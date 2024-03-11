Материалы с тегом «Роман Вильфанд»
Москвичам спрогнозировали потепление до плюс 10 градусов к выходным
В Москве к выходным ожидается повышение температуры до плюс 10 градусов, сообщил 11 марта «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 12–14 марта днём температура в российской столице будет показывать плюс 3 — плюс 5 градусов, ночью от минус 11 до минус 6...
11 марта 2024
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта
Облачная погода и небольшой снег ожидаются 8 марта в Москве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости». Как уточнил метеоролог, 8 марта ожидается «совсем немного снега» при более облачной погоде. Такие погодные условия не будут...
5 марта 2024
Москвичей предупредили о возвращении январской погоды на этой неделе
На текущей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха понизится до январских значений в –18 градусов, однако к 8 марта снова начнётся потепление. Об этом 4 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как отметил в беседе с «Интерфаксом» синоптик, в начале марта...
4 марта 2024
Синоптик предупредил россиян о сложной ситуации с весенним половодьем
После снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Пока ещё рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет...
19 февраля 2024
Метеоролог Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проанализировал текущую зиму в России и заявил, что «нормальной» погоды было мало. По словам синоптика, соответствующей климату погоды в России этой зимой очень мало — оттепели чередуются с аномальными морозами, а таких снегов не было уже несколько...
16 февраля 2024
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы на большей части России
К пятнице, 16 февраля, 80% территории России накроют аномально низкие температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчётам, в пятницу (16 февраля) и выходные на 80% территории...
12 февраля 2024
Москвичей предупредили о скором приходе оттепели
С понедельника, 12 февраля, в Москве после сильных морозов ожидается резкая оттепель, и температура воздуха поднимется до минус четырёх градусов. Об этом 9 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Резкое повышение температуры после суперхолодной погоды наступает...
9 февраля 2024
Жителям европейской территории России пообещали тёплое начало февраля
На европейской территории России в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями. Об этом 27 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые привело агентство «Интерфакс», в Москве в начале февраля температура воздуха будет на шесть...
27 января 2024
В гидрометцентре объяснили резкие скачки температуры этой зимой
Резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Скажем, с севера идет вторжение холодных воздушных масс, но солнечная энергия сглаживает. Солнце прогревает поверхность...
14 января 2024
Москвичей предупредили о аномальном потеплении в ночь на четверг
В Москве на этой неделе погода будет переменчивой. Резкое потепление в ночь на 11 января сменится аномальными морозами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «К Москве приближается циклон, сегодня ночью будут местами сильный...
новость часа
10 января 2024
Жителей ряда российских регионов предупредили об аномальных холодах
В ближайшие дни несколько российских регионов окажутся во власти крепких морозов. Об этом 9 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в очаг холода попадут регионы Уральского и Приволжского федеральных округов. Здесь температура на текущей неделе окажется...
9 января 2024
Москвичам пообещали потепление до минус двух градусов и новое похолодание
В Москве пока сохраняется морозная погода. День и ночь 8 января всё ещё будут холодными, но уже 9 января жителей столицы ждёт некоторое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с телеканалом РЕН ТВ он уточнил, что ночью 8 января столбики термометров в...
8 января 2024
Вильфанд спрогнозировал тёплый январь в ряде регионов по всей стране
В январе погода в европейской, азиатской и южной частях России будет довольно тёплой, температура воздуха окажется выше нормы. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории России январь ожидается тёплым...
28 декабря 2023
Россиян предупредили об аномальных морозах до конца года
В некоторых российских регионах до конца года ожидаются аномально низкие температуры и сильные морозы. Об этом в среду, 27 декабря, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в последние дни уходящего 2023 года в Архангельской, Мурманской и Вологодской...
27 декабря 2023
Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Москве
Новогодние праздники — 30, 31 декабря и 1 января — в столице начнутся с оттепели. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 2 — плюс 2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В субботу, воскресенье и понедельник температура (воздуха) будет около 0...
26 декабря 2023
Москвичам пообещали тёплую погоду в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве и Московской области ожидается тёплая погода, возможны небольшие осадки. Температура воздуха опустится не ниже четырёх градусов ниже нуля. Об этом рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Наиболее вероятный сценарий...
25 декабря 2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 31 декабря
В Москве 31 декабря ожидается небольшой снег и температура от минус 4 до нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Консилиум синоптиков выпустил такой прогноз на 31 декабря — облачно, небольшой снег, в ночь с 30 на 31 декабря — минус 7 — минус 2, днем от...
23 декабря 2023
Москвичей предупредили об оттепели в конце недели
В воскресенье, 17 декабря, в Москве ожидается температура воздуха выше нуля, однако сугробы из-за этого не растают. Об этом 13 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью ещё будет минус...
13 декабря 2023
Жителей 21 региона России предупредили о «суперсибирских морозах»
В предстоящие выходные целый ряд российских регионов окажется во власти крепких морозов, в некоторых столбики термометров опустятся до минус 50 градусов. Это коснётся центра и юга Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Центр и юг...
новость часа
11 декабря 2023
Москвичей предупредили о трёхдневной метели и полуметровых сугробах
Москву 12 декабря накроет метель, которая продлится три дня, а высота сугробов местами будет достигать полуметра, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «До четверга включительно порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, поэтому и завтра, и в среду, и в...
новость часа
11 декабря 2023