Материалы с тегом «Минприроды»
Глава Минприроды напомнил об открытии Россией озера подо льдом Антарктиды
Открытое российскими полярниками озеро Восток подо льдами Антарктиды — последнее крупнейшее географическое открытие, которое можно сравнить с «лунной гонкой». Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов. «Озеро Восток стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его...
28 января 2024
Глава Минприроды сообщил о помощи белорусам в создании станции в Антарктиде
Российские полярники в Антарктиде всегда помогают белорусским коллегам, в том числе в создании первой станции «Гора Вечерняя», рассказал 28 января глава Минприроды Александр Козлов на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток». Он отметил, что на всех российских...
28 января 2024
Минприроды: тёплый климат на Земле сохранится ещё 10 тысяч лет
Планета Земля находится в межледниковом периоде, тёплый климат сохранится ещё 10 тысяч лет. Об этом 28 января заявил глава Минприроды России Александр Козлов. «Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили», — заявил министр на церемонии ввода...
28 января 2024
В Херсонской области создадут три особо охраняемые природные территории
Минприроды России собрало необходимые документы для создания в Херсонской области трёх особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщило 27 января «Херсонское агентство новостей», ссылаясь на информацию от пресс-службы министерства. В регионе создадут Государственный...
27 января 2024
Путин объявил о запуске сайта, посвящённого заповедным зонам России
Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature. kremlin.ru, посвящённого деятельности заповедных территорий страны. «Сайт — это ещё один шаг вперёд для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере. Я думаю, что будет...
11 января 2024
Задержан в Москве. Что известно об экс-главе нацпарка «Таганай» Яковлеве
Заместитель директора департамента Минприроды Алексей Яковлев задержан в Москве в связи с обстоятельствами его работы в челябинском национальном парке «Таганай». Сообщение об этом опубликовано 20 ноября в Telegram-канале министерства. Задержание и его последствия В настоящее время Яковлев занимает...
20 ноября 2023
Задержан замдиректора департамента Минприроды Алексей Яковлев
Заместителя директора департамента Минприроды Алексея Яковлева задержали. Об этом говорится в Telegram-канале министерства. «Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев»...
новость часа
20 ноября 2023
Козлов: заседание межправкомиссии РФ — КНДР пройдёт в Пхеньяне в ноябре
Следующее заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР пройдёт в Пхеньяне в ноябре, сообщил 17 сентября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в своём Telegram-канале. «Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ...
17 сентября 2023
Глава Минприроды РФ назвал темы переговоров с Ким Чен Ыном
В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждался вопрос возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом 17 сентября заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. «Невозможно жить без авиасообщения. Наши коллеги из Министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно...
17 сентября 2023
Лидер КНДР во Владивостоке посетил Дальневосточный федеральный университет
Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Северокорейского лидера в университете встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр...
17 сентября 2023
Эксперт объяснил нашествие змей в Москве и Подмосковье
Период активности змей чаще приходится на весну, но из-за комфортной погоды начала лета и повышенной влажности процесс гона у рептилий затянулся. Настоящее нашествие змей в последние дни наблюдаются в Москве и области. Как рассказал герпетолог, ветеринар, экзопатолог Ян Максимов ИА Регнум, при...
28 июня 2023