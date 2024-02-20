Материалы с тегом «РАН»
Учёные обнаружили загадочный красный лёд у берегов Приморья
В заливе Восток в Приморском крае учёные зафиксировали окрашивание льда в красный цвет, сообщил 20 февраля Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН. «Красный лёд» учёные обнаружили 5 февраля в районе Морской биологической станции «Восток» в Японском море в заливе...
20 февраля 2024
В России стартовал отбор проектов в сфере общественно-политических наук
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук (РАН) проведёт отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук, сообщила 12 февраля пресс-служба ЭИСИ на своём сайте. Как сказано в...
12 февраля 2024
Путин поздравил с днём рождения академика РАН Ивана Дедова
Президент РФ Владимир Путин поздравил академика Российской академии наук (РАН), главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с днём рождения. Телеграмма опубликована 12 февраля на сайте Кремля. «Уважаемый Иван Иванович! Примите поздравления с днём рождения»...
12 февраля 2024
В РАН заявили об усилении конкуренции за мигрантов с Китаем, ЕС и ОАЭ
За последние годы конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ обострилась, они всё чаще предпочитают уезжать на заработки в Китай, Евросоюз, ОАЭ и Катар, сообщила директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Марина Храмова. По...
10 февраля 2024
Российские учёные разработали уникальные бронежилеты для спецоперации
Российские учёные разработали новые материалы, позволяющие создавать уникальные по защитным свойствам бронежилеты, необходимые для российских военных, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам… Используя...
новость часа
10 февраля 2024
Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля
На Солнце 9 февраля произошла вспышка самого высокого класса. Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ИПГ). «9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3», ― говорится в сообщении. В службе добавили...
9 февраля 2024
Путин: неизвестно, как сложилась бы судьба России без достижений ученых
Неизвестно, какой была бы судьба России, если бы у неё не было достижений учёных в разные времена, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин на торжественной церемонии по случаю 300-летия РАН. Он подчеркнул, что это касается и допетровской эпохи, и новейшей истории, и наших дней. «Неизвестно...
8 февраля 2024
Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до ₽200 тысяч
Расходы на финансирование Российской академии наук (РАН) в 2024 году выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до ₽6 млрд, а выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин на...
8 февраля 2024
Путин призвал учёных работать на опережение, а не догонять других
Российским учёным нужно проводить исследования не для того, чтобы догонять или копировать других, а работать на опережение, заявил 8 февраля президент Владимир Путин на вручении наград учёным по случаю 300-летия Российской академии наук. «Мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров...
8 февраля 2024
Учёный рассказал, как могут спастись попавшие в ловушку у Хоккайдо косатки
Косатки, попавшие в ледовую ловушку на севере Японии, способны долго продержаться, они могут носом разбивать полыньи. Об этом сообщил руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. «Вопрос...
7 февраля 2024
Учёные РАН назвали количество вымерших и заснувших языков в России
Всероссийская перепись населения России в 2021 году выявила шесть вымерших и два заснувших языка. Об этом говорится в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», составленной Российской академией наук (РАН) и опубликованной на сайте Федеральной службы...
4 февраля 2024
Учёный Эйсмонт рассказал, когда вспышка на Солнце достигнет Земли
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что вспышка после такого мощного выброса плазмы на Солнце идёт до Земли в течение трёх...
31 января 2024
Глава РАН поддержал кандидатуру Путина на выборах президента РФ
Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красиков поддержал кандидата в президенты РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом Красников сказал в ходе рабочей встречи с Путиным 30 января. «Я хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост...
30 января 2024
Путин назвал умными и независимыми зарубежных учёных, работающих с Россией
Зарубежные учёные, поддерживающие контакты с Россией, это умные и независимые люди. Об этом президент Владимир Путин заявил 30 января на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран...
30 января 2024
Путин поддержал предложение РАН об экспертизе школьных учебников
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Российской академии наук (РАН) о возобновлении академической экспертизы школьных учебников. Об этом сообщает 30 января пресс-служба Кремля. Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом отметил, что в 2018 году организацию по...
30 января 2024
Путин встретился с президентом РАН Красниковым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, сообщила 30 января пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале. Руководитель РАН информировал главу государства о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия...
30 января 2024
Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности РФ
Президент России Владимир Путин включил главу Российской академии наук Геннадия Красникова в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 15 января на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, включив в него в качестве...
новость часа
15 января 2024
Умер бывший ректор СПбПУ академик Юрий Васильев
Академик РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев умер в Санкт-Петербурге, сообщил 29 декабря председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своём Telegram-канале. «Большая утрата для петербургской высшей школы...
29 декабря 2023
Комиссия РАН объявила астрологию лженаукой
Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила меморандум «О лженаучности астрологии», в котором призвала относиться к астрологии только как к развлечению. В документе указывается, что астрологи используют псевдонаучные обоснования для повышения доверия к себе. А распространённый в астрологии тезис о...
18 декабря 2023
В РАН не увидели связи возникновения радиовсплесков с внеземной жизнью
Учёные не нашли никаких оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут быть внеземные цивилизации. Скорее всего, они исходят от магнетаров, рассказал научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский. «Мы знаем...
24 октября 2023