Материалы с тегом «НХЛ»
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей
Массовая драка с участием вратарей произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». Инцидент произошёл на десятой минуте третьего периода, когда у ворот «Чикаго» произошёл конфликт между защитником «Блэкхоукс» Джарредом...
13 марта 2024
Капитан «Эдмонтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта заявил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Конечно, у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он...
13 марта 2024
Тренер Капризова стал первой звездой дня в НХЛ
Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. В ночь на 11 марта «Миннесота» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счётом 4:3. При чём в ходе дополнительного времени Хайнс заменил вратаря...
11 марта 2024
Василевский вошёл в топ-5 среди россиян по количеству сухих матчей в НХЛ
Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз», что позволило ему поднялся на пятое место среди российских голкиперов по этому показателю за...
10 марта 2024
Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхокс». В результате этого 38-летний российский хоккеист набрал в общей сложности 1533 (840 голов + 693...
10 марта 2024
Овечкин тяжело воспринял обмен Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тяжело воспринял обмен своего соотечественника и уже бывшего одноклубника Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Конечно, прошлая ночь стала...
10 марта 2024
Все ждут от Овечкина главного рекорда в НХЛ, заявил хоккейный агент
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, но от него ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на сегодня снайпера НХЛ Уэйна Гретцки, заявил 9 марта изданию «Чемпионат» хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев. «Все...
9 марта 2024
Орлов заявил, что «Нью-Джерси» может отдать права на него другому клубу НХЛ
Защитник Даниил Орлов, играющий в системе московского «Спартака», не исключил, что клуб «Нью-Джерси Дэвилз» может передать права на него другой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут...
9 марта 2024
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 54 голов
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 0:6. У гостей свой 840-й гол забил Александр Овечкин. Российский хоккеист, забив в этой встрече, приблизился в списке лучших снайперов НХЛ к Уэйну...
8 марта 2024
Кучеров уступил Маккиннону в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров лиги сезона-2023/24. Это произошло после матча «Колорадо Эвеланш» с «Детройтром Ред Уингз». На второе место Кучерова потеснил игрок «Колорадо» Натан Маккинон, отметившийся тремя...
7 марта 2024
Панарин повторил рекорды Гретцки и Мессье по числу передач за сезон
Форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин минувшей ночью отметился 50-й в сезоне голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщили на сайте НХЛ. Панарин достиг такого показателя результативности в...
5 марта 2024
Критиковавший Россию Гашек отказался поздравлять Бобровского с рекордом НХЛ
Экс-голкипер Доминик Гашек, известный резкими антироссийскими высказываниями, отказался поздравлять вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с рекордом по количеству побед в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com». Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка...
4 марта 2024
Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Три гола российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова помогли клубу обыграть команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. В составе...
4 марта 2024
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 105-е очко в сезоне НХЛ
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 105-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 3 марта он отметился результативной передачей в матче против «Монреаль Канадиенс». Кучеров является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. На его счету 38 голов...
3 марта 2024
Шайба Овечкина привела к победе «Вашингтона» над «Филадельфией»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» завершился со счётом 5:2. Встреча проходила в столице США. У хозяев отметились заброшенными шайбами российский нападающий и капитан Александр Овечкин (25-я минута), Сонни...
2 марта 2024
Овечкин обновил личный антирекорд по числу матчей НХЛ без бросков в створ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой личный антирекорд по количеству матчей без бросков в створ за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» Овечкин не нанёс ни одного...
27 февраля 2024
Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»
Гол и три результативные передачи 30-летнего российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова принеси команде разгромную победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая 25 февраля в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр», завершилась со счетом 1:4...
26 февраля 2024
Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1400 матчами в НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выйдя на лёд в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином, проведшим 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте...
25 февраля 2024
Овечкин впервые с 2018 года провёл результативную серию из 10 матчей
Российский хоккеист хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с 2018 года провёл результативную серию из десяти матчей НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного первенства против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий и капитан...
23 февраля 2024
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу над «Тампой»
Результативная передача российского нападающего Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, проходившая в Тампе на стадионе «Амали-Арена», завершилась со счётом 3:5, сообщили на...
23 февраля 2024