Материалы с тегом «Николай Патрушев»
Патрушев: Запад участвует в конфликте на Украине, поставляя Киеву оружие
Западные страны реально участвуют в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе. По словам Патрушева...
7 марта 2024
Патрушев связал слова Макрона о войсках НАТО с неудачами ВСУ
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении лидерами западных стран возможности отправки сил НАТО на Украину связано с провалом контрнаступления украинских войск. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
7 марта 2024
В Совбезе назвали беспорядки в Махачкале попыткой раскачать ситуацию
Беспорядки в Махачкале в конце октября прошлого года — это пример предпринимаемых Западом попыток раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил 7 марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа...
7 марта 2024
НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией, заявил Патрушев
Североатлантический альянс на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
новость часа
7 марта 2024
Патрушев: 16 терактов предотвратили на Северном Кавказе в 2023 году
На Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Предотвращено двадцать одно...
7 марта 2024
Патрушев назвал США самым агрессивным из современных государств
США стали самым агрессивным из современных государств, Вашингтон активно вмешивается в дела других стран по всему миру. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в опубликованном 28 февраля интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что Соединённые Штаты по самым...
28 февраля 2024
Патрушев заявил, что США по всему миру пытаются привести к власти вассалов
США продолжают попытки привести к власти подконтрольные себе правительства по всему миру. Об этом 28 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете». «Замыслы Вашингтона ясны и понятны — привести к власти в независимых странах специально...
28 февраля 2024
Россия готова оказывать всемерную поддержку Латинской Америке — Патрушев
Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ...
27 февраля 2024
Патрушев и Рауль Кастро обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. «Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что...
27 февраля 2024
Патрушев встретился с президентом Кубы Диас-Канелем
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Совбеза России. «В Гаване секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель...
27 февраля 2024
Патрушев заявил, что удары США и Британии по хуситам полностью нелегитимны
Удары по позициям йеменских хуситов, которые наносят США и Великобритания, идут вразрез с уставом ООН. Эти страны пытаются втянуть другие государства в конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 февраля на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке...
16 февраля 2024
Действия Израиля привели к катастрофе в секторе Газа, заявил Патрушев
Действия руководства Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать своё глобальное...
16 февраля 2024
Патрушев заявил о беспрецедентном обострении обстановки в мире
Стремление Запада любой ценой доминировать в мире привело к беспрецедентному обострению международной обстановки. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 16 февраля в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. «Наша встреча проходит на фоне...
16 февраля 2024
Патрушев заявил, что Запад не смог нанести стратегическое поражение РФ
Запад не смог нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать глобальное доминирование. «Наиболее яркий пример — ситуация...
16 февраля 2024
Патрушев заявил о попытках Украины дестабилизировать ситуацию терактами
Киевский режим намеренно наносит удары по сугубо гражданским объектам на фоне отсутствия военных успехов и сокращения западной помощи, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Об этом 6 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе...
6 февраля 2024
В ЛНР нашли свидетельства работы чёрных трансплантологов
На территории Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) нашлись документы, свидетельствующие о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 1...
1 февраля 2024
Патрушев заявил, что Запад не прекратит прокси-войну против России
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после горячей фазы конфликта на Украине. Об этом 29 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для...
29 января 2024
В Минсельхозе назвали объём сбора зерна за год
Объём собранного в России с учётом новых регионов зерна превысил 153 млн тонн. Об этом 17 декабря в кулуарах съезда «Единой России» сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Объём сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляет более 153 миллионов тонн, но...
17 декабря 2023
Патрушев провёл переговоры с главой народного ополчения Ирака
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл переговоры в Москве с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. «Стороны обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также...
20 ноября 2023
Россия начала безвозмездные поставки зерна в Африку
Россия начала бесплатные поставки зерна в страны Африки. Об этом 17 ноября журналистам в ходе посещения экспозиции Министерства сельского хозяйства «Есть своё!» на международной выставке-форуме «Россия» заявил руководитель ведомства Дмитрий Патрушев. Он добавил, что правительство приняло все...
17 ноября 2023