Материалы с тегом «Ольга Любимова»
В России выросли продажи билетов на культурные мероприятия
В России значительно вырос интерес к культурным и массовым событиям. Продажи билетов на такие мероприятия поднялись на 12% в денежном выражении, а число проданных билетов за 2023 год увеличилось на 30%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Культура становится доступнее вместе с...
5 марта 2024
Любимова: почти 10 миллионов россиян стали участниками «Пушкинской карты»
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках форума «Наша культура» на Международной выставке «Россия» рассказала о результатах работы ведомства по приоритетным направлениям деятельности и планах министерства на 2024 год, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, Любимова рассказала о...
15 февраля 2024
На выставке «Россия» стартовали Дни культуры
Министр культуры России Ольга Любимова, выступая на пленарной сессии Дня культуры, которая проходит в рамках международной выставки-форума «Россия», поделилась главными достижениями министерства. «В минувшем году состоялся международный форум объединённых культур, на котором президент Владимир...
30 января 2024
Главным режиссёром Малого театра назначен Алексей Дубровский
Главным режиссёром Государственного академического Малого театра назначен заслуженный артист РФ, актёр и режиссер Алексей Дубровский. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. «После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного...
29 января 2024
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой
Уход из жизни советского и российского актёра и режиссёра, художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина — это огромная утрата для всей страны. Об этом 11 января заявила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале. Она отметила, что многие считали...
11 января 2024
Путин поручил помочь Большому театру организовать гастроли в Таиланд
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству финансов оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее поручение опубликовано 5 января на сайте Кремля. «Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие...
5 января 2024
Гергиев назвал огромной ответственностью назначение главой Большого театра
Назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. Об этом 1 декабря заявил Валерий Гергиев на встрече с коллективом театра. Встреча прошла в главном фойе Исторического здания ГАБТ, нового гендиректора представили...
1 декабря 2023
Трус не играет в хоккей: как в России смотрят фильм «Хоккейные папы»
Фильм «Хоккейные папы» вышел на большие экраны 23 ноября и стал лучшей киноновинкой недели в России. По сюжету Андрей (Алексей Бардуков) — тренер детской хоккейной команды маленького города, который пытается спасти единственную ледовую арену от сноса. Для этого ему и родителям подрастающих...
1 декабря 2023
Глава Минкультуры заявила о планах продлить нацпроект «Культура»
Министерство культуры России планирует продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме. Она напомнила, что этот нацпроект действует с 2019 года. «Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта «Культура»...
30 ноября 2023
Путин провёл встречу с министром культуры Любимовой
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается 9 октября на сайте Кремля. Отмечается, что Любимова информировала президента о работе в новых субъектах Федерации, а также о планах по открытию музейно-выставочных объектов в регионах. По словам...
9 октября 2023
Путин поручил повышать престиж профессии учителя через кино
Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минпросвещения вместе подготовить предложения по повышению престижа профессии педагога. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля. «Представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в...
26 июля 2023
Города ЛНР получили новое концертное оборудование
29 комплектов профессионального современного звукового оборудования для домов культуры, концертных залов и клубов было передано Министерством культуры РФ в восемь городов и ряд сёл Луганской Народной Республики. Как сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своём Telegram-канале, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ...
24 июля 2023