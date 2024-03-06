Материалы с тегом «Международный уголовный суд»
Песков об ордерах на арест командующих: Россия не признаёт решения МУС
Россия не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест двух российских командующих. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не участники [Римского] статута, мы не признаём это», ― сказал официальный представитель Кремля. Песков...
6 марта 2024
МУС выдал ордера на арест командующего ЧФ и командующего Дальней авиацией
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении суда 5 марта. Уточняется, что ордера выдали «в...
5 марта 2024
Песков назвал суверенным правом Армении членство в МУС
Членство в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом Армении. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это суверенное право Армении. Для нас важно, чтобы такие решения не сказывались на наших отношениях, которыми мы дорожим», — сказал...
1 февраля 2024
МИД РФ оценил позицию ФРГ по обвинениям в адрес Израиля
Россию не удивила защита ФРГ Израиля от обвинений в геноциде, с учётом отказа Германии признать вину за преступления Третьего рейха в СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос СМИ. «Решение правительства ФРГ противодействовать...
21 января 2024
Посол Феоктистов призвал Аргентину пересмотреть участие в работе МУС
Новые власти Аргентины должны проработать вопрос дальнейшего участия в работе Международного уголовного суда (МУС), как это в своё время сделала Россия. Об этом написал в статье для газеты Perfil российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. «В настоящее время Аргентина переживает большие...
новость часа
11 января 2024
Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер МУС
В Бразилии в 2024 году состоится саммит G20, принять участие в нём, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), пригласят президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть...
5 декабря 2023
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над «израильскими преступниками»
Президент государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал собеседника ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками». Об этом сообщило агентство WAFA. «Он [Махмуд Аббас. — Ред.] призвал прокурора ускорить...
3 декабря 2023
Армения станет полноправным членом МУС 1 февраля 2024 года
Армения в 2024 году официально присоединится к Международному уголовному суду, сообщила 17 ноября пресс-служба МУС. «Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года», — говорится в заявлении. В заявлении говорится, что 14 ноября 2023 года Армения официально сдала на хранение ратификационную...
17 ноября 2023
Турция обвинила Нетаньяху в геноциде и подала иск в МУС
Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил турецкий адвокат Метин Кюлюнк в соцсети X (бывшая Twitter). «Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века —...
14 ноября 2023
Президент Алжира призвал юристов подать иск в МУС против Израиля
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля за преступления против Палестины. Видеофрагмент выступления алжирского лидера перед судейским корпусом страны распространила его...
6 ноября 2023
Армения предложила России заключить соглашение в обход требований МУС
Армения предложила России подписать соглашение, позволяющее обойти Римский статут Международного уголовного суда (МУС), заявил на брифинге 2 ноября вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян. «Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам...
2 ноября 2023
Палестина подаст жалобу в МУС на Израиль с обвинением в геноциде
Палестина подаст в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в геноциде. Об этом 23 октября заявил министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда. «Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в МУС», — приводит его слова «РИА Новости». Он...
23 октября 2023
Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута МУС
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута так называемого Международного уголовного суда (МУС), сообщили в пресс-службе Хачатуряна. «13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного...
новость часа
14 октября 2023
В МИД России дали оценку присоединению Армении к Римскому статуту
Москва считает абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту так называемого Международного уголовного суда (МУС) и не видит здесь никакого поля для диалога. Об этом заявил 9 октября замглавы МИД РФ Михаил Галузин. МУС занимает в отношении России абсолютно...
9 октября 2023
МИД: ратификация Римского статута МУС отдаляет Армению от России
Армения сделала шаг, отдаляющий её от России, ратифицировав Римский статут МУС, заявил 4 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на полях Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность». Он выразил сожаление по поводу...
4 октября 2023
Захарова раскритиковала решения властей Армении
Власти Армении в процессе принятия важных для страны решений не учитывают мнение общественности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего...
4 октября 2023
Политолог указал на роль Запада в ратификации Арменией Римского статута МУС
Армения приводит довольно слабый аргумент, когда говорит, что решила ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) из-за Азербайджана, очевидно, что это указ со стороны Запада. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Максим Жаров. Ранее парламент Армении...
3 октября 2023
Кремль отреагировал на ратификацию Римского статута в Армении
В Москве не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину пришлось отказаться от визитов в Армению, сообщил 3 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать решение Еревана, касающееся Международного уголовного суда. Песков...
3 октября 2023
Песков: сотрудничество с Россией и ОДКБ гарантирует безопасность Армении
Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнёрство абсолютно незаменимы для обеспечения безопасности Армении. Об этом 3 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков уточнил, что Москва абсолютно не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о...
3 октября 2023
Парламент Армении ратифицировал Римский статут
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщили местные СМИ. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не голосовали и покинули заседание. «За» проголосовали 60 депутатов — все от правящей партии «Гражданский договор», «против» — 22. Своим решением...
3 октября 2023