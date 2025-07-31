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Материалы с тегом «обрушение»
Момент падения аттракциона с людьми в Саудовской Аравии попал на видео
Момент падения аттракциона с людьми в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф попал на видео. Соответствующие кадры 31 июля появились в Сети. На видео можно заметить, как центральная часть аттракциона «360 градусов» резко надломилась, что привело к ее моментальному падению...
31 июля 2025
В Саудовской Аравии аттракцион с людьми сломался пополам
Свыше 20 человек получили травмы в результате разрушения аттракциона в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Khaleej Times. Инцидент произошёл в парке развлечений Green Mountain в районе Хада неподалёку от Таифа. Центральная опора аттракциона под названием «360 градусов» во время подъёма...
31 июля 2025
В Уфе рухнуло аварийное здание бывшего общежития
Фасад 5-этажного здания расселенного общежития Башкирского кооперативного техникума по улице Коммунистической обрушился вечером 30 августа в Уфе. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Здание вывели из эксплуатации в 2024 году, готовили к...
новость часа
30 июля 2025
В Кремле оценили последствия землетрясения на Камчатке
Высокий уровень технологической подготовки позволил избежать серьезных последствий землетрясения и цунами на Камчатке. Об этом 30 июля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что все системы оповещения в регионе сработали своевременно. Кроме...
30 июля 2025
На Камчатке при землетрясении пострадало здание детской поликлиники
Городская детская поликлиника №1 получила серьёзные разрушения в момент землетрясения на Камчатке. Работа медучреждения в Петропавловске-Камчатском остановлена. Об этом сообщили в краевом минздраве. Министр здравоохранения Олег Мельников и выездная комиссия занимаются оценкой повреждений...
30 июля 2025
Стена детского сада обрушилась при землетрясении на Камчатке
В результате землетрясения в Петропавловске-Камчатском 30 июля разрушился детский сад на улице Кроноцкой. По предварительной информации, пострадавших нет. О «сильнейших толчках за последние десятилетия» и разрушениях сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Так, в детском саду №15 после...
30 июля 2025
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта
В Кисловодске на месте обвала скально-грунтовой породы не нашли людей. Поисково-спасательные работы завершены, сообщил 29 июля мэр города Евгений Моисеев. «Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено», — написал он в...
29 июля 2025
В Калининградской области обрушился пешеходный мост
В поселке Калинино Калининградской области обрушился пешеходный мост, прокуратура начала проверку. Об этом 29 июля сообщается в Telegram-канале регионального ведомства. «Обрушение произошло 28 июля в вечернее время, при этом более года мост находился в аварийном состоянии», — указано в публикации...
29 июля 2025
Под завалами на территории санатория «Москва» в Кисловодске ищут людей
В Кисловодске на месте обрушения скально-грунтовой породы на территории санатория «Москва» спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек. Об этом 29 июля сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. «Работает кинолог с собакой. По...
29 июля 2025
Олимпийская чемпионка Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Каракорум в Пакистане. Об этом 29 июля сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на менеджера спортсменки. «Дальмайер серьезно пострадала во время восхождения на пик Лайла [в горной системе Каракорум]…...
29 июля 2025
Свыше 20 человек эвакуировали из обрушившегося здания в Екатеринбурге
Более 20 человек эвакуировали из офисного здания в Екатеринбурге после его частичного обрушения. Об этом сообщил пресс-центр главного управления МЧС по Свердловской области. В кирпичном трёхэтажном здании по улице Мартовской, 6, рухнула одна из секций. «Спасатели эвакуировали 24 человека из...
29 июля 2025
Двое отдыхающих пострадали при обрушении скальных пород в Кисловодске
В Кисловодске на территории санатория «Москва» произошло обрушение скально-грунтовой породы. Об этом 29 июля со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «112». В результате происшествия пострадали двое отдыхающих здравницы, им оказывают медицинскую помощь. Насколько серьезные травмы они получили...
29 июля 2025
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