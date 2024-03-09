Материалы с тегом «Михаил Развожаев»
Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе
Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, вызваны плановыми учениями кораблей Черноморского флота по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил вечером 9 марта губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением...
9 марта 2024
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений инфраструктуры в Севастополе
Оперативные городские службы не фиксируют повреждений инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только...
1 марта 2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил 1 марта губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. «Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он. Губернатор уточнил, что в городе работает система ПВО, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, все службы приведены...
1 марта 2024
Развожаев представил Путину доклад о развитии Севастополя
Президент России Владимир Путин 19 февраля принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева, представившего доклад о развитии города по итогам 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Несмотря на все непростые обстоятельства, которые сейчас на полуострове есть по экономике, тем не менее...
19 февраля 2024
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев. Тревогу объявили в 11:12 по мск. Ранее, 16 февраля, губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе. В тот же день сообщали о...
19 февраля 2024
Губернатор Севастополя заявил, что освобождение Авдеевки войдёт в историю
Освобождение Авдеевки, ставшее возможным благодаря безграничному мужеству военнослужащих российской армии, войдёт в учебники истории, заявил 18 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не...
новость часа
18 февраля 2024
Умерла бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая
Умерла бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая. Об этом 16 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Троицкой и сообщил, что прощание состоится 19 февраля в 11:30 в Покровском соборе...
16 февраля 2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Как передавало ИА Регнум, 16 февраля сообщалось о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту...
16 февраля 2024
Путин поручил подвести итоги проекта по снижению нагрузки на учителей
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля Перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета. «Правительству Российской Федерации совместно с...
13 февраля 2024
После взрыва газа в жилом доме в Севастополе пострадавших не обнаружили
После взрыва газа в жилом доме в Севастополе пострадавших нет, сообщил 6 февраля губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. «Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей», — сообщил Развожаев. Он добавил, что площадь разрушения...
6 февраля 2024
В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон
Взрыв прогремел в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского: взорвался баллон с газом, написал 6 февраля губернатора Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. «На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части...
новость часа
6 февраля 2024
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе военными учениями
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с проведением военных учений. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов», — написал Развожаев...
4 февраля 2024
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь
Российские военные отразили массированный украинский удар по Севастополю, сбито не менее шести ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 31 января Украина примерно с 16:20 начала обстреливать Крым. В Севастополе обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе, никто не пострадал. Еще...
31 января 2024
Почти три часа в Севастополе звучала воздушная тревога, работала ПВО
В Севастополе в районе улицы Федоровской обломки сбитой украинской ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Согласно публикациям в его Telegram-канале, воздушная тревога была объявлена в городе в 16:27. Начала работу ПВО. По состоянию на...
31 января 2024
Воздушная цель уничтожена над Севастополем, обломки упали на пустырь
Система ПВО уничтожила воздушную цель над Севастополем, обломки упали на пустырь в районе Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент...
31 января 2024
В Севастополе сработала система ПВО, сообщил Развожаев
В Севастополе работает система ПВО, сообщил 31 января губернатор города Михаил Развожаев. «Просьба всем сохранять спокойствие», — написал губернатор в своём Telegram-канале. Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил он. Как передавало ИА Регнум, в Минобороны ранее сообщили, что в...
31 января 2024
ВСУ попытались ночью осуществить массированную атаку по России. Последствия
В ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. 21 дрон перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. Больше всего беспилотников (11) Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили...
30 января 2024
Над акваторией в Севастополе средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны 30 января сбили беспилотник самолётного типа киевских боевиков над акваторией в районе Бельбека в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заверил, что пострадавших нет. Все службы приведены в состояние боевой готовности...
30 января 2024
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города учениями
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в центре города были слышны из-за военных учений. Об этом губернатор Севастополя написал в Telegram-канале. «Военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатомётов», — уточнил Развожаев. На данный момент в городе...
27 января 2024
День траура: 28 жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ за сутки
Число жертв украинской атаки в Донецке, предпринятой 21 января, увеличилось до 28 человек, ещё 30 получили ранения, сообщил в Telegram-канале 22 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он пояснил, что основной удар врага пришёлся по донецкому микрорайону Текстильщик: 27...
22 января 2024