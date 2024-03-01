Материалы с тегом «Посольства»
Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии
Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. «Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от...
1 марта 2024
Приёмный сын Сырского поздравил Россию с освобождением Авдеевки
Приёмный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в Австралии и присоединился к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки в ДНР, сообщили 20 февраля «Известия». Сырский пришёл генконсульство в футболке с символом Z и в папахе. Он заявил «Слава...
новость часа
20 февраля 2024
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии о Холокосте постыдными
Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, постыдны. В связи с этим МИД Израиля вызовет посла Бразилии для строгого выговора, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. «Высказывания...
18 февраля 2024
В посольстве РФ рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии. «Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть...
18 февраля 2024
Посол РФ проведёт встречу в МИД Канады после отказа выдать нациста Гуньку
Посольство России в Оттаве проведёт 13 февраля встречу в канадском МИД после отказа выдать бывшего эсэсовца, украинского нациста и коллаборациониста Ярослава Гуньку. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Сегодня запланирована беседа в МИД Канады», — передаёт слова Степанова ТАСС...
13 февраля 2024
МИД подтвердил расторжение договора аренды участков посольства Украины
Департамент городского имущества города Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, сообщили 10 февраля в Министерстве иностранных дел России. В апреле 2023 года киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на...
новость часа
10 февраля 2024
МИД РФ назвал действия США источником эскалации на Корейском полуострове
Главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время визита в Сеул. «Источник нынешней эскалации — это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая...
4 февраля 2024
МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слов Захаровой
МИД Республики Корея вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева после слов официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о ядерной проблематике в регионе. Об этом сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что послу был выражен официальный протест. До этого, 1...
3 февраля 2024
Посольство РФ отвергло обвинения США в «принудительной депортации» детей
Обвинения США в адрес России в «принудительной депортации» украинских детей являются кощунственными и безосновательными, заявил 1 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов. «Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к...
1 февраля 2024
Троих участников «Би-2» депортируют из Таиланда только в Россию
Дата депортации участников рок-группы «Би-2» с российским гражданством ещё не согласована, сообщили 30 января ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде после посещения его сотрудниками центра временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где находятся...
30 января 2024
США намерены сорвать турниры в России — посольство в Вашингтоне
В посольстве России в Вашингтоне считают, что решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой местные власти давят на спортивные структуры, пытаясь не допустить российских спортсменов до соревнований. Кроме того, по мнению дипмиссии, США стремятся сорвать крупные...
30 января 2024
МИД сообщил о скором прибытии нового посла России в Японию
Новый посол РФ в Японии Николай Ноздрёв прибудет в Токио в скором времени. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «В скором времени», — ответил дипломат на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее Ноздрев занимал должность директора третьего департамента Азии МИД РФ. Как передавало ИА Регнум, 19...
29 января 2024
Посольство России обвинило США в попытках переписать историю
Вашингтон своими утверждениями о якобы распространённом в России антисемитизме пытается в очередной раз переписать историю. Об этом заявили в посольстве России в США. Комментарий диппредставительства последовал в ответ на «очередные лживые антироссийские опусы» в докладе Госдепартамента по...
27 января 2024
В консульстве в Бангкоке заявили, что Falcon 10 осуществлял эвакуацию
Упавший в Афганистане самолёт Falcon 10 осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда, сообщило российское консульство в Бангкоке. «Рейс следовал из Паттайи. От Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в пятницу, 19 января, было...
21 января 2024
Путин назначил новым послом России в Японии Николая Ноздрева
Президент России Владимир Путин назначил директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Японии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначать Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и...
19 января 2024
В российское посольство в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах. Об этом стало известно 12 января. «Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — сообщил греческий телеканал ERT. К зданию дипмиссии оперативно прибыли полиция, пожарные и сотрудники...
12 января 2024
Россия пообещала Латвии ответные меры из-за конфискации «Дома Москвы»
Посольство России в Риге сообщило, что уведомило Латвию о неизбежности ответных мер, включая компенсацию за ущерб из-за конфискации «Дома Москвы». Ранее, 11 января, депутаты Сейма Латвии утвердил законопроект о передаче «Дома Москвы» в центре Риги в собственность государства. «Эта беспрецедентная...
11 января 2024
Посольство РФ прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания
Вашингтон использует «религиозную карту», чтобы решать свои задачи в мире. Так посольство России в США прокомментировало американский список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», заявление опубликовано в Telegram-канале посольства. «Нашу...
6 января 2024
Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол
Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Он уточнил, что за первые три четверти 2023 года объём двусторонней торговли с...
2 января 2024
Пискарёв назвал вмешательством в дела России обращение посольства США
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв назвал провокацией обращение посольства США к россиянам, в котором говорится о готовности к диалогу с теми, кто желает «конструктивного будущего». Его слова опубликованы...
новость часа
2 января 2024