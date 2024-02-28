Материалы с тегом «Минэкономразвития»
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП России
Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в обзоре текущей экономической ситуации, подготовленном 28 февраля на сайте Минэкономразвития. «По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень...
новость часа
28 февраля 2024
Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России
Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России, она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства на выставке-форуме «Россия». «Для бизнеса...
27 февраля 2024
Россиянам без суда списали долги на 6,3 млрд рублей
Гражданам России с начала действия процедуры внесудебного банкротства списали долги на 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. «За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18...
8 февраля 2024
В МЭР заявили о готовности запустить безвизовый туробмен с Индией
Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил 3 февраля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума «Россия». «Ещё много, что предстоит сделать. Это и упрощение...
3 февраля 2024
Россию в 2023 году посетили 8,5 млн иностранных туристов
В 2023 году поток иностранных туристов в Россию вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — до 8,5 млн человек. Об этом 2 февраля сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе стратегической...
2 февраля 2024
Решетников отметил востребованность российской продукции у Глобального Юга
Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, Москва активно этому противодействует. Россия является надёжным поставщиком для многих экономик Глобального Юга, заявил 1 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников. По...
1 февраля 2024
В Минэкономразвития назвали привычным пересмотр «вверх» прогнозов по ВВП РФ
Для международных организаций стало привычным пересматривать прогнозы по динамике российской экономики в лучшую сторону. Об этом 30 января заявили в Минэкономразвития РФ, комментируя оценки Международного валютного фонда (МВФ). Ранее МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1,1%...
30 января 2024
Решетников заявил, что России по силам обогнать экономику Японии
России вполне по силам обогнать экономику Японии в течение трёх-четырёх лет при сохранении годового роста ВВП не ниже 2%. Об этом 17 января заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он отметил, что в 2021 году экономика...
17 января 2024
Рост ВВП в ближайшие годы должен составлять более 2%, заявил Решетников
В Министерстве экономического развития рассчитывают, что в ближайшие годы рост ВВП будет составлять более 2%, заявил 17 января в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Мы рассчитываем на рост выше 2%», — сказал министр. Как сообщало...
17 января 2024
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%
Министерство экономического развития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, сообщил 30 декабря глава ведомства Максим Решетников. «ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — привела слова министра...
30 декабря 2023
В России поручили блокировать продажи просроченных и украденных лекарств
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства о запрете продажи нелегальных и просроченных лекарств в России. Поручение необходимо исполнить до 12 февраля 2024 года. Запрет предусматривает использование...
27 декабря 2023
Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца
Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, чтобы снизить цену на этот товар, сообщил «Известиям» источник, участвующий в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза. Эту информацию подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова и отметили, что уже есть подписанный...
новость часа
13 декабря 2023
Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в РФ на уровне 7,5%
Министерство экономического развития России сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в стране по результатам 2023 года в 7,5%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!». «По инфляции пока идём на 7,5%. Сохраняем эту...
7 декабря 2023
Решетникову напомнили, почему у РФ проблемы с производительностью труда
Производительность труда в России страдает не от избытка бухгалтеров или охранников, а от недостатка инвестиций в передовые технологии и эффективность управления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 декабря заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Ранее...
7 декабря 2023
Решетников заявил о непроизводительной занятости бухгалтеров и охранников
Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил 7 декабря на форуме «День производительности труда и наставничества» в ММПЦ министр экономического развития Максим Решетников. «Нам надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности...
7 декабря 2023
Мишустин поручил определить показатели нацпроекта в части развития ИИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам определить показатели национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта к апрелю 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России. «Отвечать за федеральный проект по...
22 ноября 2023
Более 20 иностранцев захотели получить российскую «золотую визу»
Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы», сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. Программу получения вида на жительство в обмен на инвестиции в России запустили в этом году. «Заявки поступают от инвесторов из...
17 ноября 2023
Решетников заявил, что в 2024 году вырастет турпоток из стран БРИКС в РФ
В 2024 году турпоток из стран БРИКС в Россию составит более 2 млн поездок. Об этом 24 октября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров туризма стран БРИКС. «Россия всегда была и остаётся открытой для путешественников из разных стран. После COVID-19 наша страна...
24 октября 2023
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на Ближний Восток
Российским туроператорам посоветовали воздержаться от продажи туров в страны Ближнего Востока до нормализации обстановки. Такие рекомендации дало Министерство экономического развития. Об этом 21 октября сообщили на сайте ведомства. «Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам...
21 октября 2023
Решетников спрогнозировал курс рубля на 2024–2026 год
Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024–2026 годах, заявил 16 октября глава ведомства Максим Решетников. «В 2024–2026 годах, с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за $1», —...
16 октября 2023