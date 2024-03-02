Материалы с тегом «Минюст РФ»
Минюст внёс движение ЛГБТ* в реестр экстремистских организаций
Министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций движение ЛГБТ (экстримистское движение, деятельность которого запрещено в РФ) и его структурные подразделения. Соответствующая информация была опубликована на сайте Минюста. Движение было...
новость часа
2 марта 2024
Минюст включил писательницу Людмилу Улицкую* в реестр иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщила пресс-служба ведомства 1 марта. «Л. Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ...
новость часа
1 марта 2024
Минюст предложил штрафовать коллекторов за навязчивость
Министерством юстиции РФ разработан законопроект с внесением поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому предлагается установить штрафы в размере до 2 млн рублей для коллекторов за их навязчивое общение с гражданами, сообщили 29 февраля «Известия» со ссылкой на...
29 февраля 2024
Минюст внёс бизнесмена Олега Тинькова в реестр иноагентов
Минюст РФ 16 февраля внёс бизнесмена Олега Тинькова в реестр иностранных агентов. «Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации...
новость часа
16 февраля 2024
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы по линии Минобороны и МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности текущую информацию по линии Министерства обороны и МИД России, а также заслушал министра юстиции Константина Чуйченко. Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции 13 февраля. «У нас с вами сегодня есть возможность и...
13 февраля 2024
Минюст признал иноагентом компанию карикатуриста Сергея Ёлкина*
Министерство юстиций Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ёлкин картон». Об этом 9 февраля сообщили на официальном сайте ведомства. В обновлённом реестре иноагентов отмечается, что основанием для включения компании, созданной...
9 февраля 2024
Минюст заявил о призывах иноагентов бойкотировать выборы президента России
В Министерстве юстиции России заявили об участии лиц, признанных иностранными агентами, в работе штабов кандидатов на должность президента. Как стало известно 8 февраля, иноагенты призывают бойкотировать выборы или признать их нелегитимными. «Выявлены факты участия иноагентов в штабах кандидатов...
8 февраля 2024
Минюст признал три иностранные НПО нежелательными в России
Три неправительственные организации (НПО) вошли в перечень нежелательных на территории России, следует из документа, опубликованного 6 февраля на сайте министерства юстиции. По решению Генпрокуратуры в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признали нежелательной на...
6 февраля 2024
Минюст внёс правозащитника Олега Орлова в реестр иностранных агентов
Минюст внёс правозащитника Олега Орлова в реестр иностранных агентов, сообщила пресс-служба ведомства 2 февраля. Орлов ранее был членом правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано). «Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял...
новость часа
2 февраля 2024
Минюст РФ признал «Антивоенный комитет России»* нежелательной организацией
Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных организаций так называемый «Антивоенный комитет России» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом сообщается на сайте ведомства. Также в перечень попали испанская La Asocicion de Rusos Libres (организация, признанная в РФ...
1 февраля 2024
Минюст признал иноагентами блогера Потапенко* и журналиста Трудолюбова*
Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов российского блогера Дмитрия Потапенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Максима Трудолюбова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в список...
новость часа
26 января 2024
Минюст внёс Евгению Чирикову в реестр иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов эколога, активиста Евгению Чирикову, сообщили в ведомстве 19 января. «Е. С. Чирикова участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против...
новость часа
19 января 2024
Минюст внёс ОУН* и её символику в перечень нацистских
Минюст РФ включил Организацию украинских националистов (ОУН) (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её символику, в том числе лозунг «Слава Украине», в перечень нацистских. Об этом сказано в министерском распоряжении. «Включить в перечень организаций, указанных в частях...
18 января 2024
Минюст признал писателя Бориса Акунина* иноагентом
Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов писателя Бориса Акунина (настоящее имя ― Григорий Чхартишвили ) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ведомства. «12...
12 января 2024
Минюст в 2024 году планирует представить новый КоАП
Министерство юстиции в 2024 году намерено представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Об этом ранее заявил статс-секретарь — замминистра юстиции России Андрей Логинов. По словам заместителя министра, новый КоАП почти готов и должен быть представлен в...
1 января 2024
Минюст включил четыре иностранные НПО в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций четыре неправительственные организации (НПО) из США, Великобритании и Латвии, в том числе сеть «журналистов-расследователей» Global Investigative Journalism Network, следует из реестра ведомства. При этом в список...
27 декабря 2023
Минюст внёс в реестр иноагентов мультипликатора Куваева* и дьякона Кураева*
Минюст 22 декабря внёс в реестр иноагентов создателя «Масяни» мультипликатора Олега Куваева, бывшего протодиакона Андрея Кураева, политолога Александра Рыклина и ряд других физических лиц и организаций. «Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях...
22 декабря 2023
Минюст признал иностранным агентом актёра Анатолия Белого (Вайсмана)*
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов российского и израильского актёра театра и кино Анатолия Белого ( Вайсмана ), сообщила 15 декабря пресс-служба ведомства. «А. А. Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных...
новость часа
15 декабря 2023
Минюст РФ включил RAND Corporation* в список нежелательных организаций
В реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, внесена американская RAND Corporation (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ. «Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных...
7 декабря 2023
Минюст признал иноагентом «Телеканал Дождь»*
Минюст внёс в список иностранных агентов «Телеканал Дождь» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и проект «Ковчег» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ведомства. «Проект «Ковчег» выступал против специальной военной...
1 декабря 2023