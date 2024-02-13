Материалы с тегом «Педофилия»
Суд в Москве приговорил американца к 21 году колонии за совращение детей
Савёловский районный суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году лишения свободы в колонии строго режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних сыновей. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Москвы. «Собранные Савёловским...
13 февраля 2024
Школьница забеременела от мужа своей бабушки в Новой Москве
В Новой Москве следователи возбудили уголовное дело после сообщения о беременности 14-летней школьницы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Уголовное дело возбудили по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Следствие...
24 января 2024
В Самаре группа мужчин избила сирийца за попытку совратить школьницу
В Самаре группа мужчин избила приезжего из Сирии за то, что тот списался с 14-летней девочкой и пытался склонить её к интиму. Видео с инцидентом опубликовано в местных группах в соцсетях. По предварительной информации, иностранец первым написал несовершеннолетней девочке и предложил ей встретиться...
19 января 2024
В Петербурге задержали педофила, напавшего на двух девочек в арке дома
Иностранца задержали в Санкт-Петербурге за надругательство над двумя школьницами. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве отметили, что двух четвероклассниц мужчина подкараулил в арке одного из домов в центре города, когда они шли в школу. Педофилом...
24 декабря 2023
В Орловской области мать продала детей педофилу
В Орловской области женщина за денежное вознаграждение разрешала педофилу совершать действия сексуального характера в отношении двух своих дочерей трёх и четырёх лет. Уголовные дела возбуждены в отношении матери и 42-летнего мужчины. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Правоохранительным органам...
18 декабря 2023
Отец пятиклассницы присылал интимные фото однокласснице своей дочери
Отец пятиклассницы присылал свои интимные фото и видео однокласснице своей дочери. Мужчину уже задержали, его проверяет полиция. Об этом сообщил источник ИА Регнум. 10 декабря в полицию обратилась мать ученицы 5 класса одной из московских школ. Женщина была возмущена поведением родителя...
16 декабря 2023
Раскрыты подробности дела священников-педофилов из Москвы
В сексуальном скандале с участием священников раскольнической Кафолической церкви (не входит в РПЦ) в Москве появились новые детали и свидетели. Срок предварительного следствия из-за большого количества материалов и экспертиз могут снова продлить на несколько месяцев, рассказал источник ИА Регнум...
15 декабря 2023
Экс-режиссёр «Ералаша», осуждённый за педофилию, отправился на СВО
Бывший режиссёр и постановщик киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправился на специальную военную операцию. Об этом экс-режиссёр написал в соцсети «ВКонтакте». По словам Белостоцкого, он подписал контракт с Министерством обороны...
4 декабря 2023
Мигранта-педофила задержали за приставания к ребёнку в аквапарке в Москве
В Москве правоохранители задержали мигранта, который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки в аквапарке. Об этом рассказал источник ИА Регнум. Как стало известно, 34-летний Фахриддин приставал к школьнице вечером 29 ноября. О случившемся в полицию сообщил отец девочки. Педофила...
1 декабря 2023
Суд на Урале оставил в силе приговор 85-летнему тренеру по делу о педофилии
В Екатеринбурге суд оставил без изменений приговор 85-летнему заслуженному тренеру Николаю Ражеву по делу о педофилии. Об этом написало местное издание E1. После вынесения приговора последовала апелляция, которую областной суд рассмотрел, но оставил в силе решение о наказании в виде двух лет...
29 ноября 2023
Учитель музыки совратил школьницу в Сахалинской области
В Сахалинской области руководитель гитарной студии из города Невельска попал под уголовное преследование по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней. Об этом 17 ноября сообщил источник ИА Регнум. В правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях 36-летнего мужчины...
17 ноября 2023
Дело возбудили против россиянина, отправившего школьнице песню «Йупи Йо»
В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Ковдор Сергея Ч., который отправлял в соцсетях 13-летней школьнице предложения вступить с ним в интимную связь. Как рассказал источник ИА Регнум, слесарь бульдозерного цеха Сергей целый месяц заваливал девочку...
16 ноября 2023
В Свердловской области учитель музыки совратил 16 учеников
Учитель музыки из Свердловской области за год совратил 16 учеников. Как сообщил источник ИА Регнум, 32-летний житель посёлка Кузино совершал свои преступления в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года. Жертвами учителя стали дети в возрасте 8–13 лет. В общей сложности известно о 108 эпизодах...
15 ноября 2023
В Москве за неделю задержали шесть мигрантов-педофилов
В столице за последнюю неделю зарегистрирован всплеск сексуальных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних трудовыми мигрантами из бывших советских республик. По пяти из них возбуждены уголовные дела, ещё одно пока находится на стадии доследственной проверки, сообщил источник ИА...
15 ноября 2023
В Твери задержали иностранца за домогательство к девочке в автобусе
В Твери задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Тверской области. По версии следствия, находясь в пассажирском автобусе, который следовал по Московскому району...
6 ноября 2023
Детского музыкального продюсера приговорили к 13 годам за педофилию
Нагатинский районный суд Москвы приговорил 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского, который 11 лет развращал детей, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в столичном СК. Как установил суд, в период с 2010 по 2021 год Разумовский, являясь...
2 ноября 2023
В Приморском крае тренера заподозрили в совращении воспитанницы
В Приморском крае тренера по легкой атлетике заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом 26 октября ИА Регнум сообщил источник. Как стало известно, в июле 2022 года, находясь в помещении одной из гостиниц Челябинска, тренер-преподаватель по...
26 октября 2023
В Екатеринбурге 85-летнему тренеру дали срок за педофилию
В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор в отношении 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева. Его признали виновным в сексуальном насилии над двумя девушками. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда. «Ражеву Н. А. назначено...
2 октября 2023
Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который надругался над семилетним мальчиком в барбершопе. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Как стало известно, в полицию обратились родители первоклассника. Они сообщили, что в помещении...
2 октября 2023
В Приморье мужчина затащил девочку в подвал и надругался
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Приморского края, который насильно затащил 14-летнюю девочку в подвал и совершил в её отношении действия сексуального характера. Как сообщил источник ИА Регнум, безработный Евгений П. в городе Дальнереченске схватил на улице за шею 14-летнюю школьницу и...
25 сентября 2023