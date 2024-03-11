Материалы с тегом «Отставки»
Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ РФ вместо Евменова
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его место займёт Герой России адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники. С 23 июня 2018 года по 3 мая 2019 года Моисеев был командующим Черноморским...
11 марта 2024
СМИ: на Украине собрались сократить пять министерств из-за дефицита бюджета
На Украине могут в этом году сократить пять министерств из 19 из-за недостатка финансирования, сообщило 9 марта украинское издание «Новое время». Как сообщили источники в офисе президента Украины и во фракции Верховной рады партии «Слуга народа», это произойдёт в ближайшие месяцы, если возникнет...
9 марта 2024
Песков отметил большую роль Нуланд в дестабилизации ситуации на Украине
Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине. Об том 6 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла...
6 марта 2024
Захарова нашла объяснение отставке Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд решила подать в отставку из-за провала антироссийского курса администрации Джо Байдена, заявила 5 марта в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Причину вам не скажут. Но она...
новость часа
5 марта 2024
Блинкен сообщил о скорой отставке Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие недели покинет пост. Об этом 5 марта сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Нуланд сама уведомила его о намерении уйти в отставку. «Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в...
5 марта 2024
Венгерский парламент принял отставку президента Каталин Новак
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии принял отставку президента страны Каталин Новак. Трансляция заседания велась на сайте парламента 26 февраля. За одобрение отставки президента проголосовали всё 196 депутатов, присутствующие на заседании. Как передавало ИА Регнум, Новак вечером...
26 февраля 2024
Мэр Евпатории Елена Демидова подала в отставку
Елена Демидова уходит с поста главы администрации города Евпатории в связи с семейными обстоятельствами. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 16 февраля в Telegram-канале. Он отметил, что Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елене Демидовой 50 лет. В конце...
16 февраля 2024
Президент Венгрии подала в отставку
Президент Венгрии Каталин Новак вечером 10 февраля заявила, что уходит в отставку. «Я совершила ошибку. Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент», — процитировало слова Новак агентство Reuters. Она назвала причину ухода с поста президента — помилование преступника, осуждённого...
новость часа
10 февраля 2024
Начальник тыла ФТС уволился после скандала в полиции
Начальник Главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился из Федеральной таможенной службы по собственному желанию. Как стало известно 7 февраля, это произошло после появления видео, на котором, как утверждалось, Завгородний в нетрезвом виде буянит в полицейском...
7 февраля 2024
Путин освободил генерал-лейтенанта Гиричева от должности замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин 7 февраля освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замглавы ФСИН. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте соответствующего указа. Отмечается...
7 февраля 2024
Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга Дрегваля
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил заместителя от занимаемой должности. Соответствующее постановление он подписал 6...
6 февраля 2024
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. «В соответствии со статьёй 70 конституции Казахстана постановляю: принять отставку правительства республики, временно возложить исполнение обязанностей...
новость часа
5 февраля 2024
Глава ДНР: увольнение Залужного не изменит значимо ситуацию на фронте
В случае увольнения главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного кардинальных изменений на фронте ждать не стоит, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Как отразится возможное изменение руководства вооружёнными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь...
5 февраля 2024
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и ряда руководящих лиц
Над необходимостью кадрового обновления военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны задумывается глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1. «Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об...
новость часа
5 февраля 2024
Путин сменил главу попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
Председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент России Владимир Путин. Кроме смены руководства, состав попечительского совета...
3 февраля 2024
Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию «Грузинская мечта»
Председателем правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» стал бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Решение было принято единогласно на внеочередном съезде партии 1 февраля. «Гарибашвили утвержден на посту председателя [партии] единогласно», — заявил экс-глава...
1 февраля 2024
Боуз: верхушка ВСУ пригрозили уйти в отставку при увольнении Залужного
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского вынудили воздержаться от увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Весь высший эшелон осаждённой украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на...
1 февраля 2024
Сырский вслед за Будановым отказался от должности главкома ВСУ — СМИ
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский следом за начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отверг предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо генерала Валерия Залужного...
новость часа
31 января 2024
Отложенному увольнению Залужного нашли объяснение
Украинское руководство отложило увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по причине утечки информации о его отставке, написала 30 января американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника республики. По информации источника, в Киеве планировали уволить генерала...
новость часа
31 января 2024
Залужный не принял предложение Зеленского стать секретарём СНБО — СМИ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицательно ответил на предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится 30 января в статье британского журнала The Economist со ссылкой на источники...
31 января 2024