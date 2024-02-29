Материалы с тегом «МРОТ»
Путин предложил увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
К 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что минимальные размеры оплаты труда индексируются с опережением инфляции и темпов роста...
новость часа
29 февраля 2024
Путин заявил о повышении МРОТ в 2024 году
Президент России Владимир Путин 25 января заявил о повышении минимального размера оплаты труда в стране в 2024 году. «Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные...
25 января 2024
В России с 1 января вырастет размер МРОТ и пенсий
Страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%. МРОТ после увеличения составит 19 242 рубля вместо 16 242 рублей. По данными Минтруда, заработные платы в результате вырастут у 4,8 млн...
1 января 2024
Путин заявил, что МРОТ с 1 января вырастет на 18%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2024 года на 18,5%. Об этом 14 декабря напомнил в ходе прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин. «С 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%», — сказал он. Глава государства уточнил, что такой резкий...
14 декабря 2023
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Таким образом, по сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей. Кроме того, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной...
27 ноября 2023