Материалы с тегом «Минтруд РФ»
Котяков сообщил о снижении уровня молодёжной безработицы в России
Уровень молодёжной безработицы в России за последние три года снизился почти на треть. Об этом сообщил 11 марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что показатели демонстрируют уверенный тренд на снижение. Так, по итогам 2020 года в возрастной категории 15–29 лет...
11 марта 2024
Экономист: необходимо ужесточить требования к набору трудовых мигрантов
Законопроект, который обяжет прибывших в Россию по организационному набору трудовых мигрантов покинуть страну, если они будут работать не по профилю, действительно необходим. Об этом 11 марта корреспонденту ИА Регнум заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб...
11 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили практики активного долголетия
На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»...
22 февраля 2024
Котяков рассказал о существенном росте реальных зарплат в России
Реальные заработные платы в России за последние шесть лет выросли на 33,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе форума национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» на международной выставке-форуме «Россия». «В целом за минувшие шесть...
16 февраля 2024
Россиянам планируют проиндексировать социальные пенсии на 7,5%
Социальные пенсии с 1 апреля 2024 года планируют проиндексировать на 7,5%. Как сообщили 9 февраля в Министерстве труда, эта мера коснётся 4,1 млн россиян. «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — сообщили журналистам в министерстве. В Минтруде добавили, что на эти цели в...
9 февраля 2024
Минтруд предложил проиндексировать пенсии самозанятым россиянам
В России из перечня работающих граждан могут исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Согласно предложению Министерства труда и социальной защиты РФ, в этом случае индексация получаемых ими страховых выплат будет производиться в...
21 января 2024
В России проиндексируют более 40 видов различных выплат на 7,4%
Минтруд РФ сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов государственных выплат. Повышение затронет более 20 млн получателей выплат. Проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Исходя из документа, с 1 февраля устанавливается коэффициент...
16 января 2024
Минтруд выступил против найма на работу релокантов
Минтруд выступил против найма на работу россиян, уехавших за границу, сообщили 12 декабря «Известия» со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Дмитрия Мыльникова. «По мнению Минтруда, заключение трудового договора о дистанционной...
новость часа
12 декабря 2023
В Госдуме предложили отменить взыскания за опоздание на работу в непогоду
В России следует запретить дисциплинарные взыскания за опоздания на работу в условиях плохой погоды. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом со ссылкой на копию документа сообщило RT. В письме министру труда Антону Котякову парламентарий обратил внимание на отсутствие в...
30 ноября 2023
В Минтруда сообщили, что к 2030 году МРОТ составит 1,3 прожиточных минимума
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен стать в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина, заявил 23 ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Целевой ориентир, который мы перед собой ставим — это доведение к 2030 (году. — Прим. ред.)...
23 ноября 2023
В Минтруде рассказали о минимальном размере оплаты труда в 2024 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 14,2%, сообщила 25 октября замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на пленарном заседании в Госдуме. «У нас сейчас проектируемый минимальный размер оплаты труда на следующий год больше...
25 октября 2023
Более половины признанных инвалидами участников СВО перенесли ампутации
Более половины участников специальной военной операции на Украине, которые получили статус инвалидов, имеют ампутации. Об этом 17 октября на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом реабилитации участников СВО, сообщил заместитель министра труда Алексей Вовченко. «Признан инвалидом с...
17 октября 2023
Силуанов сообщил, что безработица в России достигла исторического минимума
Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума — 3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. «У нас сейчас минимальный уровень безработицы — 3%. Такого не было за последние десятилетия», — сказал он. Министр также сообщил, что по итогам 2023 года...
новость часа
26 августа 2023
На зарплаты бюджетникам дополнительно выделят 30,7 млрд рублей
Минтруд и Минфин внесли на рассмотрение правительства проекты распоряжений о выделении на зарплаты сотрудникам федеральных бюджетных учреждений дополнительно 30,7 млрд рублей. Об этом 22 августа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «В...
22 августа 2023
Работникам госорганов поднимут зарплаты на 5,5%
Зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%, сообщила 18 августа пресс-служба Минтруда России. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. «С 1 октября 2023 года...
18 августа 2023
Новогодние выходные в 2024 году продлятся 10 дней
Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся десять дней: с 30 декабря по 8 января, следует из календаря праздничных и выходных дней в 2024 году, который 18 августа утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Telegram-канале кабмина отмечается, что власти перенесли праздничные дни с 6 и 7...
18 августа 2023
Минтруд: выплаты ветеранам спецоперации будут назначать без заявлений
Минтруд РФ подготовил проект постановления по которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам специальной военной операции будут назначать без их личного заявления — беззаявительно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Предлагается, что введение новых правил по выплатам начнёт действовать уже...
16 августа 2023
Омбудсмен раскритиковал идею о четырёхдневке для многодетных
Если в России введут четырёхдневную рабочую неделю для многодетных, это может обернуться массовой трудовой дискриминацией, считает Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового...
10 августа 2023
Экономист назвал популизмом идею о четырёхдневке для многодетных россиян
Далеко не каждый российский работодатель коммерческого сектора будет готов сокращать рабочую неделю, если власти РФ уменьшат её на один день для многодетных родителей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил Вадим Ковригин, экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ранее депутаты от...
10 августа 2023
Блокадники и освободители Ленинграда получат выплаты по 50 тысяч рублей
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей российским гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов...
новость часа
9 августа 2023