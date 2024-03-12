Материалы с тегом «Минфин РФ»
Правкомиссия одобрила проект о льготе для россиян с длинными вкладами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налоговые поправки, в том числе налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минфина РФ. Согласно инициативе, если доходы вкладчика в текущем...
12 марта 2024
В правительстве утвердили условия обмена замороженными активами
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами. Об этом сообщило Министерство финансов России в Telegram-канале. «Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен...
11 марта 2024
Почти ₽260 млрд выделят из бюджета на продление семейной ипотеки
На продление программы семейной ипотеки из федерального бюджета потребуется дополнительно выделить примерно 260 млрд рублей. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве финансов. «Общий прогнозный показатель расходов с учётом продления программы до 2030 года ― 1,5 трлн рублей», ― уточнили в ведомстве...
4 марта 2024
Минфин проработает инициативы по дифференциации налогообложения в 2024 году
Министерство финансов совместно с депутатами Госдумы и представителями бизнеса будет работать над созданием более справедливой системы налогообложения, сообщил 29 февраля журналистам министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал заявления президента Владимира Путина, который в своём...
29 февраля 2024
Силуанов пообещал найти ресурсы на реализацию новых нацпроектов
Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены, заявил 29 февраля министр финансов Антон Силуанов. «При подготовке бюджета на трёхлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал...
29 февраля 2024
Экономика России выросла, несмотря на санкции Запада — Силуанов
Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли. Об этом «РИА Новости» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят...
новость часа
27 февраля 2024
Силуанов назвал желание США передать Украине активы РФ в корне ошибочным
Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные политики этим сделают хуже только себе, заявил 27 февраля министр финансов России Антон Силуанов. «Считаю, что оно (желание. — Прим. ред.) в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы...
новость часа
27 февраля 2024
Силуанов заявил, что Запад нарушает свои же принципы
Запад нарушает собственные принципы ограничения долга, дефицита бюджета и свободной торговли. Об этом 26 февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Принципы, которые раньше проповедовали западные страны — ограничения по долгу и дефициту бюджета, теперь сами нарушают. Принцип свободной...
26 февраля 2024
Силуанов предупредил о симметричном ответе в случае изъятия активов России
Власти России дадут симметричный ответ на любые действия с российскими активами за рубежом, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что Россия в свою очередь заморозила большой объем активов, принадлежащих Западу. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими...
26 февраля 2024
Правительство одобрило новый налоговый вычет на 400 тысяч рублей в год
В России для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Правительство на заседании 8 февраля одобрило проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта. «На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым...
9 февраля 2024
Минфин с 7 февраля по 6 марта возобновит покупку валюты и золота
Министерство финансов с 7 февраля по 6 марта 2024 года возобновит операции по покупке иностранной валюты и золота, следует из официального сообщения ведомства. «Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб.», — говорится в материале. В...
5 февраля 2024
Кредитные каникулы и налоговые льготы. Как Путин поможет участникам СВО
Президент России Владимир Путин принял ряд решений, касающихся поддержки участников специальной военной операции. О них глава государств сообщил на встрече со студентами-бойцами СВО в Санкт-петербургском морском техническом университете, а также на совещании по развитию агломерации Санкт-Петербурга...
27 января 2024
В Фонде национального благосостояния не осталось евро
Минфин России избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства. «В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована...
17 января 2024
Дефицит бюджета в России в прошлом году составил 3,24 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке министерства финансов, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного 11 января на сайте Минфина. «По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей», —...
11 января 2024
Минфин возобновит продажу валюты впервые с августа 2023 года
Министерство финансов запланировало с 15 января направить на продажу иностранной валюты 69,1 млрд рублей. Как заявили в ведомстве 11 января, ежедневный объём операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года вернулся к продажам. Ведомство также...
11 января 2024
Минфин заявил о планах ограничить вывоз золота физическими лицами из России
Министерство финансов России готовит постановление об ограничении вывоза из страны физическими лицами золота, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу». По словам замминистра, вывоз золота превратился в способ обойти курсовую...
10 января 2024
В России с 1 января обнулилась пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнулилась в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России. «В соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и...
1 января 2024
Силуанов допустил дополнительные траты из ФНБ в 2024 году
При падении цен на нефть в 2024 году могут использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), но «обнулять» фонд не планируется. Такой вариант не исключили в Министерстве финансов России. Как напомнил глава Минфина Антон Силуанов, пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно...
28 декабря 2023
Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
Новый автомобиль Lada Aura получился очень комфортным, не хуже, чем зарубежные аналоги, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов 26 декабря на телеканале «Россия 24». «И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного...
26 декабря 2023
Силуанов назвал бюджет России на 2024–2026 годы устойчивым
Бюджет на 2024–2026 годы устойчивый и предусматривает дефицит 1% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря. «Хочу сказать, что бюджет устойчивый. Бюджет предусматривает минимальный размер дефицита —...
21 декабря 2023