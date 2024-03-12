Материалы с тегом «Рособрнадзор»
Рособрнадзор рассказал о сроках для пересдачи ЕГЭ
Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется на основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили 12 марта «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в...
12 марта 2024
Рособрнадзор утвердил период проведения ЕГЭ в 2024 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила рамки проведения Единого государственного экзамена в 2024 году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с утверждёнными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдёт...
29 декабря 2023
В Рособрнадзоре выступили против отмены ЕГЭ
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на призыв отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и назвал данный способ проверки знаний объективным. По его словам, нет больше утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ. «Сейчас экзамен проходит объективно, утечек...
25 декабря 2023
Рособрнадзор допустил появление ЕГЭ по арабскому языку
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что в будущем возможно появление Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по арабскому языку. Он сообщил, что Россия открыта для Востока и вопрос обоюдного изучения русского и арабского языков...
13 декабря 2023
ЕГЭ в 2024 году пройдёт с 22 марта по 1 июля
Российские школьники в 2024 году будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 22 марта по 1 июля. Проект расписания Минпросвещения и Рособрнадзора 17 ноября опубликовали на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. С 22 марта стартует досрочный период, он продлится...
17 ноября 2023
Рособрнадзор: модель поступления в 10-й класс пока останется без изменений
В Рособрнадзоре прокомментировали сообщения о планах изменить модель перехода учеников в 10-й класс и в колледжи. В ведомстве отметили, что пока ничего менять не планируется. «Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать», —...
22 октября 2023
Учителя прокомментировали планы изменения модели перехода в 10-й класс
Система школьного образования уже выявила немало устаревших методов, которые нуждаются в масштабном реформировании, а при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО) учащихся после 9 класса необходимо принимать не по школьным отметкам, а исходя из особых навыков и...
19 октября 2023
В России планируют изменить модель перехода в десятый класс
Модель перехода из девятого в десятый класс в российских школах не соответствует современным требованиям образования. Об этом 18 октября в ходе всероссийской встречи с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев...
новость часа
18 октября 2023
Рособрнадзор начнёт собирать сведения об учащихся для воинского учёта
Рособрнадзор начнёт собирать необходимые для воинского учёта сведения об учащихся школ и высших учебных заведения. Об этом говорится в постановлении Правительства России «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки». «Сбор необходимых для ведения...
4 октября 2023
ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ на 2024 год
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты единого государственного экзамена на 2024 год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков...
25 августа 2023
В России пока не планируют увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ
В России пока не намерены увеличивать число обязательных предметов единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщил ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, добавив, что обсуждения на эту тему ведутся. По словам представителя надзорного ведомства, не всегда будет правильным стимулировать...
26 мая 2023
Рособрнадзор: в ЕГЭ по географии включены карты с новыми регионами России
В экзаменационные материалы ЕГЭ по географии в 2023 году будут включены контурные карты России с регионами, вернувшимися в её состав в 2022 году (Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями), сообщили 25 мая в Рособрнадзоре. «При проведении основного периода...
25 мая 2023
Рособрнадзор: ЕГЭ пока не будут полностью переводить в компьютерный формат
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в ближайшее время будет в цифровом формате только для сдачи заданий по информатике. Об этом 16 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время выступления на горячей линии, трансляцию которой организовало ведомство на своей странице в соцсети...
16 мая 2023
Глава Рособрнадзора сообщил, что школы почти на 100% подготовились к ЕГЭ
Почти все школы в России подготовились к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом 16 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время выступления в рамках горячей линии, трансляцию которой организовало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У нас готовность практически...
16 мая 2023