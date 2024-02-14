Материалы с тегом «Ограбления»
В Хабаровске ищут грабителя банка, который украл 13 млн рублей
В Хабаровске объявлен в розыск мужчина, который вынес из офиса банка по улице Краснореченской 13 млн рублей. О разбойном ограблении сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Информация о вооружённом налёте поступила вечером 13 февраля. «Мужчина под угрозой предметов, внешне схожих с...
14 февраля 2024
Особая примета выдала банду Деда Мороза, грабившую москвичей
В декабре 1978 года в Москве начались необычные ограбления обеспеченных семей. Их лишали денег и ценностей Дед Мороз и Снегурочка. Первым пострадал директор универмага Андрей Барсуков, который пустил в квартиру, как он думал, артистов в праздничных костюмах. Те поздравили семью, вручили ребёнку...
5 января 2024
Грабители похитили из автомобиля в Москве 48 млн рублей
На Юбилейном проспекте в Москве злоумышленники похитили из припаркованного автомобиля 48 млн рублей и скрылись с места происшествия, водитель при этом находился в автомобиле, сообщил 8 декабря источник ИА Регнум. Владелица автомобиля ранее заказала крупную сумму наличных денег в отделении Сбербанка...
8 декабря 2023
В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка усыпила и ограбила пенсионерку
В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка усыпила, а затем ограбила 66-летнюю женщину, сообщили в Следственном комитете. «66-летнюю местную жительницу ограбила мигрантка, которую пострадавшая впустила к себе в квартиру переночевать», — говорится в сообщении. По данному факту в центральный аппарат...
27 ноября 2023
В Петербурге домработница ограбила пенсионерку и усыпила её таблетками
Двоих мигрантов, мужчину и женщину, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба петербургской полиции. Накануне утром жильцы одного из домов по Выборгскому шоссе сообщили в полицию о женщине, которая кричала и звала на помощь в одной...
26 ноября 2023
В Москве завели уголовное дело после стрельбы у банка и кражи 300 млн руб.
Полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре Москвы с хищением около 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по российской столице. Оно заведено по статье «Разбой». «По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162...
18 ноября 2023
Открывшие стрельбу в центре Москвы грабители похитили ₽300 млн
Вооружённые люди на автомобиле вечером 17 ноября открыли стрельбу возле здания банка в центре Москвы и похитили у курьеров около 300 млн рублей. «Предварительно, у банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 млн рублей, открыли стрельбу, после...
17 ноября 2023
Преступники открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили ₽300 млн
Несколько вооружённых человек открыли стрельбу возле здания банка в центре Москвы и похитили у курьеров около 300 млн рублей. Как сообщили вечером 17 ноября «РИА Новости», грабителей ищут. «Предварительно, у банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли...
новость часа
17 ноября 2023
В Турции украинец насмерть задавил двоих грабителей-мотоциклистов
Украинский гражданин насмерть задавил двоих грабителей, напавших на него в турецкой Анталье. Об этом сообщает издание Antalya Hakkinda. Двое мужчин подъехали на мотоцикле к украинцу по имени Дмитрий, который сидел в машине, и вырвали у него сумку с 35 тыс. евро. При этом они угрожали водителю...
11 ноября 2023
Пенсионер из Щёлково рассказал, как спас мальчика от грабителя
Житель Щёлково, 72-летний Михаил Макаров смог задержать напавшего на школьника грабителя, потому что прежде работал охранником. Об этом пенсионер рассказал 25 октября РЕН ТВ. По словам мужчины, он ремонтировал свою «Оку», когда услышал истошный крик. Он увидел мальчика и молодого парня, который...
25 октября 2023
МВД наградит пенсионера, который спас ребёнка от грабителя в Щёлково
Полиция наградит пенсионера из Щёлково, который задержал напавшего на школьника грабителя. Об этом сообщила 25 октября начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Злоумышленник выхватил мобильный телефон у 11-летнего мальчика, который...
25 октября 2023
В Щёлково пожилой водитель задержал грабителя, напавшего на ребёнка
Пожилой автовладелец задержал грабителя, напавшего на школьника в подмосковном Щёлково. Об этом сообщает 25 октября РЕН ТВ. Ребёнок подвергся нападению в дневное время. Злоумышленник догнал мальчика на улице и отобрал у него смартфон. Тот стал кричать и звать на помощь, а грабитель бросился бежать...
25 октября 2023
В Москве обстреляли и ограбили водителя после остановки перед светофором
Неизвестные лица совершили нападение на водителя автомобиля, который остановился перед светофором на юго-востоке Москве, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА». Инцидент произошел на улице Донецкой. Преступники разбили окно машины и обстреляли водителя. «К автомобилю подошли...
4 октября 2023
В Москве задержали вора, ограбившего квартиру Юлии Рутберг
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже из квартиры российской актрисы Юлии Рутберг. Об этом 4 сентября сообщил Telegram-канал «112». Уточняется, что быстро установить личность преступника удалось по записям с камер видеонаблюдения. «Пока актриса была на...
4 сентября 2023
В центре Москвы у мужчины вырвали из рук сумку с 38 млн рублей
Неизвестный вырвал из рук мужчины сумку с 38 млн рублей в центре Москвы, а после сел в автомобиль Mercedes и скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. «Грабитель просто вырвал сумку, запрыгнул в Mercedes и уехал», — сказал собеседник. Инцидент произошёл 28 июня на Большой...
29 июня 2023
Спецназ начал штурм захваченного банка в Астане
Спецназ начал штурм банковского отделения в Астане, в котором мужчина удерживает несколько заложников, сообщил 18 июня Sputnik. Как сообщили очевидцы, прозвучал сильный хлопок, двери банка сотряслись, после чего спецназ забежал внутрь. В заложниках в «Каспий банке» находятся восемь человек — семь...
18 июня 2023
В банке Kaspi заявили об отсутствии клиентов в захваченном отделении
В захваченном вооружённым мужчиной отделении банка в Астане находятся только сотрудники, сообщили 18 июня в пресс-службе банка Kaspi. «В отделении находятся только сотрудники банка, клиентов нет», — привело сообщение агентство «Казинформ». В пресс-службе уточнили, что представители органов...
18 июня 2023
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Астане
Вооружённый мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения одного из банков в Астане. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба полиции. «В здании «Каспий банка» на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен», —...
новость часа
18 июня 2023
Украинец ограбил микрофинансовую организацию в Подмосковье
Украинец ограбил микрофинансовую организацию в Подмосковье, сообщил 15 июня Telegram-канал «112». По информации источника, ранее судимый мужчина в маске, очках и плаще днём ворвался в офис микрозаймов. Грабитель схватил одну из работниц, затащил в подсобку, где находилась ещё одна сотрудница, и...
15 июня 2023
В Афинах из магазина для нумизматов украли ценные монеты на сумму €1 млн
Ценные монеты стоимостью более €1 млн украли злоумышленники из нумизматического магазина в престижном районе Кифисия греческих Афин. Об этом 12 июня сообщил информационный портал rua. gr. Уточняется, что грабители сделали подкоп и проникли в магазин из подземного гаража, где предварительно...
13 июня 2023