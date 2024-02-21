Материалы с тегом «Писатели»
Общественники призвали внести Шендеровича* в список террористов
Общественники призвали внести писателя Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов, а также убрать его книги из продажи в России, сообщило RT. Ранее, в разговоре с российскими пранкерами Вованом ( Владимир Кузнецов ) и Лексусом (...
21 февраля 2024
Разыгранный пранкерами Шендерович* согласился отправлять гонорары ВСУ
Писатель Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в беседе с российскими пранкерами Вованом ( Владимир Кузнецов ) и Лексусом ( Алексей Столяров ) согласился отправлять гонорары ВСУ. Видеозапись разговора пранкеры разместили в Telegram-канале. Уехавший из России...
21 февраля 2024
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой
Московский театр «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе театра. «У нас отменены спектакли «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», ― уточнил представитель пресс-службы. Ранее на сайте...
6 февраля 2024
Британский писатель-фантаст Кристофер Прист умер от рака в 80 лет
Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, по одноимённому роману которого снят нашумевший фильм «Престиж» о фокусниках-иллюзионистах, скончался 2 февраля. Ему было 80 лет. «Мой любимый Крис скончался. Он был совершенно спокоен и окружен любовью», — написала на своей домашней странице...
4 февраля 2024
Яна Поплавская осудила писательницу Улицкую за спонсирование ВСУ
Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за её разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором она призналась в спонсировании Вооружённых сил Украины. Своё мнение Поплавская опубликовала в Telegram-канале. «Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть...
2 февраля 2024
В Крыму призвали провести проверку высказываний Улицкой
Правоохранительным органам следовало бы провести проверку в отношении писательницы Людмилы Улицкой и в случае наличия оснований признать её иноагентом либо включить в список экстремистов. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации...
1 февраля 2024
Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины
Писательница Людмила Улицкая призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Разговор с Улицкой опубликовали в Telegram-канале пранкеры Вован и Лексус ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ). «Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости —...
31 января 2024
Писателя Ивана Оганова нашли мёртвым в его квартире в Москве
Писатель Иван Оганов скончался в своей квартире в Москве, ему было 80 лет. Об этом сообщил 30 января источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией. Незадолго до смерти литератор рассказал своему знакомому, что плохо себя чувствует. С 10 января Оганов не выходил на связь. Его приятель, не сумев...
30 января 2024
Издательства АСТ направили на экспертизу нашумевшую книгу «Наследие»
Пресс-служба издательской группы АСТ сообщила ИА Регнум, что вызвавшую широкий резонанс книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие» (2023) решено направить на экспертизу. 22 января стало известно, что ряд общественников и писателей возмутились содержанием нового романа Сорокина. В книге усмотрели...
новость часа
22 января 2024