Материалы с тегом «Минпромторг»
В Донбассе и Новороссии снизились цены на значимые товары
Цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России, рассказал в интервью Луганскому агентству новостей вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что проблем с обеспеченностью продуктами питания...
6 марта 2024
Предприятия Донбасса и Новороссии начали поставлять товары в другие регионы
Узлы и агрегаты для техники, производимые в Запорожской области, нашли спрос на машиностроительных предприятиях в других регионах России. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Узлы и агрегаты трансмиссии...
6 марта 2024
Мантуров назвал самые перспективные отрасли в Донбассе и Новороссии
Предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируют подключить к федеральному сервису импортозамещения. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сейчас идёт активная работа...
6 марта 2024
Мантуров заявил о скором приходе крупнейших маркетплейсов в новые регионы
На рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже в скором времени выйдут ведущие российские маркетплейсы. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министр отметил, что в новых регионах активно развиваются местные сети. «Не видим причин мешать...
5 марта 2024
Мантуров рассказал о восстановлении промышленности новых регионов
В Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий, заявил 5 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий», — процитировал слова Мантурова «Луганский информационный центр». Министр...
5 марта 2024
Минпромторг расширил перечень машин для госслужащих до 12 брендов
Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, ранее в нём присутствовало всего шесть марок. Теперь его расширили до 12...
23 февраля 2024
Минпромторг предложил эксперимент маркировки слабоалкогольных напитков
Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Сроки проведения — с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов...
16 февраля 2024
На выставке «Россия» показали достижения отечественной промышленности
На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошёл День промышленности, его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки. Тематический день стартовал с пленарной...
14 февраля 2024
Мантуров сообщил, что Aurus начнёт выпуск авто бизнес-класса в Шушарах
Производство автомобилей Aurus бизнес-класса будет организовано на бывшем заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнёром, сообщил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума «Россия». Он уточнил, что первые экземпляры...
14 февраля 2024
В Минпромторге удивились, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал
Минпромторг счёл странным, что сгоревший в Шушарах под Санкт-Петербургом склад маркетплейса Wildberries работал. Об этом 22 января заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» «То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но ещё, я так понимаю...
22 января 2024
Мантуров проверил производство самоходной артустановки «Коалиция-СВ»
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях в Свердловской области, сообщили 12 января на сайте правительства. «Выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с...
новость часа
12 января 2024
Мантуров допустил объединение в один бренд самолётов МС-21 и Superjet
Отечественные самолёты гражданской авиации МС-21 и Superjet планируют объединить в один бренд. Об этом на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 3 января сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что окончательное решение объявят в скором времени. «Не скрою, мы ведём работу в этом...
4 января 2024
Мантуров назвал сроки перезапуска бывшего завода Hyundai в Петербурге
Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, рассказал 3 января в интервью ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия». «Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины...
новость часа
3 января 2024
В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси
В случае введения требований к уровню их локализации в регионах России Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе следует начать контролировать цены на автомобили такси. С таким предложением выступил Совет Федерации. Об этом сообщил портал «Автоновости дня». В Совфеде пояснили, что на такой...
27 декабря 2023
В России поручили блокировать продажи просроченных и украденных лекарств
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства о запрете продажи нелегальных и просроченных лекарств в России. Поручение необходимо исполнить до 12 февраля 2024 года. Запрет предусматривает использование...
27 декабря 2023
Правительство собралось обязать маркетплейсы продавать российскую технику
Правительство собралось обязать интернет-магазины (маркетплейсы) продавать российскую технику, сообщила 26 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. По данным издания, крупные маркетплейсы уже начали заключать соглашения с российскими производителями электроники о размещении их товаров...
26 декабря 2023
В Минпромторге рассказали, когда подешевеют отечественные автомобили
Российские автомобили могут подешеветь при ряде условий, среди которых снижение ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом 25 декабря заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Вице-премьер напомнил, что в текущем году рост цен на продукцию «АвтоВАЗа» составил порядка...
новость часа
25 декабря 2023
Механизм параллельного импорта в России продлили на 2024 год
Правительство России решило продлить механизм параллельного импорта и на 2024 год, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм», — рассказал он «РИА Новости», добавив, что будет...
25 декабря 2023
Россия превзошла Запад по производству вооружений — Мантуров
В настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений, заданный высокий темп снижать не планируется, сообщил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем...
новость часа
25 декабря 2023
В Усолье-Сибирском продолжается работа по проекту созданию центра химии
Федеральный центр химии (ФЦХ) продолжает создаваться в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на территории бывшего предприятия «Усольехимпром», сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Марии Васильковой. Работы ведутся по поручению заместителя председателя правительства РФ — главы Минпромторга...
16 декабря 2023