Материалы с тегом «Минкультуры»
Сотни заявок поступают на грантовую программу VK для культурных учреждений
На участие в расширенной грантовой программе VK для культурных учреждений уже подали более 100 заявок, ещё 1300 находятся в стадии подготовки. Принимать решения по заявкам будет координационный совет, в который вошла статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Об этом...
22 февраля 2024
Любимова: почти 10 миллионов россиян стали участниками «Пушкинской карты»
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках форума «Наша культура» на Международной выставке «Россия» рассказала о результатах работы ведомства по приоритетным направлениям деятельности и планах министерства на 2024 год, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, Любимова рассказала о...
15 февраля 2024
Кабмин утвердил концепцию сохранения народных сказок и былин до 2030 года
Правительство утвердило концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года, соответствующий документ разместили на сайте кабмина. «В России будут созданы условия для сохранения, изучения и популяризации традиционной культуры: обычаев и обрядов, традиций и...
10 февраля 2024
На выставке «Россия» стартовали Дни культуры
Министр культуры России Ольга Любимова, выступая на пленарной сессии Дня культуры, которая проходит в рамках международной выставки-форума «Россия», поделилась главными достижениями министерства. «В минувшем году состоялся международный форум объединённых культур, на котором президент Владимир...
30 января 2024
Главным режиссёром Малого театра назначен Алексей Дубровский
Главным режиссёром Государственного академического Малого театра назначен заслуженный артист РФ, актёр и режиссер Алексей Дубровский. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. «После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного...
29 января 2024
Министерство культуры призвали лишить Хаматову звания народной артистки РФ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в министерство культуры России заявление, в котором потребовал лишить звания народной артистки РФ актрису Чулпан Хаматову. «Федеральный проект призывает обратить внимание на русофобскую деятельность...
19 января 2024
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой
Уход из жизни советского и российского актёра и режиссёра, художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина — это огромная утрата для всей страны. Об этом 11 января заявила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале. Она отметила, что многие считали...
11 января 2024
Киркорова не станут лишать звания народного артиста из-за «голой» вечеринки
Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 29 декабря заявили в Министерстве культуры. «В соответствии с пунктом 9 положения о госнаградах России, награждённый может быть лишён награды только вступившим...
новость часа
29 декабря 2023
Картину «Христос во гробе» Брюллова впервые выставят в Русском музее
В Русском музее в 2024 году пройдут выставки, приуроченные к юбилеям художников Карла Брюллова и Виктора Васнецова. Центральным экспонатом станет показ публике картины кисти Брюллова «Христос во гробе». Об этом 16 декабря рассказала директор музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в...
16 декабря 2023
Гергиев назвал огромной ответственностью назначение главой Большого театра
Назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. Об этом 1 декабря заявил Валерий Гергиев на встрече с коллективом театра. Встреча прошла в главном фойе Исторического здания ГАБТ, нового гендиректора представили...
1 декабря 2023
Глава Минкультуры заявила о планах продлить нацпроект «Культура»
Министерство культуры России планирует продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме. Она напомнила, что этот нацпроект действует с 2019 года. «Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта «Культура»...
30 ноября 2023
Минкультуры объяснило отзыв удостоверения у фильма «Айта»
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» из-за негативной реакции зрителей в соцсетях. Об этом 29 ноября сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова. «Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию Коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат. Мы отозвали прокатное...
29 ноября 2023
Для российских библиотек закупили более 2,8 млн книг
Замминистра культуры Надежда Преподобная сообщила журналистам, что ведомством в рамках нацпроекта «Культура» закуплено более 2,8 млн новых книг для российских библиотек. Также с 2019 года до конца текущего года будет модернизировано 1080 модельных библиотек по всей стране. Обновили уже 1050. В 2024...
26 ноября 2023
Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Премьера фильма «Брат 3», назначенная на 18 ноября, сорвалась, так как Министерство культуры отказалось выдать кинокартине прокатное удостоверение, сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и...
18 ноября 2023
В России предложили создать аналог «Евровидения»
Министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению». Об этом министр заявила на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. «Мы предлагаем создать...
17 ноября 2023
Песков переадресовал вопрос о назначении Гергиева в Большой театр
Обращаться с вопросом о возможности назначения художественного руководителя Мариинского театра народного артиста России Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра следует в Минкультуры. Это их прерогатива. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
16 ноября 2023
В Новой Третьяковке открылась выставка, посвящённая Сергею Рахманинову
Выставка Музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор» открылась в Новой Третьяковке в Москве, сообщила 27 октября пресс-служба Министерства культуры России в своём Telegram-канале. «Наши учреждения представили ещё один масштабный уникальный проект для всех поклонников творчества...
27 октября 2023
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, следует из данных реестра прокатных удостоверений фильмов. «Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», — сказано в материалах реестра. Премьера «Айты»...
27 сентября 2023
В Минфине одобрили идею создания «Учительского билета»
Идея первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата «Учительский билет» для педагогов по аналогии с «Пушкинской картой» одобрена в Минфине. При этом в ведомстве считают, что его введение необходимо обеспечивать за счёт средств региональных...
26 сентября 2023
«Барби» и «Оппенгеймеру» отказали в прокате в России
Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам и целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в ответе заместителя главы Министерства культуры России Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова...
31 августа 2023