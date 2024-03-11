Материалы с тегом «Павел Дуров»
Дуров заявил, что потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд
Потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в 30 млрд долларов, заявил 11 марта сооснователь соцсети Павел Дуров. В интервью газете Financial Times он не сообщил сроки и площадку для возможного первичного размещения акций на бирже...
11 марта 2024
Дуров объявил программу монетизации за рекламу в Telegram
В онлайн-мессенджере Telegram в ближайшее время появится система монетизации для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель социальной сети Павел Дуров у себя в Telegram-канале для англоязычной аудитории. «В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100...
28 февраля 2024
Дуров пообещал блокировать Telegram-каналы за призывы к насилию
Telegram будет блокировать каналы, в которых призывают к насилию, заявил 30 октября основатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале. «Каналы, призывающие к насилию… будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал он. Как сообщало...
новость часа
30 октября 2023
Дуров прокомментировал возможность блокировки Telegram-канала ХАМАС
Закрытие Telegram-канала палестинского радикального движения ХАМАС может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта, заявил 13 октября основатель платформы Павел Дуров в своём блоге. Он напомнил, что в начале недели ХАМАС через Telegram-канал...
13 октября 2023
В мессенджере Telegram добавлена поддержка иврита в интерфейсе
Поддержка иврита добавлена в интерфейс Telegram. Об этом 8 октября рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. «На Telegram подписываются сотни тысяч людей из Израиля и Палестинских территорий. Помимо арабского языка, мы только что добавили поддержку иврита в интерфейс...
8 октября 2023
Павел Дуров показал, как выглядела бета-версия Telegram в 2012 году
Основатель Telegram Павел Дуров в своём Telegram-канале 14 августа показал, как выглядела бета-версия мессенджера в 2012 году. «Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года», — написал он, приложив к публикации скриншоты. Также Дуров обратил внимание на возможность добавлять фотографии...
14 августа 2023
Павел Дуров опроверг сообщения о выявлении уязвимости в Telegram для macOS
Сообщения, что в мессенджере Telegram выявили уязвимость на устройствах macOS, открывающую злоумышленникам доступ к камере и микрофону, не соответствуют действительности. Об этом 18 мая заявил основатель приложения Павел Дуров в своём Telegram-канале. «Российские газеты пишут, что Telegram якобы...
18 мая 2023
Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России, сообщил журнал Forbes. «Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд», — говорится в статье. По данным на 2023 год, состояние основателя социальной сети оценивается в $11,5 млрд...
21 апреля 2023