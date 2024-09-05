Материалы с тегом «Паралимпийские игры»
Российская пловчиха Павлова выиграла золото Паралимпиады с мировым рекордом
Российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже. Она победила на дистанции 100 м брассом. Павлова, выступающая в классе SB7, показала результат 1 минута 26,09 секунды, уставив мировой рекорд, который принадлежал ей же (1:26,86). Спортсменка стала двукратной...
5 сентября 2024
Россиянин Свиридов с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду в толкании ядра
Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал победителем Паралимпийских игр — 2024 в Париже в толкании ядра. Свиридов, выступающий в классе F36 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, показал в лучшей попытке результат 17,18 м, побив мировой рекорд. Он стал двукратным...
4 сентября 2024
Россиянка Шабалина завоевала золото Паралимпиады в заплыве на 200 м
Российская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в заплыве на 200 м комплексным плаванием. Пловчиха преодолела дистанцию за 2 минута 22,4 секунды. Второй результат показала британская спортсменка Поппи Маскилл (+1,53 секунды), третьей финишировала...
4 сентября 2024
Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в прыжках в длину
Российский спортсмен Хетаг Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже, выступив в прыжках в длину. Россиянин в лучшей попытке показал результат 6,52 м. Вторым стал представитель Китая Чжун Хуанхао (6,50), бронза у колумбийского спортсмена Хосе Грегорио Лемоса Риваса (6,40)...
4 сентября 2024
Дегтярёв: смена российскими атлетами гражданства вызывает вопросы
У большинства граждан России вызывает вопросы смена некоторыми атлетами спортивного гражданства. Об этом 4 сентября заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил, что сейчас на Паралимпиаде в Париже российские спортсмены выступают под нейтральным...
4 сентября 2024
Россиянин Вдовин выиграл золото Паралимпиады-2024 в забеге на 400 м
Россиянин Андрей Вдовин 4 сентября завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в забеге на дистанции 400 м. Легкоатлет показал результат 50,27 секунды. Вторым финишировал бразильский спортсмен Бартоломеу Да Силва Чавес (50,39), бронзу соревнований завоевал Амен Аллах Тиссауи из Туниса (50,50). Ещё...
4 сентября 2024
Министр спорта РФ заявил о планах России вернуться на Олимпиаду
Россия намерена добиваться возвращения на Олимпийские игры. Об этом 4 сентября в рамках Восточного экономического форума заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Он также добавил, что в стране будут развиваться все межгосударственные форматы соревнований. Министр отметил, что они будут...
4 сентября 2024
Россиянка Лукьяненко с мировым рекордом выиграла заплыв на Паралимпиаде
Российская пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла золото Паралимпиады‑2024 в Париже. Она победила на дистанции 200 м комплексным плаванием, побив мировой рекорд. Лукьяненко, выступающая в классе SM11, проплыла дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды, превзойдя собственное достижение (2:38,47)...
новость часа
3 сентября 2024
Украинский паралимпиец оскорбил российского спортсмена после поражения
Украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова и российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Провокационные высказывания он позволил себе 3 сентября в интервью изданию...
новость часа
3 сентября 2024
Путин поздравил российских спортсменов с завоеванием золота Паралимпиады
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Андрея Калину, Алексея Чуркина и Валерию Шабалину с завоеванием золотых медалей Паралимпийских игр в Париже. Об этом 3 сентября сообщил Паралимпийский комитет России. Российский лидер направил телеграмму в адрес чемпиона XVII...
3 сентября 2024
Россиянин Костин выиграл золото в беге на 1500 метров на Паралимпиаде‑2024
Россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 1500 метров, бронзовая медаль досталась Антону Кулятину. Костин установил паралимпийский рекорд, показав время 3 минуты 44,43 секунды. Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 44,94 секунды. Серебряную медаль...
3 сентября 2024
Российский пловец Черняев выиграл золото на Паралимпиаде в Париже
Российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже. Он победил на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве Черняев, выступающий в классе SB4, показал результат 1 минута 32,20 секунды. Второе место занял представитель Греции Антонис Цапатакис (1:36,16). Тройку...
2 сентября 2024