Материалы с тегом «Минобрнауки»
Десантники Забайкалья взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артёмовска
В Министерстве обороны РФ сообщили об успехе забайкальских десантников в зоне спецоперации — они взяли опорный пункт противника западнее Артёмовска в Донецкой Народной Республике. По информации военного ведомства, бронегруппа парашютно-десантного батальона получив задачу на уничтожение группы...
новость часа
15 февраля 2024
В России стартовал отбор проектов в сфере общественно-политических наук
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук (РАН) проведёт отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук, сообщила 12 февраля пресс-служба ЭИСИ на своём сайте. Как сказано в...
12 февраля 2024
В России предложили создать комнаты для детей студенток в вузах
Для студенток и преподавательниц, у которых есть маленькие дети, в вузах предложили создавать детские комнаты, сообщила 11 февраля замглавы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. «Сейчас мы еще активизируем создание комнат для...
11 февраля 2024
Уволен директор института генетики РАН, заявивший о 900-летней жизни людей
В Министерстве науки и высшего образования России 24 января заявили о назначении исполняющим обязанности директора Института общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Он заменил Александра Кудрявцева, ранее занимавшего должность. «Кандидатура нового...
24 января 2024
Минобрнауки: в госвузах не будет централизованного повышения цен
В России не будет централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов. Об этом 13 января заявили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве пояснили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных...
новость часа
13 января 2024
Россия превзошла Запад по производству вооружений — Мантуров
В настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений, заданный высокий темп снижать не планируется, сообщил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем...
новость часа
25 декабря 2023
Минобрнауки предложило снизить стоимость экзамена на ВНЖ для мигрантов
Стоимость экзаменов на вид на жительство (ВНЖ) в России для мигрантов может составить 1000 рублей. Такое предложение внесло Минобрнауки. Соответствующий проект постановления опубликовали 14 ноября на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. «Установить единую стоимость услуги по...
14 ноября 2023
Правительство упростило получение апостилей для сведений об образовании
Правительство России утвердило процедуру получения апостилей на документах об образовании через портал Госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ. В сообщении указывается, что россияне смогут запрашивать апостилирование документов об образовании или квалификации в электронном виде. Для этого...
6 ноября 2023
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВВС Украины под Черкассами
Российские военные нанесли удары по складам авиационных средств поражения ВВС Украины в районе Дубиевки в Черкасской области и Огурцова в Харьковской. Об этом 7 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В районе населённого пункта...
7 октября 2023
Шойгу поблагодарил женщин-медиков за подготовку участников спецоперации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил женщин-медиков Южного военного округа за подготовку участников спецоперации, сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства. «Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и...
5 октября 2023
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2024 году
Минобрнауки России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, минимальное количество...
новость часа
26 сентября 2023
За ночь беспилотники ВСУ пытались атаковать объекты в трёх областях России
Российские военные ночью 25 сентября отразили по меньшей мере пять атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в трёх областях России. Так, по информации Минобороны России, в Курской области удалось перехватить два дрона ВСУ. Глава региона Роман Старовойт уточнил: один их...
25 сентября 2023
В новом учебнике истории России перепишут главу о репрессированных народах
В новом учебнике истории России для 10-11-х классов внесут изменения в главу о репрессированных народах СССР. Об этом 23 сентября сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он рассказал, что новый учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных народов. По поручению...
23 сентября 2023
Минобрнауки сообщило о назначении Ажгиревича ректором МАДИ
Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Артём Ажгиревич. Об этом 2 сентября сообщили в Минобрнауки РФ. Отмечается, что ранее Ажгиревич занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области, преподавал в РАНХиГС при...
новость часа
2 сентября 2023
В вузах РФ началось преподавание «Основ российской государственности»
С 1 сентября в российских вузах началось преподавание «Основ российской государственности», предмет будет вестись на первом курсе программ бакалавриата и специалитета на всех направлениях подготовки, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. «В основу нового курса положен принцип...
1 сентября 2023
Вузам РФ поручили провести инструктаж по отработке действий при ЧС
Министерство науки и высшего образования России поручило вузам провести дополнительный инструктаж по отработке действий при чрезвычайных ситуациях с персоналом и студентами, сообщила 31 августа пресс-служба министерства. Дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций...
31 августа 2023
Минпросвещения включило в план воспитательной работы на год 67 событий
Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год составлен для...
28 августа 2023
Открылся Международный конгресс молодёжных крыльев политических партий
В Оренбурге 22 августа стартовал Международный конгресс членов молодёжных крыльев политических партий. На нём 80 представителей молодежных крыльев российских и иностранных политических партий обсудят глобальные вызовы современности, сообщили в Минобрнауки. Мероприятие организовано Международным...
22 августа 2023
Минобрнауки проверит видео с вожатой, заявившей о ненависти к русским детям
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым проверит распространившееся в Сети видео, на котором вожатая Мария С. кричит на детей, бьёт их и говорит о своей ненависти к ним. В министерстве отметили, что вожатую отстранили от работы, в отношении неё будет проведена проверка. «За...
11 августа 2023
В Донецком университете сгорели документы и дипломы выпускников
В Донецком университете экономики и торговли во время пожара, который начался после обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сгорели документы приёмной комиссии и дипломы выпускников, сообщили 6 августа в Министерстве образования и науки. Пожар уничтожил первый корпус университета, где...
6 августа 2023