРВИ после каникул
Заболеваемость респираторными инфекциями, вероятно, поднимется в России после новогодних каникул. Об этом заявил 5 января директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. По его словам, так происходит каждый год после возвращения людей в организованные коллективы...
5 января 2024
После «голой» вечеринки Ивлеевой в клуб «Мутабор» пришли с проверкой
В отношении московского клуба «Мутабор», где 20 декабря состоялась скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, начались проверки Роспотребнадзора и Департамента торговли и услуг Москвы, выяснили 27 декабря «Известия». По данным источника издания, общественники...
27 декабря 2023
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о горящем корью мире вокруг России
В России в целом удалось не допустить распространение кори. При этом мир вокруг «горит» корью. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в стране зафиксировали 123 случая завоза кори из 16 разных стран. «Это много. Это говорит о том, что...
27 декабря 2023
Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение биологической безопасности в СНГ
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности России обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Совещание Совбеза прошло 22 декабря. «Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной биологической...
22 декабря 2023
В Саратове 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и увезли в больницу
В инфекционной больнице Саратовской области проверят на наличие заболеваний более 100 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, сообщил 21 декабря губернатор Роман Бусаргин. По его словам, через Саратовскую область следовал поезд, где находились в сопровождении 125 отдыхавших в лагере детей. «Вечером...
новость часа
21 декабря 2023
Роспотребнадзор: введенный в Петербурге масочный режим касается учреждений
Масочный режим, введённый 20 декабря в Санкт-Петербурге, касается только учреждений, в которых планируют проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу. Специалисты пояснили, что указания по ношению...
20 декабря 2023
Санкт-Петербург вернул масочный режим
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе с 20 декабря при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится масочный режим, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора на...
20 декабря 2023
Попова заявила об отсутствии «новой пандемии»
Никакой новой пандемии микоплазменной инфекции нет, новых мутаций в известных штаммах не выявлено. Об этом 18 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда». «Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб...
новость часа
18 декабря 2023
Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса
Коронавирус сегодня не требует жёстких и обязательных мер ограничения, заявила 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ковид лёгкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая...
18 декабря 2023