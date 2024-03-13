Материалы с тегом «Петер Сийярто»
В МИД Венгрии заявили о поражении Киева в конфликте с Россией
Украинским войскам не победить Россию, конфликт необходимо решать проведением мирных переговоров. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times. «Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу...
13 марта 2024
В Венгрии допустили отправку на Украину западных войск
Будапешт допускает возможность отправки западных войск на Украину, поскольку европейские лидеры часто меняют свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на конференции в Мартонвашаре (область Фейер). Глава МИД Венгрии...
13 марта 2024
МИД Венгрии вызвал посла США после слов Байдена о «диктаторе» Орбане
МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. «Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого...
12 марта 2024
Сийярто сообщил, что Орбан и Трамп обсудят на встрече во Флориде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится 8 марта в американском штате Флорида с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним вопрос урегулирования украинского конфликта, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Глава МИД отметил, что мир на Украине в...
новость часа
6 марта 2024
Сийярто заявил, что в конфликте на Украине время на стороне России
Несмотря на то, что ситуация в конфликте на Украине складывается не в пользу Киева, странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) следует любым способом избегать столкновения с Россией. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. «Я уже несколько месяцев слышу...
3 марта 2024
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о визите Орбана в Россию
Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию пока нет в повестке. Об этом 3 марта заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. «Сейчас в повестке такого визита нет», — приводит его слова «РИА Новости». Как ранее сообщало ИА Регнум, Сийярто...
новость часа
3 марта 2024
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что приедет в Сочи на «Атомэкспо»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен в марте посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье. Сийярто отметил, что приглашён на форум и будет «счастлив приехать». Он добавил, что Россия и Венгрия...
3 марта 2024
В Венгрии назвали условие транзита газа через Украину
Будапешту для энергетической безопасности не нужен транзит газа через Украину при наличии поставок топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того...
2 марта 2024
Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Власти Венгрии хотят, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила своё пребывание на этом посту и избавила Евросоюз от решений, способствующих ухудшению ситуации в европейских странах. Об этом 29 февраля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей...
29 февраля 2024
Венгрия отказалась наложить вето на новые антироссийские санкции
Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и откажется от права вето, заявил 19 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам в Брюсселе после встречи с коллегами из стран ЕС. «На этапе подготовки 13-го пакета санкций...
19 февраля 2024
Сийярто рекомендовал США не рассказывать Венгрии, как нужно жить
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал американским сенаторам не оказывать давление на Будапешт в вопросе приёма Швеции в НАТО, отметив, что Венгрия — суверенная страна, а её депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций...
16 февраля 2024
Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за позиции по Украине
Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Глава внешнеполитического ведомства в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что это не мешает...
10 февраля 2024
Глава МИД Венгрии Сийярто исключил поставки оружия Украине
Венгрия не принимала и никогда не примет участие в поставках оружия Украине, заявил в беседе с «РИА Новости» 10 февраля глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «У нас очень чёткая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких...
10 февраля 2024
Сийярто указал Госдепу на плохую борьбу с антисемитизмом
Американские власти не должны учить другие страны свободе вероисповедания и борьбе с антисемитизмом, им следует искоренять эту проблему в своей стране, заявил 9 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии после встречи со спикером кнессета (парламента) Израиля Амиром...
9 февраля 2024
Сийятро назвал захватывающим то, что Путин дал интервью Карлсону
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ожидает, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим. «Это захватывающая вещь — без сомнений любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет...
8 февраля 2024
Сийярто: Венгрия не допустит новых санкций ЕС против России в энергетике
Власти Венгрии против новых антироссийских санкций Евросоюза и не допустят новых рестрикций против Москвы в области энергетики и атомной промышленности. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит компании Meta, которая...
5 февраля 2024
Сийярто заявил, что по вопросу поставок оружия Киеву Венгрия воздержалась
Венгрия не будет накладывать вето на увеличение так называемого Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину, но сама не станет принимать участие в его работе, заявил 4 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Поставки...
4 февраля 2024
Венгрия открыто излагала РФ позицию по конфликту на Украине, заявил Сийярто
Венгрия всегда открыто излагала России свою позицию по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Я всегда очень ясно излагал всем мою позицию. Я ясно изложил её (министру иностранных дел РФ) Сергею Лаврову и российским партнёрам...
4 февраля 2024
Политика санкций ЕС против России выглядит несерьёзно, заявил МИД Венгрии
С каждым новым пакетом антироссийских ограничений санкционная политика Евросоюза, и без того провалившаяся, будет выглядеть всё более несерьёзно, заявил 3 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС в...
новость часа
3 февраля 2024
Сийярто призвал Киев восстановить права закарпатских венгров
Венгрия не требует от Украины каких-то новых прав для венгерского меньшинства, но считает, что его права, существовавшие до 2015 года, должны быть полностью восстановлены, заявил 29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Я хотел бы сразу оговориться, что...
29 января 2024