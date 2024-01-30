Материалы с тегом «Никита Михалков»
Михалков заявил, что Пугачёва никогда не вернёт свой прежний статус в РФ
Объяснениям некоторых звёзд шоу-бизнеса, которые после начала СВО уехали из России, а потом вернулись или выразили намерение вернуться, можно поверить, но другие, и в их числе — Алла Пугачёва, больше никогда не будут занимать в России того места, которое занимали прежде, заявил 30 января режиссёр...
30 января 2024
Захарова назвала блокировку канала Михалкова на YouTube классикой цензуры
Защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова — всё это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более для полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации YouTube, заявила 19 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём...
19 января 2024
Михалков отреагировал на блокировку «Бесогон ТВ» в YouTube
Народный артист России, режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку его авторской программы «Бесогон ТВ» на платфоме YouTube. Он удивился тому, что она смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада, говорится в тексте автора в...
19 января 2024
Никита Михалков прокомментировал блокировку своего канала на YouTube
Народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сказал, что был готов к блокировке на YouTube своего канала «БесогонТВ» — он давно переведён на российские ресурсы. Об этом режиссер сообщил в своём официальном Telegram-канале «Бесогон». Михалков написал, что удивлён...
18 января 2024
Аксёнов поделился планами возрождения кинопроизводства в Крыму
Производство кинофильмов планирует возобновить в Республике Крым глава региона Сергей Аксёнов. Своими планами он поделился 15 декабря в эксклюзивном интервью ИА Регнум. Аксёнов подтвердил, что у него есть давнее желание встретиться с режиссёром Никитой Михалковым. Недавно глава Крыма договорился...
16 декабря 2023
Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами
Народный артист РСФСР Никита Михалков не хочет работать с уехавшими из России артистами. Об этом 23 ноября заявил он журналистам. «Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», — сказал Михалков. Ранее Михалков заявлял, что не видит перспективы возвращения деятелей культуры...
23 ноября 2023