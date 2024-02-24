Материалы с тегом «Похищения»
На Гаити злоумышленники похитили семерых священнослужителей и прихожан
Как минимум шестерых прихожан и священнослужителя католической церкви похитили неизвестные на Гаити. Об этом сообщил местный новостной портал Haiti Libre. Инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс, все похищенные — мужчины, они являются членами одной католической общины. По предварительным данным...
24 февраля 2024
Боевики «Айдара»* с 2014 года похитили более ста человек в ЛНР
Боевики украинского националистического батальона «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) за восемь лет похитили не менее ста мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил представитель местных силовых структур. «К нам...
10 февраля 2024
Полиция установила личность пытавшегося утащить девочку на улице в Башкирии
Полицейские установили личность человека, пытавшегося похитить маленькую девочку на улице в Башкирии. Им оказался 18-летний молодой человек. Об этом 6 февраля сообщил Telegam-канал «112». Известно, что он проживает с матерью в том же районе и страдает психическим расстройством, инвалид детства. В...
6 февраля 2024
Школьник вырвал сестру из рук похитителя в Башкирии
В Башкирии школьник спас свою сестру от незнакомца, который схватил девочку за руку, чтобы увезти с собой, сообщил 6 февраля Telegram-канал «112». По данным источника, инцидент произошёл в Стерлитамаке. Брат с сестрой возвращались из школы, когда у подъезда неизвестный мужчина в балаклаве схватил...
6 февраля 2024
В Челябинске неизвестные силой затолкали мужчину в машину и увезли
В Челябинске неизвестные остановили мужчину на тротуаре у подъезда жилого дома, силой затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом 6 января сообщил портал 74.RU. Отмечается, что инцидент произошёл 5 января на улице Барбюса. «Услышала крик, подошла к окну, увидела данную...
6 января 2024
Похищенного в Бразилии экс-футболиста нашли живым
Бывший футболист, полузащитник испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» 52-летний Марселиньо Кариока был благополучно освобождён гражданской полицией после похищения. Об этом написала газета Globo. Бразилец Кариока пропал без вести 17 декабря. Было известно, что он ушёл с концерта с...
18 декабря 2023
Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении второклассницы в Козельске
Всем четверым подозреваемым в похищении восьмилетней жительницы города Козельска Златы Калужский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 2 декабря в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона. «Суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в...
новость часа
2 декабря 2023
Раскрыты личности похитителей второклассницы под Калугой
Похитителями второклассницы в Козельске Калужской области оказалась семья из четырёх человек — мужа, жены и двух детей. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Семья Новиковых вела закрытый образ жизни, и все считают их «странными», говорится в публикации. Также сообщается, что отец семейства —...
1 декабря 2023
Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Козельске
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении второклассницы в городе Козельске Калужской области. Об этом 1 декабря сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в Telegram-канале. «Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России — настоящие...
1 декабря 2023
В Орловской области группа мужчин похитила 16-летнюю девушку
В Орловской области два работника РЖД и их приятель похитили 16-летнюю девушку и повезли в Краснодарский край. Об этом ИА Регнум сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной версии, инцидент произошёл днём 21 ноября в селе Заречье Новосильского района. Молодая девушка...
24 ноября 2023
В Красноярском крае мужчину похитили из-за переписки в соцсетях
Жителя Томска похитили с целью физической расправы в городе Кодинске Красноярского края из-за переписки с девушкой в социальной сети. Об этом ИА Регнум сообщил 20 ноября источник в правоохранительных органах. По данным полиции, 21-летний Иван переписывался с девушками в соцсети «ВКонтакте», просил...
20 ноября 2023
Отца футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса освободили из плена
Отец нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Колумбии Луиса Диаса освобождён из плена. Об этом 9 ноября сообщила журналистка Вики Давила в соцсети Х. «Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобождён и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое...
9 ноября 2023
Военные усложняют освобождение отца футболиста Диаса, заявили похитители
Командир повстанческой группировки «Армия национального освобождения» Хосе Мануэль Мартинес Кирос, члены которой похитили отца колумбийского футболиста английского «Ливерпуля» Луиса Диаса, заявил, что не может отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий. Об этом сообщает...
7 ноября 2023
В Колумбии спасли похищенную мать футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса
Родителей колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии. Мать удалось освободить, сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка 29 октября на своей странице в соцсети X. В генеральной прокуратуре страны ранее сообщили, что расследуют похищение родителей...
29 октября 2023
Мать похищенной боевиками ХАМАС немки Шани Лук заявила, что дочь жива
Немка Шани Лук, которую бойцы ХАМАС похитили при нападении на музыкальный фестиваль в Израиле и сняли на видео в кузове грузовика, жива и находится в больнице в секторе Газа. Об этом заявила её мать Рикарда Лук в видеообращении, опубликованном 10 сентября изданием Tagesschau. Женщина рассказала...
10 октября 2023
В Израиле подтвердили удержание 100 заложников боевиками ХАМАС
Правительство Израиля подтвердило, что боевики палестинского движения ХАМАС удерживают не менее сотни граждан страны, сообщила 8 октября газета The Times of Israel. «Не менее 100 похищенных, более 2 тысяч получивших ранения, свыше 600 убитых», — говорится в публикации. Издание также сообщило...
8 октября 2023
Мужчина избил и похитил женщину во Владивостоке
Во Владивостоке на глазах у прохожих похитили женщину. Об этом 3 октября сообщили в УМВД по Приморскому краю. Очевидцы сообщили о преступлении в соцсетях. Они написали, что сначала злоумышленник избил женщину, затем затащил в иномарку белого цвета и увёз в неизвестном направлении. За пострадавшую...
3 октября 2023
В Хабаровском крае неизвестный похитил ребёнка из-за долга его отчима
Девятиклассник был похищен за долги отчима — предпринимателя в Хабаровском крае, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл 20 сентября в селе Некрасовка. По предварительным данным, к 15-летнему подростку со спины подошёл мужчина и усыпил его при помощи чем-то пропитанной тряпки. Затем парень...
21 сентября 2023
В Петербурге задержали пятерых граждан по подозрению в похищении юноши
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет, подозреваемых в похищении 17-летнего юноши во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогательстве у него денег, сообщили 3 сентября в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. С...
3 сентября 2023
Похитители потеряли в Ленобласти юриста, за которого требовали 200 млн руб.
Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные похитили юриста и потребовали у его родственников 200 млн рублей, однако мужчина сбежал и обратился в полицию. Об этом рассказал источник ИА Регнум. Так, стало известно, что 25 августа неизвестные позвонили с телефона юриста Евгения К. брату...
28 августа 2023