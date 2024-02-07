Материалы с тегом «МКАД»
Около семи тысяч большегрузов скопилось на МКАД из-за снегопада
На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) из-за непогоды и обильных снегопадов скопилось около семи тысяч большегрузов. Об этом вечером 7 февраля сообщили в департаменте транспорта Москвы. «Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД («Центр организации дорожного движения»), на...
новость часа
7 февраля 2024
В массовом ДТП на МКАД погибли два человека
На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил 23 декабря столичный дептранс в своём Telegram-канале. В результате ДТП, уточнили в дептрансе, один из автомобилей оказался на полосе встречного движения и загорелся. Обстоятельства произошедшего и...
23 декабря 2023
Автомобиль перевернулся на внешней стороне 32-го км МКАД
Машина перевернулась на внешней стороне 32-го км МКАД, сообщил 3 декабря московский департамент транспорта в своём Telegram-канале. «На внешней стороне 32-го км МКАД водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся на крышу», — сообщили в...
3 декабря 2023
Из-за буксующих грузовиков на МКАД перекрыли съезд
На Московской кольцевой автомобильной дороге затруднено движение из-за буксующих грузовых автомобилей. Об этом 27 ноября сообщил столичный департамент транспорта. В ведомстве уточнили, что для движения автотранспорта в районе Ярославского шоссе открыта одна полоса из четырёх. «На МКАД в районе...
27 ноября 2023
На МКАД восстановили движение транспорта после массового ДТП
Движение транспорта восстановили после аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщила 3 сентября пресс-служба столичного дептранса. «Движение восстановлено», — уведомило ведомство в 02:17 мск. Дорожная аварии с участием нескольких автомобилей произошла вечером 2 сентября на...
3 сентября 2023
Грузовик на скорости снёс две столкнувшиеся на МКАД легковушки
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трёх автомобилей произошло на 12-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщили 26 августа в Дептрансе. «Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как фура на скорости влетела в...
26 августа 2023
Съезд с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» перекрыли из-за ДТП
В результате наезда грузового автомобиля на ограждение съезд с внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) на трассу М-4 «Дон» перекрыли. Об этом 25 июля сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. «На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом на трассу М-4 «Дон»)...
25 июля 2023
Новый путепровод открыли с МКАД на трассу М-4 «Дон»
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) открыли новый путепровод со съездом на трассу М-4 «Дон» в сторону Подмосковья, сообщил 19 июля мэр города Сергей Собянин. «Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик», — написал он в Telegram-канале...
19 июля 2023
Беременная женщина пострадала в крупном ДТП на МКАД
Беременная женщина пострадала в ДТП с участием двух автобусов на МКАД 18 июля. Как сообщил источник ИА Регнум, авария произошла на 90-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги. Всего, по последним данным, травмы получили 13 человек. На место уже прибыли экстренные службы, медики...
18 июля 2023