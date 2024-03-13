Материалы с тегом «Минздрав РФ»
Мурашко заявил о достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение»
По итогам 2023 года все основные 25 показателя национального проекта «Здравоохранение» достигнуты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания комитета Государственной Думы по охране здоровья. «Национальный проект («Здравоохранение». — Прим. ред.) — самый масштабный...
13 марта 2024
Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных пациентов
За время реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выживаемость пациентов с таким диагнозом в первый год от его постановки выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения — на 8%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Более чем...
13 марта 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Тыве
Восемь пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в городе Шагонаре (Тыва) доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу, состояние двоих крайне тяжёлое, сообщил 7 марта журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. «Двое из них по-прежнему в крайне тяжёлом, шесть — в тяжёлом...
7 марта 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Тыве
Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве врачи оценивали как крайне тяжёлое, сообщил 6 марта журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжёлом состоянии», —...
6 марта 2024
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве пострадали 23 человека
В результате пожара на Шагонарской теплоэлектроцентрали в Тыве пострадали 23 человека. Об этом 6 марта сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека», ― сказал он. Помощник уточнил, что 15 человек...
6 марта 2024
Мурашко сообщил об обновлении системы здравоохранения в Херсонской области
Модернизация системы здравоохранения в Херсонской области идёт недостаточно быстро, этот процесс необходимо ускорить. Об этом 5 марта на пресс-подходе по итогам посещения региона заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что в регионе потребность в оказании медицинской...
5 марта 2024
Пострадавший при теракте в Белгороде остаётся в крайне тяжёлом состоянии
В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Белгороде, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщила 17 февраля пресс-служба Минздрава России в своём Telegram-канале. «В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими...
новость часа
17 февраля 2024
Минздрав представил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Российский Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана. Соответствующий проект приказа опубликован 16 февраля на портале проектов нормативных правовых актов. По данным проекта, теперь можно будет...
17 февраля 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Белгороде
Состояние двоих взрослых и одного ребёнка, которых транспортировали для лечения в Москву из Белгорода после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ), медики оценили как тяжёлое. Ещё один ребёнок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Четверо...
16 февраля 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Состояние 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород стабильное, сообщил 16 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Четырнадцать пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние...
новость часа
16 февраля 2024
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород достигло семи
Число погибших при атаке со стороны ВСУ на Белгород 15 февраля достигло семи. Об этом проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что одной погибшей стала восьмидесятилетняя Людмила Александровна. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал...
новость часа
15 февраля 2024
Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород перевезут в Москву
Четверых пострадавших при ракетной атаке на Белгород со стороны Украины направят на лечение в Москву. Об этом помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил 15 февраля журналистам. Он пояснил, что после телемедицинских консультаций было решено направить в федеральные клиники двоих детей и...
15 февраля 2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород достигло 20
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород достигло 20. Об этом сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале. «По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребёнок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана...
15 февраля 2024
Обстрел Белгорода 15 февраля. Что известно
В результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек, включая ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе...
15 февраля 2024
Минздрав уточнил число раненных при атаке ВСУ на Белгород
При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород ранения получили 17 человек, четверо из них — дети, сообщил 15 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли 6 человек, в том числе 1 ребёнок. Еще 17 —...
15 февраля 2024
Мурашко сообщил о поступлении новых зарубежных препаратов в Россию
На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные препараты, которые отечественная фармацевтическая отрасль пока ещё не может заместить. Об этом 5 февраля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то...
5 февраля 2024
В Минздраве пояснили, почему в России не стали внедрять новую МКБ-11
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 31 января распоряжение о приостановлении внедрения в России международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Такое решение связано с большим количеством обращений граждан и общественных организаций...
новость часа
2 февраля 2024
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
Президент России Владимир Путин заявил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медицинским работникам. «Будем думать над повышением», — сказал Путин во время посещения тульского онкологического диспансера. Здание онкоцентра построено рамках нацпроекта «Здравоохранение». Строительные...
2 февраля 2024
Мурашко заявил о готовности России бороться с «болезнью Х»
Российская система здравоохранения готова принять удар «болезни Х», угроза которой является лишь гипотетической, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что система здравоохранения в России стала обладать хорошей гибкостью. «Система здравоохранения научилась быстро...
27 января 2024
Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела рынка в Донецке
Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела рынка в Донецке, большинство из них — в тяжёлом состоянии, сообщили 21 января в Министерстве здравоохранения. «Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в...
21 января 2024