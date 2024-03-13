Материалы с тегом «Певцы»
Группа «Би-2» отменила четырёхдневный фестиваль в Турции
Рок-группа «Би-2» подтвердила, что запланированный на апрель фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком Кемере отменён. «Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию»...
13 марта 2024
Певец Сергей Арутюнов потерял сознание во время сольного концерта в Кремле
Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист...
11 марта 2024
Киркоров спел песню о том, как вошёл не в те двери
Певец Филипп Киркоров на шоу «Звёзды» спел песню о том, как вошёл «не в те двери» на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись номера Киркорова была опубликована на странице шоу в VK. «Я зашёл туда всего на пять минут. Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой...
11 марта 2024
SHAMAN выступил с новой песней в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. «Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не...
8 марта 2024
Барецкий сравнил поведение Пугачёвой с поступками Панина
Шоумен и продюсер Стас Барецкий удивился, что покинувшая Россию певица Алла Пугачёва оскорбила коллегу по цеху Стаса Михайлова, а также её поведению в последнее время. Он предположил, что артистка попала в секту. «Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек...
6 марта 2024
Охлобыстин осудил Киркорова за попытку «отмыться» поездкой в Донбасс
Донбасс не прачечная, чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты, такие как певец Филипп Киркоров, заявил актёр Иван Охлобыстин 4 марта в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». По его словам, все понимают, что звёзды таким образом пытаются получить индульгенцию, поэтому от приезда...
4 марта 2024
Певцу Владимиру Кузьмину оказали экстренную медицинскую помощь
Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил 26 февраля Telegram-канал «112». По этим данным, 68-летний певец находился дома, когда почувствовал себя плохо. У него отказали конечности. Прибывшие к Кузьмину реаниматологи...
26 февраля 2024
Киркоров заявил, что в России его никто не «отменял»
Певец Филипп Киркоров на премии «Золотой граммофон» заявил, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой отменил себя сам. «Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — признался Киркоров, слова которого приводит KP.RU. Звезда российской...
26 февраля 2024
Юный актёр из клипа рэпера ST «Дай ему сил» рассказал о сюжете видео
Съёмки клипа на песню рэпера ST ( Александра Степанова ) «Дай ему сил» проходили в реалистичных декорациях, в том числе в обычной квартире в многоэтажке, по сценарию там проживает семья участника спецоперации, сообщил 20 февраля корреспондент «Известий». По сюжету жена и сын военного ждут его...
20 февраля 2024
Филипп Киркоров прибыл в ДНР, пишут СМИ
Певец Филипп Киркоров утром 13 февраля приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщил источник телеканала «360». Там, по данным телеканала, он планирует выступить с концертом, а также встретиться с участниками СВО, которые проходят лечение в одном из госпиталей республики. Как передавало ИА...
13 февраля 2024
Российского певца Иракли снова не впустили в Молдавию
Певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) в очередной раз не пустили в Молдавию. Об этом сообщила молдавскому изданию Newsmaker пресс-секретарь республиканской пограничной полиции Раиса Новицки. До этого российскому артисту отказали во въезде в декабре. Отказ пограничная полиция Молдавии объяснила тем, что...
10 февраля 2024
Лидер группы «Би-2» опубликовал фото из тюрьмы в Таиланде
Лидер группы «Би-2» Лёва ( Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии из камеры тюрьмы в Таиланде, где сидели музыканты. Он написал, что это...
10 февраля 2024
Новая песня рэпера ST «Дай ему сил» вошла в топ-20 в первый день выхода
Новая песня рэпера ST ( Александра Степанова ) «Дай ему сил» о защитнике Отечества, релиз которой состоялся 9 февраля, в первый день вошла в топ-20 популярных композиций. Об этом свидетельствуют данные музыкальных платформ. Песня вышла на «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и Apple Music...
9 февраля 2024
Состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»
Состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST ( Александра Степанова ) «Дай ему сил» о защитнике Родины. Её выпустили в ночь на 9 февраля на основных музыкальных платформах. Композицию можно послушать в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и в Apple Music. На обложку трека...
9 февраля 2024
Российские бойцы высоко оценили выступление рэпера ST в зоне СВО
Бойцы Росгвардии, находящиеся в зоне специальной военной операции на херсонском направлении, высоко оценили выступление рэпера ST ( Александра Степанова ) в Луганской Народной Республике и пригласили его выступить в их части, сообщили 8 февраля «Известия». Российские солдаты с интересом прослушали...
8 февраля 2024
Российские военные в зоне СВО спели новую песню рэпера ST под гитару
Российские военные в зоне специальной военной операции исполнили новую песню рэп-исполнителя ST ( Александра Степанова ) под названием «Дай ему сил», сообщили 8 февраля «Известия». «Дай ему сил, чтоб он победил, чтоб вернулся домой. И воцарил мир», — спели российские бойцы в зоне СВО. Российские...
8 февраля 2024
Рэпер ST и гитарист «Зверей» дали концерт для спецназа Росгвардии в ЛНР
Рэп-исполнитель ST ( Александр Степанов ), а также гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов провели полевые концерты для спецназовцев в Луганской Народной Республике. Об этом 6 февраля сообщили в Росгвардии. Артисты исполнили известные композиции рэпера под необычный аккомпанемент гитары и...
6 февраля 2024
Шарлота отправили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы
Фигуранта трёх уголовных дел певец Эдуарда Шарлот отправили из самарского СИЗО в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об это рассказал отец певца Валерий Шарлот. «Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет...
1 февраля 2024
Участникам «Би-2», кроме солиста Лёвы*, отказали в вылете в Израиль
Участникам рок-группы «Би-2», за исключением солиста коллектива Лёвы ( Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), было отказано в вылете из Таиланда в Израиль. Солист группы действительно находится в аэропорту Пхукета, ожидая вылет в Тель-Авив, сообщила рок-группа в...
30 января 2024
Адвокат сообщил, что рэпера с «голой» вечеринки призовут в армию весной
Рэпер Vacio ( Николай Васильев ), который участвовал в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, пойдёт служить в армию весной 2024 года, сообщил 29 января его адвокат Роман Попов. «Николай пойдёт служить в армию этой весной, но в какие именно войска — будет зависеть от категории годности, их...
29 января 2024