Материалы с тегом «Олимпийский комитет России (ОКР)»
Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр
Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков. «ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих...
14 марта 2024
Путин поручил Минспорту и ОКР определить условия участия россиян в ОИ-2024
Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом 25 февраля сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. «Поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших...
25 февраля 2024
CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК приостановить членство России
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке членства России. Соответствующий пресс-релиз 23 февраля опубликовали на сайте CAS. «Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию, подтвердив...
23 февраля 2024
Поздняков: Россию должны сильно попросить провести новые Олимпийские игры
Международное сообщество должно очень сильно попросить Россию провести новые Олимпийские игры, заявил 7 февраля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В среду, 7 февраля, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные 10‑летию со дня открытия зимних Олимпийских игр-2014...
7 февраля 2024
Путин призвал ОКР и Минспорта определиться с участием спортсменов в ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве 31...
31 января 2024
ОКР обжалует в CAS решение ISU лишить Россию золота Олимпиады в Пекине
Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году после дисквалификации российской фигуристки Камилы...
30 января 2024
ОКР сравнил дисквалификацию Валиевой с объявлением войны
Дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года можно сравнить с объявлением войны российскому спорту, говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном на сайте комитета. Там отметили, что можно верить как в стечение обстоятельств, когда результат пробы...
новость часа
30 января 2024
Спорту России была объявлена война — Олимпийский комитет
Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В заявлении на сайте ОКР признали, что решение CAS — негативное, что и предполагалось, это говорит о том, что «российскому спорту объявлена война». В...
новость часа
30 января 2024
В ОКР заявили, что Россия нацелена на участие в Олимпиаде-2028 в США
Россия намерена полноценно принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре с прицелом на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Россия-24». «Для нас ориентиром является 2026 год —...
17 января 2024
Стыдно, что сбежавшие в США фехтовальщики были в сборной, заявил Поздняков
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ему стыдно за то, что бежавший в США фехтовальщик Сергей Бида находился в составе сборной России. Ранее издание USA Today написало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на Олимпиаде...
17 января 2024
ОКР начал выплаты компенсаций спортсменам, которые не поедут на ОИ-2024
Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать деньги спортсменам, которые не поедут на Олимпийские игры в 2024 году. Об этом «Матч ТВ» заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев. «Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду», — сказал...
26 декабря 2023
Участникам Олимпиады не разрешили выступать на Играх дружбы
Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае их участия в Играх дружбы. Об этом 15 декабря заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Глава ОКР напомнил, что в...
15 декабря 2023
ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать спортсменов, согласившихся выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом 15 декабря заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов...
новость часа
15 декабря 2023
МОК оставил в силе рекомендации по участию российских атлетов в Олимпиадах
Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпиадах, выданные после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в МОК 5 декабря. МОК по-прежнему рекомендует допускать российских спортсменов к соревнованиям в так называемом...
5 декабря 2023
Глава ОКР отреагировал на утверждение МОК смены гражданства трёх россиян
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену гражданства у трёх спортсменов, до этого представляющих Россию, является беззаконием. Об этом 30 ноября заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале. «Подобного рода действия и предваряющие...
30 ноября 2023
В России ответили на заявления МОК и WADA по поводу Игр дружбы
Международной олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют морального права запрещать России проводить Всемирные игры дружбы. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 20 ноября агентству «РИА Новости». «Я считаю, что ни у...
20 ноября 2023
ОКР назвал «дикостью» и «одой сегрегации» требования FIG к гимнастам из РФ
В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на опубликованные Международной федерацией гимнастики (FIG) требования к внешнему виду гимнастов из России и Белоруссии. Там назвали документ «одой сегрегации» и «дикостью». Об этом ОКР написал в Telegram-канале. В МОК для допуска российских и...
14 ноября 2023
Бах призвал федерации не приостанавливать членство РФ из-за отстранения ОКР
Международные спортивные федерации не должны автоматически приостанавливать членство соответствующих российских организаций из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Об заявил президент МОК Томас Бах, сообщается на сайте этой международной...
13 ноября 2023
В МОК заявили о твёрдой позиции относительно Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться твёрдой позиции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ Международного олимпийского комитета. Спортивный арбитражный суд 6 ноября зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России...
новость часа
7 ноября 2023
Олимпийский комитет России оспорил в CAS решение МОК об отстранении
Олимпийский комитет России (ОКР) оспорил в Спортивном арбитражном суде (САS) решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба суда. «В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве национального олимпийского...
6 ноября 2023