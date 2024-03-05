Материалы с тегом «NASA»
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС при стыковке со станцией корабля компании SpaceX Crew Dragon, сообщили 5 марта в NASA. «Астронавты начнут проводить стандартные проверки герметичности и герметизацию между...
5 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с кораблём Crew Dragon, в состав экипажа которого входит российский космонавт Александр Гребёнкин, стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция этого 4 марта велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию...
4 марта 2024
Американский частный аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну
Американский частный аппарат Nova-C совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Трансляция полёта велась на сайте этого агентства. Руководитель полёта отметил, что специалисты получают...
23 февраля 2024
В США заявили о готовности к запуску на Луну новой межпланетной станции
Новый американский частный лунный посадочный аппарат Nova-C полностью готов к предстоящему запуску к естественному спутнику Земли. Его установили под обтекателем головной части ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Об этом 6 февраля сообщили в компании-разработчике Intuitive Machines...
6 февраля 2024
NASA сообщило о прекращении миссии Ingenuity на Марсе из-за поломки
Вертолёт Ingenuity, ранее получивший повреждения, завершил свою миссию на Марсе, сообщили в Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Согласно опубликованному письменному заявлению, вертолёт прекратил свою миссию на...
26 января 2024
В NASA потеряли связь с вертолётом Ingenuity на Марсе
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о потерянной связи с марсианским вертолётом Ingenuity. Об этом говорится в заявлении ведомства. Американский вертолёт Ingenuity совершал 18 января 72-й полёт на Марс. Связь между ним и марсоходом...
21 января 2024
Вместе с аварийным лунным модулем Peregrine сгорит флаг Украины
Американский космический модуль Peregrine, который должен был совершить посадку на Луну, сгорит в атмосфере Земли, вместе с ним сгорит и находящийся на борту флаг Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua». По информации издания, лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана...
16 января 2024
NASA представило экспериментальный «малошумный» сверхзвуковой самолёт X-59
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) представило экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59, который может преодолевать звуковой барьер, не создавая эффекта звукового удара. Об этом сообщило интернет-издание space.com. Презентация аппарата прошла на предприятии Skunk Works в городе...
13 января 2024
NASA отложила запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе запуска лунных миссий Artemis II и Artemis III. Об этом во вторник, 9 января, заявил директор управления Билл Нельсон в ходе онлайн-конференции. «Безопасность — наш главный приоритет, и мы...
9 января 2024
Astrobotic сообщила о проблемах с топливом у лунного модуля Peregrine
Компания-разработчик Astrobotic восстановила связь с лунным посадочным модулем Peregrine после нештатной ситуации с этим аппаратом, сообщила указанная организация на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Ранее Astrobotic проинформировала о техническом сбое с Peregrine, который...
8 января 2024
США запустили ракету Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну
В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну, сообщила 8 января компания United Launch Alliance (ULA), которая вела прямую трансляцию запуска. Первый испытательный полёт создаваемой с 2014 года ракеты-носителя стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 10:18 мск. Vulcan...
8 января 2024
Россия и США продлили программу перекрестных полётов на МКС
«Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщили 28 декабря в пресс-службе российской госкорпорации. «С американскими партнёрами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года...
28 декабря 2023
Умер сыгравший важную роль в спасении «Апполона-13» астронавт Маттингли
Американский астронавт Томас Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля «Аполлон-13», скончался на 88-м году жизни, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «31 октября мы потеряли одного из...
3 ноября 2023
На Землю вернулась капсула с образцами грунта с астероида Бенну
Капсула зонда OSIRIS-Rex, несущая образец астероида Бенну, приземлилась на Землю, сообщили в Американском космическом агентстве (NASA). «Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!» — рассказали в NASA. Капсула приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне...
24 сентября 2023
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в NASA. Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведёт трансляцию на своём сайте. Стыковка прошла в автоматическом...
27 августа 2023
Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой
Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящей стыковкой. Об этом 27 августа сообщило американское космическое агентство НАСА. «Корабль подошёл к МКС на расстояние 400 метров», ― говорится в сообщении...
27 августа 2023
Появились кадры запуска корабля Crew Dragon с россиянином к МКС
Кадры с пуском корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту опубликовало 26 августа NASA. Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа. Запуск прошёл на космодроме на мысе Канаверал в...
26 августа 2023
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС с космонавтом Роскосмоса в экипаже
Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа, сообщили 26 августа в NASA. Запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Константином Борисовым на борту прошёл на космодроме на мысе Канаверал в США. Запуск...
новость часа
26 августа 2023
Роскосмос и NASA согласовали дополнительный полёт астронавта США к МКС
Российская госкорпорация «Роскосмос» и американское управление по аэронавтике NASA согласовали в рамках соглашения о перекрёстных полётах на МКС дополнительный полёт астронавта США на российском корабле «Союз МС». Об этом 25 августа сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам...
25 августа 2023
NASA из-за проблем в ЦУП в Хьюстоне связались с МКС через Россию
Проблемы с электропитанием в Центре управления полётами в Хьюстоне послужили причиной потери связи с Международной космической станцией (МКС). Это не создало опасности для экипажа, сообщил 25 июля руководитель программы МКС в Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического...
25 июля 2023