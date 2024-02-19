Материалы с тегом «Николай Азаров»
Экс-премьер Украины назвал дату, когда Зеленский утратит легитимность
Глава киевского режима Владимир Зеленский утратит легитимность после 21 мая. Об этом 19 февраля заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024...
19 февраля 2024
В Раде назвали жутким случай с линчеванием женщины с детьми в селе Космач
История с коллективным линчеванием детей и их матери, принятой за «наводчика» из военкомата в селе Космач в Ивано-Франковской области Украины, дошла до Верховной рады. Депутат от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала в соцсетях этот случай жутким и признала: такие...
8 февраля 2024
Экс-премьер Украины предрёк стране нищету в ближайшие десятилетия
В течение ближайших десятилетий Украина не сумеет выбраться из нищеты, так как это не нужно никому на Западе. Такое мнение 5 февраля высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «В ближайшие...
новость часа
5 февраля 2024
Противоречия. Ермак и Подоляк разошлись в оценке контраступления
Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил тактическими ошибками, допущенными военным руководством. Признав, что боевые действия украинской армии в 2023 году оставили «определённый негативный осадок», в...
2 февраля 2024
Азаров заявил, что отставка Залужного зависит не от Зеленского
Решение об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ зависит от позиции Вашингтона, а не от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Россия 24». «Это зависит от американцев, а не от Зеленского», —...
1 февраля 2024
Азаров объяснил, зачем Зеленскому нужна мобилизация
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужна масштабная мобилизация, потому что ВСУ несут колоссальные потери. Об этом 29 января заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta...
29 января 2024
Экс-премьер Украины счёл США виновными в захвате храмов УПЦ
Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны проходят по плану США, глава киевского режим Владимир Зеленский далёк от этих вопросов и просто выполняет данные ему американцами команды. Такое мнение 26 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай...
26 января 2024
Экс-премьер Украины Азаров заявил о полном бесправии в стране
На сегодняшний день система правосудия на Украине разрушена, в стране царит полное бесправие, а суды подчиняются администрации главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 25 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta...
25 января 2024
Азаров заявил, что без помощи США на Украине в январе начнутся проблемы
На Украине уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами, если США не окажут финансовую помощь. Об этом 8 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами», — написал Азаров. Он отметил...
8 декабря 2023
Азаров объяснил, почему Зеленский не снимает Залужного с должности
Глава киевского режима Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, если бы мог, но это не дают сделать США. Об этом 6 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра. То...
6 декабря 2023
На Украине оценили потери бюджета от польской блокады
В ноябре поступления в государственный бюджет Украины от таможни упали на $253 млн из-за блокады фур на КПП со стороны Польши и Словакии. Об этом заявил 3 декабря бывший премьер-министр страны Николай Азаров. «Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной...
3 декабря 2023
Азаров заявил, что приход Трампа к власти не изменит ситуацию на Украине
Конфликт на Украине не закончится, если к власти в США придёт прежний президент Дональд Трамп, так как Вашингтону выгодно продолжение боевых действий. Об этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети. Азаров отметил, что не верит обещаниям Трампа...
20 ноября 2023
Азаров раскрыл траты на содержание офиса Зеленского
На содержание офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского тратят колоссальные суммы — порядка 58 тыс. долларов в час, или 2,1 млн гривен. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на странице в Facebook (социальная сеть, принадлежит компании Meta, деятельность которой...
19 ноября 2023
Зеленский подписал указы о введении новых санкций против россиян
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о новых санкциях против россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Документы 18 ноября опубликовали на сайте его офиса. В приложении к указам находятся три списка с 108 физическими лицами и 37 компаниями...
18 ноября 2023
Экс-премьер Украины заявил, что страна планомерно погружается в 1937 год
Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ, погружая страну в 1937 год, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Украина планомерно...
12 ноября 2023
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил Азаров
Украина не соответствует критериям для вступления в Европйеский союз, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, экономика страны не соответствует критериям для вступления в ЕС. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. «Она у нас в Украине в...
9 ноября 2023
Азаров заявил о риске Украины потерять остатки экспорта
Украина может потерять остатки экспорта в Европу из-за действий киевских властей. В настоящее время доставка грузов из Китая в Европу обходится дешевле, чем с Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. О проблеме он написал на странице в соцсети Facebook* (принадлежит...
5 ноября 2023
Азаров рассказал, когда интересы украинцев станут важны для Киева
Нынешнее украинское правительство нужно полностью заменить, и только в этом случае власти страны начнут проводить политику в интересах своего народа. Такое мнение 5 ноября высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на странице в соцсети. «Когда говорят, что киевский режим поменять не на...
5 ноября 2023
На Украине экс-премьеру Азарову предъявили новое обвинение
Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова обвинили в публичных высказываниях в пользу России, сообщили 1 ноября в офисе генпрокурора республики. «Экс-премьер, используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность», — говорится в сообщении. В мае 2022...
1 ноября 2023
На Украине сообщили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ
Критический дефицит лекарств и медицинского оборудования привел к серьезным проблемам в украинской армии, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал Азаров на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана...
30 октября 2023