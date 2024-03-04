Материалы с тегом «Нейросети»
На обложке Playboy впервые появилась созданная нейросетью модель
Мексиканская версия журнала Playboy впервые опубликовала на обложке сгенерированную нейросетью модель. Об этом стало известно 4 марта. У созданной искусственным интеллектом Саманты Эверли — светлые волосы и голубые глаза. На страницу «модели» в соцсетях подписаны 120 тыс. пользователей. «Для меня...
4 марта 2024
ЦИК РФ впервые для проверки подписей задействовала нейросети
Нейросети впервые использовались на выборах для проверки подписей в поддержку кандидата в президенты России действующего главы государства Владимира Путина. Об этом 29 января рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Глава Центризбиркома уточнила, что проверка...
29 января 2024
Путин поручил разработать генеративные модели для использования в экономике
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»...
18 января 2024
Портал «Грамота․ру» назвал слово 2023 года
Словом 2023 года стала «нейросеть» по версии справочно-информационного портала «Грамота․ру». «Нейросеть — слово 2023 года по версии «Грамоты». В этом году наш портал впервые провёл собственную акцию «Слово года», — говорится в сообщении. Отмечается, что выбор был сделан на основе нескольких...
18 декабря 2023
Путин ответил на вопрос виртуального двойника
В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос виртуального «двойника» о наличии у президента реальных двойников. В ходе мероприятия студент из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью образа...
14 декабря 2023
Сенатор Пушков оценил заключение нейросети о высадке американцев на Луну
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вывод американской нейросети о подделке фото с высадкой американских космонавтов на Луне. По его мнению, ИИ лишь подтвердил предположения «человеческого интеллекта». Пушков в своём Telegram-канале написал, что после заключения нейросети есть основания...
25 ноября 2023
Нейросеть Google сочла фотографии американской лунной миссии подделкой
Нейросеть компании Google сочла фотографии лунной миссии США подделкой, рассказал 24 ноября президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» руководитель направления по исследованию данных «Сбербанка» Николай Герасименко. Путин в ходе...
новость часа
24 ноября 2023
Совет директоров компании-разработчика ChatGPT уволил главу организации
Совет директоров OpenAI — компании, разрабатывающей нейросеть ChatGPT, уволил Сэма Альтмана с поста генерального директора организации за «недостаточную откровенность», сообщается на страницах OpenAI в социальных сетях. Кроме того, совет директоров исключил Альтмана из своего состава. В заявлении...
новость часа
18 ноября 2023
Сбербанк рассказал о корректировке нейросети после жалоб депутатов Госдумы
Сбербанк был вынужден изменить работу нейросети Kandinsky 2.1 из-за недовольства работой искусственного интеллекта со стороны депутатов Госдумы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на форуме Finopolis. «У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала...
8 ноября 2023
Нейросеть «Жириновский» назвала конфликт в Израиле результатом игр Запада
Искусственный интеллект «Жириновский» назвал причиной обострения конфликта между Израилем и ХАМАС провал политики западных лидеров, которые «играют в ковбоев по всей планете». «Это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни...
9 октября 2023
Эксперт рассказал о смене тактики интернет-мошенников
Мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки. Об этом 13 мая заявил РИА Новости ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов. «Генеративные сети, связанные с картинками, голосом могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того...
13 мая 2023