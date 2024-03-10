Материалы с тегом «Полиция»
Шестеро лыжников пропали у горы Маттерхорн в Швейцарии
Шестеро лыжников пропали без вести в горах в Швейцарии, их разыскивает полиция, сообщило 10 марта агентство Reuters. «Лыжники пропали без вести недалеко от горы Маттерхорн, которая находится на границе между Швейцарией и Италией», — говорится в материале. Шесть человек пропали во время горнолыжного...
10 марта 2024
Жительница Петербурга вонзила нож в спину зятю
Пожилая жительница Санкт-Петербурга пыталась убить зятя, вонзив ему нож в спину. Об этом сообщил портал «78.ru». Инцидент произошёл в доме на Заповедной улице в Приморском районе. Прибывшие после полуночи на место происшествия полиция и медики обнаружили 52-летнего мужчину с колото-резаной раной...
10 марта 2024
Россиянка устроила потоп и порезала ножом возлюбленного
В Екатеринбурге ревнивая женщина приехала домой к мужчине в ЖК «Хрустальные ключи» и сломала водонапорную трубу. Инцидент произошёл вечером 8 марта. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». «К одному из жителей дома на улице Латвийской, 56/3 приехала девушка и...
9 марта 2024
Полиция начала проверку сообщений об обстреле машины с детьми в Барнауле
В Барнауле полиция начала проверку по факту сообщений о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. В ведомстве добавили, что информация о том, как неизвестные из пневматического оружия прострелили стекло машины с детьми, появилась на...
9 марта 2024
Вооружённый мужчина проник в здание школы под Берлином
В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland. Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск...
8 марта 2024
Торговцы ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге помешали полиции забрать их коллегу
В Екатеринбурге предприниматели, которые арендуют торговые площади в ТЦ «Пекин» на «Таганском ряду», не отдали наряду полиции свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом сообщает URA.RU. «Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из...
26 февраля 2024
Очередную «голую» вечеринку накрыли силовики в Москве, задержаны 68 человек
В Москве сотрудники полиции нагрянули на «голую» вечеринку. Как сообщил источник ИА Регнум, свингер-пати устроили в частном коттедже на 2-й Лыковской улице в Строгино. Соседи такого шоу не оценили и вызвали полицию. По словам очевидцев, в арендованном голыми гостями коттедже всю ночь 25 февраля...
26 февраля 2024
«Убили другого русского»: в деле Кузьминова вскрылись новые обстоятельства
В испанском муниципалитете Вильяхойоса перед убийством угнавшего на Украину вертолёт Ми-8 Максима Кузьминова произошло убийство другого россиянина. Об этом сообщил владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон. По его словам, в этом районе много выходцев с постсоветского...
26 февраля 2024
Парень справил нужду на «Медного всадника» и получил уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге начали розыск хулигана, осквернившего один из главных памятников города — «Медный всадник». Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городской полиции. «25 февраля 2024 года в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на...
25 февраля 2024
На антиправительственной акции в Тель-Авиве задержали 21 человека
Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 участника антиправительственного протеста в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета The Times of Israel. В полиции заявили, что митингующие отказались подчиняться требованиям стражей порядка. «Десятки протестующих перекрыли основные дороги, не...
25 февраля 2024
В Нижнем Новгороде силовики прервали концерт панк-группы Distemper
Сотрудники силовых органов прервали концерт ска-панк-группы Distemper в клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, сообщил газете «Известия» директор заведения Артём Прудников. Он уточнил, что выступление уже близилось к завершению, когда силовики вошли в клуб. «В конце концерта пришли силовики по частной...
25 февраля 2024
Полицейские в Прикамье со стрельбой задержали пьяного водителя «Лады»
В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось устроить погоню, чтобы остановить пьяного водителя. Инцидент произошёл вечером 19 февраля на автодороге Болгары ― Юго-Камский ― Крылово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21 099 без госномеров...
20 февраля 2024
В Лобне обезвредили взрывное устройство в автомобиле
В подмосковной Лобне в машине обнаружили взрывное устройство. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал «112». Автомобиль стоял припаркованным на улице Дружбы, возле дома №6. На место прибыли сотрудники полиции, ФСБ и взрывотехники. Из-за найденной взрывчатки в Лобне ввели режим оповещения жителей...
19 февраля 2024
Двое полицейских и пожарный погибли при стрельбе в штате Миннесота
Двое полицейских и пожарный-фельдшер погибли в результате стрельбы в Бернсвилле в американском штате Миннесота, сообщил CBS News. «Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», — сообщил губернатор региона Тим Уолц в соцсети Х. Полиция...
19 февраля 2024
В Папуа — Новой Гвинее при столкновений племён погибли более 50 человек
Не менее 53 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее, сообщил 19 февраля телеканал ABC News со ссылкой на австралийские СМИ. Исполняющий обязанности комиссара полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас заявил журналистам, что это самое массовое...
19 февраля 2024
В Болгарии предотвратили неонацистское шествие
В центре Софии полиция по распоряжению властей пресекла попытку проведения неонацистского шествия, написала 17 февраля болгарская газета The Sofia Globe. «Полиция Софии по распоряжению мэра Васила Терзиева заблокировала проведение вечернего Луковского марша — ежегодного шествия в честь Христо...
18 февраля 2024
Под Екатеринбургом нашли мёртвым инспектора ГИБДД
В Свердловской области нашли мёртвым майора полиции. Об этом сообщает 17 февраля портал E1.RU. По информации близкого к СКР источника издания, тело майора из Екатеринбурга, служившего в ГИБДД, обнаружили ещё 15 февраля. Рядом лежало оружие. «По предварительной информации, вышел из дома и покончил с...
17 февраля 2024
Полиция Испании поймала группировку, поставлявшую кокаин в Россию
Национальная полиция Испании поймала группировку, которая поставляла в разные страны, включая Россию, кокаин с помощью фирм по экспорту фруктов, сказано на сайте испанских правоохранителей. Согласно данным полиции Испании, расследование деятельности группировки началось в 2020 году, когда была...
16 февраля 2024
Ликвидированная в Чечне группа боевиков оказала сопротивление полиции
Группа боевиков, готовившая ряд преступлений, ликвидирована правоохранителями в чеченском селе Старый Ачхой. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 февраля в Telegram-канале. Он уточнил, что в Ачхой-Мартановском районе полицейские ликвидировали трёх членов банды, оказавших вооружённое...
15 февраля 2024
В Чечне трёх боевиков ликвидировали после нападения на полицейского
Три человека напали на полицейского в селе Старый Ачхой в Чечне, их ликвидировали ответным огнём. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба следственного управления СК по региону. По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело (статья 317 УК РФ). По данным следствия, ночью 14...
15 февраля 2024