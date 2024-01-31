Материалы с тегом «Нобелевская премия»
Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира
Бывшего президента США Дональда Трампа в очередной раз выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В этом году политика номинировала член палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни, сообщил телеканал Fox News. По словам представительницы Республиканской партии от штата Нью-Йорк, Трампу...
31 января 2024
В США в 99 лет умер нобелевский лауреат Роберт Солоу
В американском штате Массачусетс 21 декабря скончался доктор философии, экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу. Ему было 99 лет. Об этом сообщила газета New York Times. Известно, что Роберт Мертон Солоу получил Нобелевскую премию за фундаментальные исследования...
22 декабря 2023
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2023 года
В столице Норвегии Осло 10 декабря прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. По традиции на ней присутствовали члены норвежской королевской семьи и правительства страны. Церемония прошла в здании городской ратуши. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала...
10 декабря 2023
В США скончалась поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глюк
Американская поэтесса и эссеист, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий по литературе Луиза Глюк скончалась 13 октября. Ей было 80 лет. О смерти поэтессы напасало агентство новостей Associated Press. Родилась Луиза Глюк в Нью-Йорке в семье бизнесмена и домохозяйки. Будучи подростком, перенесла...
14 октября 2023
Назван лауреат Нобелевской премии по экономике
Нобелевскую премию по экономике 2023 года присудили американке Клаудии Голдин. Об этом 9 октября объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции. Отмечается, что награда будет вручена за улучшение понимания роли женщин на рынке труда. «Понимание роли женщины на рынке труде важно для...
9 октября 2023