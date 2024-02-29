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Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся днём 13 февраля, возобновлены, следует из данных торговой площадки. Так, к 16:00 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, на момент приостановки он прибавлял 0,19%. Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 12 февраля, Мосбиржа... Курс евро превысил 101 рубль впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи. Так, курс евро растёт на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Доллар растёт на 1,28 рубля, до 92,24 рубля. Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля. Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря глава «Сбера» Герман Греф заявил...