Материалы с тегом «НЛО»
Пентагон не нашёл доказательств существования НЛО или внеземных технологий
Подтверждений существования НЛО и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетные существа, а также обладания землянами внеземными технологиями до сегодняшнего дня не найдено. Об этом 8 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. Заявление Райдера связано с передачей...
8 марта 2024
Украинский дрон заснял НЛО в небе над зоной спецоперации
Украинские операторы беспилотников зафиксировали «бесшумный НЛО» в небе над зоной боевого соприкосновения. Видеокадры опубликовало британское издание The Daily Mail. В публикации говорится, что НЛО заметили в феврале с помощью беспилотника Mavic военные 406-й отдельной артиллерийской бригады на...
28 февраля 2024
Около самолёта президента США заметили НЛО
В Лос-Анджелесе наблюдатели за самолётом президента США Джо Байдена обратили внимание на находившийся рядом неопознанный летающий объект (НЛО), написала 24 декабря газета The New York Times. «Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу Это оно? НЛО, о котором мы говорим?» — опубликовало...
24 декабря 2023
Журналист Карлсон рассказал о заговоре молчания американских властей об НЛО
Правительство США скрывает реальную информацию об НЛО из-за своего «преступления», заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире программы на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Он утверждает, что власти Соединённых Штатов имеют «вещественные доказательства» существования...
30 ноября 2023
Эксперты нашли причину заявлениям США об обнаружении обломков НЛО
Обращение внимания правительства к теме НЛО и внеземных цивилизаций всегда свидетельствует о проблемах и кризисе власти. Так заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум прокомментировал первые публичные...
27 июля 2023