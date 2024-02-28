Материалы с тегом «Рейтинги»
Стал известен минимальный капитал для попадания в число сверхбогатых в США
Чтобы попасть в 1% сверхбогатых жителей США в 2024 году, нужно по меньшей мере $5,8 млн, говорится в отчёте экспертов консалтинговой компании Knight Frank, который приводит Bloomberg. В материале отмечается, что сделать это в 2024 году стало сложнее. Так, минимальный капитал для того, чтобы войти в...
28 февраля 2024
Москва и Петербург вошли в топ лучших городов мира по уровню развития
Москва и Санкт-Петербург попали в десятку лучших в мире по уровняю пространственного и технологического развития, а также по уровню доступности транспорта и культурному развитию. Рейтинг создавался на основе индекса технологического и пространственного развития городов мира ( Urban & Innovation...
21 февраля 2024