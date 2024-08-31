Материалы с тегом «Родион Мирошник»
Мирошник заявил о готовности предъявить обвинение поставщикам оружия ВСУ
Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. «В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идёт торговля...
31 августа 2024
Россия делает всё для недопущения атаки ВСУ на Курскую АЭС — Мирошник
Россия делает всё для того, чтобы у украинских боевиков не было возможности атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, у России давно нет иллюзий о том, что Украина из своих...
31 августа 2024
Украина склоняет к терактам сотрудников Запорожской АЭС — Мирошник
Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются шантажу со стороны Украины. Угрозами убийством родных и близких их склоняют к совершению терактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат в интервью «РИА Новости» отметил...
31 августа 2024
Мирошник рассказал о жестоком обращении ВСУ с российскими пленными
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, подвергались жестокому обращеню. Условия улучшались только перед проверкой, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в...
30 августа 2024
Мирошник сообщил, что ВСУ снарядами со шрапнелью бьют по домам под Курском
Украинские формирования снарядами со шрапнелью обстреливают дома мирных жителей курского приграничья, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «РИА Новости». Дипломат отметил, что на прошлой неделе побывал в Курской области, где...
30 августа 2024
В Курской области видели наёмников с грузинским акцентом и поляков
Жители Курской области обратили внимание на иностранных наёмников, разговаривающих по-английски, с грузинским акцентом, и польские формирования. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который посетил регион и пообщался с местным...
30 августа 2024
Посол Мирошник рассказал о бесчинствах ВСУ в Курской области
В Курской области укронацисты расстреливают, сжигают и грабят дома жителей, которые успели эвакуироваться. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник побывал в Курской области, где своими глазами увидел последствия вероломного вторжения боевиков, а также...
30 августа 2024
ВСУ целенаправленно расстреливали машины жителей Курской области
Украинские боевики как в тире расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из БТР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В интервью «РИА Новости» он рассказал, что общался с несколькими женщинами, которые...
новость часа
30 августа 2024
Мирошник колко отреагировал на уничтожение F-16 из Patriot на Украине
Инцидент с уничтожением украинского истребителя F-16, который был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, иронично прокомментировал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Первый свой F-16 вэсэушники сбили сами! Достойное...
новость часа
30 августа 2024