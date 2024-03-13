Материалы с тегом «Происшествия на воде»
В ЕС подтвердили нападение пиратов на сухогруз у побережья Сомали
Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta 13 марта в соцсети X подтвердила нападение пиратов на судно, шедшее под флагом Бангладеш, у берегов Сомали. «Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении. Как...
13 марта 2024
Сомалийские пираты захватили в Индийском океане судно под флагом Бангладеш
В Индийском океане пираты захватили морское судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш. Об этом сообщает индийская газета The Business Standard. По информации издания, судно, на котором находились 23 члена экипажа, захватили порядка 50 пиратов вблизи побережья Сомали. «Судну удалось отправить...
12 марта 2024
Два мальчика провалились под лёд в Смоленске
Двое мальчиков в Смоленске провалились под лёд на реке Днепр, одного ребёнка спасли, другой пропал без вести, сообщили 23 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Трагический инцидент произошёл в 11:30 мск в районе Мало-Краснофлотской улицы. Дети спустились к реке и...
23 февраля 2024
В Охотском море эвакуировали с оторвавшейся льдины 82 рыбака
На Сахалине сотрудники МЧС России спасли 82 рыбака с оторвавшейся льдины в Охотском море, сообщила 18 февраля пресс-служба ведомства. Известно, что льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. Сотрудники МЧС выдвинулись к рыбакам на лодках. Также задействовали вертолёт Ми-8. На...
18 февраля 2024
В МЧС сообщили, что на льдине в Охотское море унесло более 70 рыбаков
Спасатели Сахалинской области сообщили, что, по уточнённой информации, на оторвавшейся льдине в Охотском море остаются, предположительно, 50 рыбаков. Спасательная операция продолжается. К полудню 18 февраля на берег был доставлен 21 рыбак. К спасению рыбаков на дрейфующей в море льдине привлекут...
18 февраля 2024
В Охотском море на Сахалине дрейфуют на льдине 14 рыбаков
На Сахалине, в районе села Стародубское Долинского района, 14 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся и дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области. К месту ЧП утром 18 февраля отравили группу спасателей — три человека с лодкой и снегоходом, два сотрудника...
18 февраля 2024
Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему во льдах танкеру РФ
Спасательному судну «Берингов пролив» большая сплочённость льда мешает в назначенное время подойти вплотную к российскому танкеру «Остров Сахалин» для осуществления ледовой проводки. Судно застряло в дрейфующих льдах в Охотском море, сообщил начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в...
30 января 2024
К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыл спасатель
Российский спасатель «Берингов пролив» прибыл к танкеру «Остров Сахалин», который оказался в тисках льда в Охотском море. Об этом рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Судно-спасатель проведёт танкер в удобное для дальнейшего хода место, сказал собеседник агентства. Отмечается...
30 января 2024
Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер из Шри-Ланки
Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua. Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа. Траулер вышел...
28 января 2024
В Босфорском проливе приостановили транзит судов из-за аварии на сухогрузе
Транзит судов в обе стороны приостановили в Босфорском проливе в Турции в связи с аварией на одном из сухогрузов. Об этом 27 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в береговой охране. Уточняется, что грузовое судно, шедшее под флагом Барбадоса, вечером 27 января заблокировало пролив...
27 января 2024
Перекрывший Босфорский пролив в Турции танкер из России отбуксировали
Прибывший в Турцию из России нефтеналивной танкер, из-за которого перекрывали Босфорский пролив для прохода судов, отбуксировали. Блокировка продлилась несколько часов. По информации береговой охраны Турции, проход судов возобновили вечером 21 января. Заблокированным проход оставался 14 часов...
22 января 2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за перекрывшего пролив танкера
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Об этом 21 января сообщает издание Birgun, ссылаясь на источник в береговой охране Турции. «Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за того, что танкер встал на якорь», — говорится в публикации. По его...
21 января 2024
В Бахрейне столкнулись два британских минных тральщика
Два британских минных тральщика 19 января столкнулись у причала в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом сообщает онлайн-издание UK Defenсe Journal. Представитель ВМС Великобритании подтвердил инцидент, пояснив, что пострадавших нет. «Расследование инцидента не завершено», — добавили в...
20 января 2024
Японская компания Nippon Yusen приостановила перевозки в Красном море
Транспортная компания Японии Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю. Об этом сообщает агентство Jiji. Отмечается, что перевозки были временно приостановлены из-за напряжённой обстановки в регионе. По данным издания, этот шаг был предпринят после того, как американские и...
17 января 2024
Шестилетний мальчик захлебнулся в термальном комплексе в Челябинске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе в Челябинске, сообщили 14 января в пресс-службе регионального управления ведомства. «13 января текущего года в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся...
14 января 2024
ВМС Британии сообщили о проникновении на судно в Оманском заливе
Группа вооружённых людей проникла на судно около оманского порта Сохар. Об этом 11 января сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. «UKMTO получил сообщение о проникновении нескольких посторонних лиц на судно около 3:30 (6:30 мск. — Прим. ред.)», —...
новость часа
11 января 2024
Судно с российскими туристами затонуло на Пхукете
Судно с шестью российскими туристами, в том числе четырьмя детьми, затонуло неподалеку от Пхукета, сообщил 10 января новостной портал Phuket News. Отмечается, что всех граждан России и троих членов экипажа спасли. Затонуло прогулочное судно Martini. Инцидент произошёл 9 января у острова Хе. Martini...
10 января 2024
Грузовик провалился под лёд на переправе на реке Белая в Башкирии
В Башкирии на реке Белая около города Бирска под лёд провалилась фура. Об этом 7 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону. Отмечается, что ночью на реке Белая в Бирском районе под лёд провалился грузовик на ледовой переправе, автомашина ушла под лёд полностью. Сейчас спасатели уточняют...
7 января 2024
В Турции отбуксировали очередной танкер, следовавший в Россию
Буксиры береговой охраны 6 января оказали помощь танкеру, у которого возникли проблемы в Эгейском море. Это уже второй за сутки подобный случай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Танкер Elijah длиной в 185 метров следовал из Испании в...
7 января 2024
В Турции морская мина попала в сети местных рыбаков
В турецком порту Эрегли в провинции Зонгулдак на берегу Чёрного моря обнаружили морскую мину, попавшую в рыболовную сеть. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk. Отмечается, что местные рыбаки сообщили о находке береговой охране, после чего в порту приостановили движение судов и автомобилей...
6 января 2024