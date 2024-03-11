Материалы с тегом «РФС»
Сборная России по футболу сыграет с командой Белоруссии в июне
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. Об этом 11 марта сообщил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. «Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске», — сказал...
11 марта 2024
РФС представил новую форму с жар-птицей для сборной России по футболу
В Москве представили новую форму сборной России по футболу. Церемония прошла на Международной выставке-форуме «Россия» в одном из павильонов ВДНХ. Дизайн новой игровой формы национальной команды разработало петербургское агентство SpecialOne. Он воплотил в себе один из самых ярких жанров русского...
10 марта 2024
Умер бывший глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин
Умер бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин. Об этом сообщили на сайте на сайте РФС. В организации уточнили, что Спирин скончался ещё 31 января. «Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Спирина», —...
9 марта 2024
Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией
Певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта сообщили в Российском футбольном союзе. «Пелагея исполнит гимн России перед матчем с Сербией», — проинформировал РФС. Матч между командами России и Сербии пройдёт 21 марта...
5 марта 2024
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Парагвая
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против команды Парагвая. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что встреча пройдёт 25 марта на стадионе московского «Динамо». Эта игра станет второй для российской команды на мартовском...
14 февраля 2024
Бюро исполкома РФС утвердило перенос матчей 21-го тура РПЛ на 23–25 апреля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило изменения в график МИР чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги (МИР — Российская премьер-лига) сезона 2023–2024 гг. Решение приняли на заседании 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе РФС. Речь идёт о переносе...
27 января 2024
РПЛ перенесла матчи 21-го тура чемпионата России по футболу на 23–25 апреля
Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура чемпионата России по футболу на 23–25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в Telegram-канале. Первоначально игры тура планировали провести с 15 по 17 марта. Решение перенести матчи приняли из-за выборов...
26 января 2024
Российский футбольный союз примет участие в конгрессе УЕФА в Париже
Делегация Российского футбольного союза (РФС) будет участвовать в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 7 января сообщил президент РФС Александр Дюков. «РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС...
7 января 2024
В РФС рассказали, что УЕФА быстро утвердил матч сборных России и Сербии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. Об этом 2 января сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20...
2 января 2024
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Сербии
Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча между командами России и Сербии в марте 2024 года, заявил 20 декабря президент РФС Александр Дюков. «Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдёт в марте в России. С сербами...
20 декабря 2023
Дюков объяснил, почему РФС отказался от перехода в Азию
В будущем Российский футбольных союз (РФС) ещё может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря заявил глава РФС Александр Дюков. Он отметил, что в РФС не до конца удовлетворены результатами переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «У...
20 декабря 2023
Остались в Европе. РФС отказался от идеи перехода в Азию
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс». Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе из Европы в Азию...
20 декабря 2023
Футболисты «Рубина» сыграли с «Динамо» в несогласованной РПЛ форме
Выступление футболистов казанского «Рубина» в матче с московским «Динамо» в несогласованной форме будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом 5 декабря сообщил глава комитета Артур Григорьянц. «Рассмотрим несоответствие...
5 декабря 2023
Игрока «Ахмата» Беришу не дисквалифицируют за поведение в матче РПЛ
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать поведение полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком». Об этом 4 декабря заявил глава комитета Артур Григорьянц. «КДК не имеет права рассмотреть поведение Бериши, так...
4 декабря 2023
Тренера ФК «Локомотив» дисквалифицировали на два матча за мат в адрес судей
Главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Михаила Галактионова по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировали на два матча за нецензурные выражения в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов»...
30 ноября 2023
ФИФА не выплатила деньги клубам РПЛ за участие игроков в чемпионате мира
Международная федерация футбола (ФИФА) не выплачивает клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) деньги за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022...
26 ноября 2023
Матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов
В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдёт в Книгу рекордов России. Об этом 24 ноября сообщил «Спорт-Экспресс». Российская команда побила собственный рекорд по числу игроков, забивших голы в одном матче. В матче...
24 ноября 2023
Сборные России и Кубы по футболу проведут товарищеский матч 20 ноября
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Игроки встретятся на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС). «Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в...
3 ноября 2023
В РФС рассказали, когда на матчах Премьер-лиги появятся офсайдные линии
Офсайдные линии могут появиться в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже в декабре, до этого на двух матчах будет проведено их тестирование. Об этом 26 октября сообщил журналистам председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. «25–27 ноября будет тест на двух матчах...
26 октября 2023
Белорусским арбитрам разрешили работать в Российской премьер-лиге
Белорусские арбитры смогут работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 26 октября сообщил журналистам председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. По его словам, РФС заключил соответствующее соглашение с Белорусской федерацией футбола. «Сейчас...
новость часа
26 октября 2023