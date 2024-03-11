Материалы с тегом «Певицы»
Певец Сергей Арутюнов потерял сознание во время сольного концерта в Кремле
Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист...
11 марта 2024
Мадонна спросила зрителя в инвалидной коляске, почему он не танцует
Американская певица Мадонна на своём концерте в Лос-Анджелесе спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он, в отличие от остальных, не танцует. Видеозапись была опубликована изданием Pop crave на странице в соцсети Х (Twitter). «Ты так и собираешься сидеть?» — спросила певица. Мужчина не...
11 марта 2024
Названа причина отмены мартовского выступления Орбакайте в Кремле
Выступление Кристины Орбакайте на концерте, посвящённом Международному женскому дню в Кремлёвском дворце действительно сорвалось в последний момент. По данным источника ИА Регнум, певица сама отказалась от выступления в день концерта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру. Ранее СМИ...
11 марта 2024
Активист Бородин похвалился, что добился отмены концерта Орбакайте
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин при поддержке общественности официально обратился с просьбой внести в реестр иноагентов певицу Аллу Пугачёву и по этой причине в Кремлёвском дворце отметили выступление её дочери Кристины Орбакайте. Об этом он 10 марта...
10 марта 2024
Орбакайте в последний момент исключили из программы концерта в Кремле
Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню. В распоряжении «MK.RU» оказались листы с порядком выступления артистов. «Имя Кристины значилось в программе до последнего», — говорится в...
9 марта 2024
Барецкий сравнил поведение Пугачёвой с поступками Панина
Шоумен и продюсер Стас Барецкий удивился, что покинувшая Россию певица Алла Пугачёва оскорбила коллегу по цеху Стаса Михайлова, а также её поведению в последнее время. Он предположил, что артистка попала в секту. «Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек...
6 марта 2024
Осудившая СВО Ветлицкая попыталась скрыть от властей особняк за ₽1 млрд
Проживающая в Испании известная в 90-х певица Наталья Ветлицкая переписала оставшуюся в России недвижимость на 19-летнюю дочь из-за боязни конфискации после критики специальной военной операции и недовольства в адрес российского правительства. О том, что исполнительница переоформила огромный...
6 марта 2024
Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией
Певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта сообщили в Российском футбольном союзе. «Пелагея исполнит гимн России перед матчем с Сербией», — проинформировал РФС. Матч между командами России и Сербии пройдёт 21 марта...
5 марта 2024
Орбакайте после падения на сцене заявила, что Россию не покидала
Певица Кристина Орбакайте выступила в петербургском концертном зале «Октябрьский» 3 марта. Исполнительница в течение вечера меняла наряды, один из которых подвёл её. Орбакайте запуталась в серебристом балахоне во время исполнения и рухнула на сцену. Певица не растерялась, упав, она легла на спину...
4 марта 2024
Представители Орбакайте сообщили о её плане посетить в госпитале бойцов СВО
Дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте планирует посетить госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, сообщило 1 марта издание «Абзац» со ссылкой на информированный источник. По этим данным, неназванный представитель певицы отметил, что в...
1 марта 2024
СБУ заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий сразу по трём статьям Уголовного кодекса страны, сообщила 15 февраля пресс-служба СБУ в Telegram-канале. Певицу обвинили в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооружённой...
15 февраля 2024
Власти Эстонии запретили певице Клаве Коке выступить с концертом в Таллине
Власти Эстонии запретили российской певице Клаве Коке (Клавдия Высокова) выступить в Таллине с запланированным на 29 марта концертом, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на МВД республики. «Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию...
8 февраля 2024
Виллу Софии Ротару в Крыму собрались отдать под ЗАГС или музыкальную школу
На вилле певицы Софии Ротару в Крыму в случае её национализации могут открыть отдел управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) или музыкальную школу. Об этом 7 февраля рассказал заместитель председателя Русской общины региона Владимир Резанов. Как отметил в беседе с RT зампред Русской...
7 февраля 2024
Во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте
Концерт российской певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на 19 марта, состоится. Его местные власти, несмотря на требования в соцсетях, отменять не стали. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МУЦ) города. Ранее в соцсетях некоторые россияне призвали запретить...
5 февраля 2024
Концерты Кристины Орбакайте отменили ещё в двух городах России
Российская певица Кристина Орбакайте не выступит в начале марта в Иркутске и Красноярске. Концерты исполнительницы в этих городах отменили. Об этом рассказал организатор Оганнес Тухманян. Он уточнил, что мероприятие в Красноярске должно было состояться 7 марта. «В Иркутске был запланирован концерт...
5 февраля 2024
Концерт Арбениной во Владивостоке согласовали с Минюстом
Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля во Владивостоке, который ранее попросили отменить местные жители, состоится. Об этом сообщили в муниципальном центре управления городской администрации (МЦУ). В МЦУ пояснили, что в городскую администрацию через интернет-приёмную...
24 января 2024
Преследователя Тейлор Свифт дважды за три дня задерживали у её дома
Преследователя американской певицы Тейлор Свифт 23 января во второй раз за три дня задержали у её квартиры в Нью-Йорке. Как рассказали в полиции города, арест произвели после поступившего сообщения о том, что подозрительный сталкер находится в районе. Преследователя вновь заметили у дома артистки...
23 января 2024
Лолита отреагировала на критику за пост о Зеленском
Певица Лолита Милявская заявила, что поток критики за её пост о главе киевского режима Владимире Зеленском является прямым результатом работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты. Об этом она написала в Telegram-канале. Милявская заметила, что в свете удара Вооруженных сил...
22 января 2024
Во Владивостоке жители попросили отменить концерт Арбениной
Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, продажа билетов пока приостановлена. Это сделано по просьбе жителей города. К губернатору Приморья Олегу Кожемяко в комментариях в Telegram-канале обратился один из пользователей Юрий и попросил отменить...
19 января 2024
Путин впервые затронул тему «голой» вечеринки Ивлеевой
Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой...
16 января 2024